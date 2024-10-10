Бывший технический директор Rockstar North рассказал почему из GTA IV были вырезаны паромы

Бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей рассказал о том, почему из Grand Theft Auto IV были вырезаны паромы, которые можно было заметить в первом трейлере игры. Многие годы игроки предполагали, что паромы были вырезаны из-за проблем с оптимизацией игры, однако в действительности, по словам Вермея, были совершенно другие причины:
На самом деле проблема была не в производительности. Скорее в том, что они вызывали различные проблемы с физикой, когда машины оказывались на пароме. Кроме того, NPC создавали очереди, чтобы взойти на паром или сойти с него. В общем от них было больше проблем, чем пользы.
При этом в игре остались намеки на бывшее присутствие паромов в игре: NPC все еще формируют нечто похожее на очереди на пирсах. Кроме того в игре остались закрытые терминалы в районе Олдерни и Алгонквина, а в файлах игры датамайнеры обнаружили иконки парома.
Было бы круто увидеть ремастер четвёрки где вернули бы весь удалённый контент
думаешь в гта 6 смогут сделать самокаты? если даже в сан андреас они не смогли сделать роликовые коньки и скейты
Хз
а мб не надо? Они уже сделали дефекационный эдишн трилогии, повтора хотите да?
И обязательно с той же физикой транспорта!
Не они, а другие. За что можно винить Rockstar, так это за плохую проверку качества.
Вот бы ПК версию в порядок привели ну и так подтянули. А то порой перепройти охота но чёт нет желания в такую кривизну играть, да и на последней попытки помню в финальной миссии игра окончательно ломалось и не было возможности её закончить. Причём этот баг был у многих/всех после очередного патча и хз исправили его или нет.
Кстати на Kingdom Come: Deliverance 2 Denuvo поставят и в первый день естественно не будет доступна в GOG. // Денис Абабков
В последней миссии надо просто в настройках поставить ограничение, чтоб не больше 60 кадров в игре было. Игра заточена под консоли, 30 ФПС, все дела. А если кадров выдаётся больше, чем игра может переварить, то она ломается. Там проблема была, что Нико в вертолёт не залезал. Надо поставить ограничение ФПС в настройках, залезет нормально. // Владимир Бойко
Хз, всегда играю с включенной синхронизацией. Может ты хотел написать 30? // Денис Абабков
Нет, именно 60. Там где разрешение настраиваешь, в настройках игры, можно отдельно герцовку настроить. Там 59 Гц ставишь, и проблем нет. // Владимир Бойко
Ну один фиг это не норма, да и сам порт дно. // Денис Абабков
Имеем то, что имеем. Порт не без проблем, но они все решаемые, играть можно. // Владимир Бойко
Разве только нпс так делают?
Зря они многое вырезали.
Спустя 16 лет решили открыть тайну, ппц, ну убрали их и бог с ними. // Ник Ник