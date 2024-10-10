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Grand Theft Auto 4 28.04.2008
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9.1 15 497 оценок

Бывший технический директор Rockstar North рассказал почему из GTA IV были вырезаны паромы

AceTheKing
Новости

Бывший технический директор Rockstar North Оббе Вермей рассказал о том, почему из Grand Theft Auto IV были вырезаны паромы, которые можно было заметить в первом трейлере игры. Многие годы игроки предполагали, что паромы были вырезаны из-за проблем с оптимизацией игры, однако в действительности, по словам Вермея, были совершенно другие причины:

На самом деле проблема была не в производительности. Скорее в том, что они вызывали различные проблемы с физикой, когда машины оказывались на пароме. Кроме того, NPC создавали очереди, чтобы взойти на паром или сойти с него. В общем от них было больше проблем, чем пользы.

При этом в игре остались намеки на бывшее присутствие паромов в игре: NPC все еще формируют нечто похожее на очереди на пирсах. Кроме того в игре остались закрытые терминалы в районе Олдерни и Алгонквина, а в файлах игры датамайнеры обнаружили иконки парома.

8
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Комментарии: 17
Ваш комментарий
Hall_1920

Было бы круто увидеть ремастер четвёрки где вернули бы весь удалённый контент

6
Юрий Пенкин

думаешь в гта 6 смогут сделать самокаты? если даже в сан андреас они не смогли сделать роликовые коньки и скейты

-2
Hall_1920 Юрий Пенкин

Хз

-1
Brock_Harrison

а мб не надо? Они уже сделали дефекационный эдишн трилогии, повтора хотите да?

1
JustA_NiceGuy

И обязательно с той же физикой транспорта!

0
JustA_NiceGuy Brock_Harrison

Не они, а другие. За что можно винить Rockstar, так это за плохую проверку качества.

0
Пользователь ВКонтакте

Вот бы ПК версию в порядок привели ну и так подтянули. А то порой перепройти охота но чёт нет желания в такую кривизну играть, да и на последней попытки помню в финальной миссии игра окончательно ломалось и не было возможности её закончить. Причём этот баг был у многих/всех после очередного патча и хз исправили его или нет.
Кстати на Kingdom Come: Deliverance 2 Denuvo поставят и в первый день естественно не будет доступна в GOG. // Денис Абабков

0
Пользователь ВКонтакте

В последней миссии надо просто в настройках поставить ограничение, чтоб не больше 60 кадров в игре было. Игра заточена под консоли, 30 ФПС, все дела. А если кадров выдаётся больше, чем игра может переварить, то она ломается. Там проблема была, что Нико в вертолёт не залезал. Надо поставить ограничение ФПС в настройках, залезет нормально. // Владимир Бойко

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Хз, всегда играю с включенной синхронизацией. Может ты хотел написать 30? // Денис Абабков

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Нет, именно 60. Там где разрешение настраиваешь, в настройках игры, можно отдельно герцовку настроить. Там 59 Гц ставишь, и проблем нет. // Владимир Бойко

0
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Ну один фиг это не норма, да и сам порт дно. // Денис Абабков

-1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Имеем то, что имеем. Порт не без проблем, но они все решаемые, играть можно. // Владимир Бойко

0
Aellie
Кроме того, NPC создавали очереди, чтобы взойти на паром или сойти с него. В общем от них было больше проблем, чем пользы

Разве только нпс так делают?

0
askazanov

Зря они многое вырезали.

0
Пользователь ВКонтакте

Спустя 16 лет решили открыть тайну, ппц, ну убрали их и бог с ними. // Ник Ник

-2