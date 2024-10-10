Бывший технический директор Rockstar North рассказал почему из GTA IV были вырезаны паромы

Бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей рассказал о том, почему из Grand Theft Auto IV были вырезаны паромы, которые можно было заметить в первом трейлере игры. Многие годы игроки предполагали, что паромы были вырезаны из-за проблем с оптимизацией игры, однако в действительности, по словам Вермея, были совершенно другие причины:

На самом деле проблема была не в производительности. Скорее в том, что они вызывали различные проблемы с физикой, когда машины оказывались на пароме. Кроме того, NPC создавали очереди, чтобы взойти на паром или сойти с него. В общем от них было больше проблем, чем пользы.

При этом в игре остались намеки на бывшее присутствие паромов в игре: NPC все еще формируют нечто похожее на очереди на пирсах. Кроме того в игре остались закрытые терминалы в районе Олдерни и Алгонквина, а в файлах игры датамайнеры обнаружили иконки парома.