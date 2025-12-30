ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 4 28.04.2008
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9.1 17 665 оценок

Бывший технический директор Rockstar признался, что на релизе остался разочарован GTA 4

IKarasik IKarasik

Одна из самых обсуждаемых частей серии Grand Theft Auto — GTA 4 — вызвала противоречивые эмоции не только у игроков, но и внутри самой Rockstar. Об этом рассказал бывший технический директор студии Оббе Вермей, принимавший участие в создании нескольких культовых частей франшизы.

По словам Вермейя, после масштабной и насыщенной GTA: San Andreas переход к более реалистичной и приземлённой GTA 4 оказался слишком болезненным. Он отметил, что San Andreas стала логическим пиком «классической» формулы GTA времён PS2 — с огромным миром, множеством активностей и неожиданными миссиями. Поэтому создание первой «некстген»-части серии потребовало серьёзных компромиссов.

Главной проблемой GTA 4 Вермей считает существенное упрощение геймплея. Несмотря на сильную атмосферу и проработанного главного героя, Нико Беллика, которого он назвал одним из лучших персонажей во всей серии, разработчикам пришлось пожертвовать разнообразием игровых ситуаций. По его словам, миссии в GTA 4 часто сводились к нескольким повторяющимся шаблонам — слежке, зачистке территории или убийству цели, иногда с ограничением по времени.

Вермей подчеркнул, что в предыдущих частях серии игрока постоянно удивляли нестандартными заданиями: погони за поездом, полёты на самолётах, странные и абсурдные поручения, которые делали прохождение непредсказуемым. В GTA 4 этого стало заметно меньше, что, по его мнению, лишило игру части фирменного безумия.

При этом бывший разработчик отметил, что Rockstar, вероятно, сама осознала этот перекос. Именно поэтому GTA 5 вновь сделала шаг в сторону более «карикатурного» тона, эксцентричных персонажей и гораздо более разнообразных миссий. В итоге пятая часть смогла объединить технологический прогресс GTA 4 с безумной свободой и масштабом предыдущих игр.

Комментарии:  15
Пользователь ВКонтакте

Четвертая часть самая лучшая что была в истории GTA // Сергей Васильевич

Аристов--Черный

GTA SA - замечательная игра, икона своей эпохи. Четвёрка предложила более реалистичный взгляд на мир криминала, но слишком укоренилась в сюжет, забыв о геймплее.

Мощные истории должны дополняться таким же игровым процессом. Посмотрим, что там выдвинут в 6-й части...

Lvinomord

Полностью согласен насчёт СА.Уникальное явление.Что касается 6,то говорят,что там будет 2 персонажа,поэтому я прохожу 6 на стримах.Жаль конечно,но тут без вариантов.

Gangsta_Dan

Каждый новый год перепрохожу с 2008 года. До сих пор любимейшая часть. Самая близкая по духу. А какой саундтрек!

Пользователь ВКонтакте

Ооо
Я ее сегодня купил в стиме🥰 // Григорий Гладков

Lvinomord

гта 4 отличная игра,только к сожалению вышла недоделанная.Как в техническом,так и в геймплейном плане.Если бы всё было докручено,то до сих пор бы гонял в неё.

ConciseYu

модами поправили, pcgamingwiki в помощь

ConciseYu

Lvinomord ConciseYu

Да я знаю.Планирую фьюжнфикс накатить в следующий раз

Pаrallax

Графон завезли, а про контент забыли. Сотрудники Рокстар давным-давно признавались, что они не довольны были качеством GTA4.

Legend_of_the_Hero

Когда она вышла это был технический ад. На моей ATI Radeon 3870 X2 они шла почти на минимум. Хотя справедливости отмечу, что сам драйвера тоже были г*вно. Только после 3-4 патчей она уже шла гладко и на максимальной графике. А геймплейно меня всё устраивало. Даже сегодня в неё интересно играть.

ConciseYu

игры всегда под нвидия затачивали, как и моды и эмуляторы

PaPa Sierra

В игре шикарные диалоги. Как же я ржал с этого придурка Брюси) "Вермей подчеркнул, что в предыдущих частях серии игрока постоянно удивляли нестандартными заданиями"...да откуда вы знаете что и как кого может удивить? Кто пресыщен - вы того ничем не удивите. Всегда будут недовольны...Отличная игра! Шикарная! У меня на ней видюха померла - память скопытилась.

Властелин Сосцов

самая багованная часть наверное

K0t Felix

Я тож был разочарован оптимизоном на ПК, и физикой авто