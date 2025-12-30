Бывший технический директор Rockstar признался, что на релизе остался разочарован GTA 4

Одна из самых обсуждаемых частей серии Grand Theft Auto — GTA 4 — вызвала противоречивые эмоции не только у игроков, но и внутри самой Rockstar. Об этом рассказал бывший технический директор студии Оббе Вермей, принимавший участие в создании нескольких культовых частей франшизы.

По словам Вермейя, после масштабной и насыщенной GTA: San Andreas переход к более реалистичной и приземлённой GTA 4 оказался слишком болезненным. Он отметил, что San Andreas стала логическим пиком «классической» формулы GTA времён PS2 — с огромным миром, множеством активностей и неожиданными миссиями. Поэтому создание первой «некстген»-части серии потребовало серьёзных компромиссов.

Главной проблемой GTA 4 Вермей считает существенное упрощение геймплея. Несмотря на сильную атмосферу и проработанного главного героя, Нико Беллика, которого он назвал одним из лучших персонажей во всей серии, разработчикам пришлось пожертвовать разнообразием игровых ситуаций. По его словам, миссии в GTA 4 часто сводились к нескольким повторяющимся шаблонам — слежке, зачистке территории или убийству цели, иногда с ограничением по времени.

Вермей подчеркнул, что в предыдущих частях серии игрока постоянно удивляли нестандартными заданиями: погони за поездом, полёты на самолётах, странные и абсурдные поручения, которые делали прохождение непредсказуемым. В GTA 4 этого стало заметно меньше, что, по его мнению, лишило игру части фирменного безумия.

При этом бывший разработчик отметил, что Rockstar, вероятно, сама осознала этот перекос. Именно поэтому GTA 5 вновь сделала шаг в сторону более «карикатурного» тона, эксцентричных персонажей и гораздо более разнообразных миссий. В итоге пятая часть смогла объединить технологический прогресс GTA 4 с безумной свободой и масштабом предыдущих игр.