Бывший технический директор Rockstar признался, что на релизе остался разочарован GTA 4

Одна из самых обсуждаемых частей серии Grand Theft Auto — GTA 4 — вызвала противоречивые эмоции не только у игроков, но и внутри самой Rockstar. Об этом рассказал бывший технический директор студии Оббе Вермей, принимавший участие в создании нескольких культовых частей франшизы.
По словам Вермейя, после масштабной и насыщенной GTA: San Andreas переход к более реалистичной и приземлённой GTA 4 оказался слишком болезненным. Он отметил, что San Andreas стала логическим пиком «классической» формулы GTA времён PS2 — с огромным миром, множеством активностей и неожиданными миссиями. Поэтому создание первой «некстген»-части серии потребовало серьёзных компромиссов.
Главной проблемой GTA 4 Вермей считает существенное упрощение геймплея. Несмотря на сильную атмосферу и проработанного главного героя, Нико Беллика, которого он назвал одним из лучших персонажей во всей серии, разработчикам пришлось пожертвовать разнообразием игровых ситуаций. По его словам, миссии в GTA 4 часто сводились к нескольким повторяющимся шаблонам — слежке, зачистке территории или убийству цели, иногда с ограничением по времени.
Вермей подчеркнул, что в предыдущих частях серии игрока постоянно удивляли нестандартными заданиями: погони за поездом, полёты на самолётах, странные и абсурдные поручения, которые делали прохождение непредсказуемым. В GTA 4 этого стало заметно меньше, что, по его мнению, лишило игру части фирменного безумия.
При этом бывший разработчик отметил, что Rockstar, вероятно, сама осознала этот перекос. Именно поэтому GTA 5 вновь сделала шаг в сторону более «карикатурного» тона, эксцентричных персонажей и гораздо более разнообразных миссий. В итоге пятая часть смогла объединить технологический прогресс GTA 4 с безумной свободой и масштабом предыдущих игр.
Четвертая часть самая лучшая что была в истории GTA // Сергей Васильевич
GTA SA - замечательная игра, икона своей эпохи. Четвёрка предложила более реалистичный взгляд на мир криминала, но слишком укоренилась в сюжет, забыв о геймплее.
Мощные истории должны дополняться таким же игровым процессом. Посмотрим, что там выдвинут в 6-й части...
Полностью согласен насчёт СА.Уникальное явление.Что касается 6,то говорят,что там будет 2 персонажа,поэтому я прохожу 6 на стримах.Жаль конечно,но тут без вариантов.
Каждый новый год перепрохожу с 2008 года. До сих пор любимейшая часть. Самая близкая по духу. А какой саундтрек!
Я ее сегодня купил в стиме🥰 // Григорий Гладков
гта 4 отличная игра,только к сожалению вышла недоделанная.Как в техническом,так и в геймплейном плане.Если бы всё было докручено,то до сих пор бы гонял в неё.
модами поправили, pcgamingwiki в помощь
Да я знаю.Планирую фьюжнфикс накатить в следующий раз
Графон завезли, а про контент забыли. Сотрудники Рокстар давным-давно признавались, что они не довольны были качеством GTA4.
Когда она вышла это был технический ад. На моей ATI Radeon 3870 X2 они шла почти на минимум. Хотя справедливости отмечу, что сам драйвера тоже были г*вно. Только после 3-4 патчей она уже шла гладко и на максимальной графике. А геймплейно меня всё устраивало. Даже сегодня в неё интересно играть.
игры всегда под нвидия затачивали, как и моды и эмуляторы
В игре шикарные диалоги. Как же я ржал с этого придурка Брюси) "Вермей подчеркнул, что в предыдущих частях серии игрока постоянно удивляли нестандартными заданиями"...да откуда вы знаете что и как кого может удивить? Кто пресыщен - вы того ничем не удивите. Всегда будут недовольны...Отличная игра! Шикарная! У меня на ней видюха померла - память скопытилась.
самая багованная часть наверное
Я тож был разочарован оптимизоном на ПК, и физикой авто