CD Projekt предлагает проголосовать за возвращение Grand Theft Auto 4 в GOG

CD Projekt призывает игроков проголосовать за возвращение Grand Theft Auto 4 в GOG. Классическая игра от Rockstar Games подверглась критике за свою ПК-версию и пока не вышла на современных консолях, но польская компания утверждает, что присоединение к списку игр, которые хотят видеть в магазине, может способствовать её возвращению.
На данный момент почти 18 000 пользователей проголосовали за появление GTA 4 в GOG. На странице игры в списке уже есть комментарии игроков, в которых они отмечают проблемы ПК-версии, такие как несовместимость с 32-битными системами, отсутствие многопользовательского режима и плохую оптимизацию.
Среди предложенных решений CD Projekt может быть выпуск игры без DRM-защиты, что избавит от необходимости использования лаунчера Rockstar, и включение её в программу GOG Preservation Program — инициативу по адаптации классических игр для современных ПК. В рамках программы уже были приняты такие игры, как оригинальная Gothic и многие другие старые и классические игры.
Если вы хотите поиграть в боулинг с кузеном Романом в GOG (а мы точно хотим), голосуйте, делитесь своими историями и помогите нам осуществить задуманное!
Однако большое количество голосов не гарантирует релиз. Шутер Will Rock, который годами оставался в списке мечтаний, но так и не был выпущен, служит примером. Тем не менее, давление фанатов может привлечь внимание Take-Two Interactive, которая получит часть продаж, если GOG возьмёт на себя сохранение игры.
Рокстар никогда не позволят. Они даже оригинальную трилогию убрали из продажи чтобы впаривать голимые ремастеры. Единственный шанс поиграть нормально в четверку на консолях, это если сами Рокстар выпустят некст ген патч по аналогии с Рдр1.
Кто бы говорил за открытость игр. Уж не эти мудаки-блокировщики.
К слову, в ГТА 4 еще и радиостанции были порезаны. Сомневаюсь, что ГТА4 выйтет в ГОГ, да еще и с полной версией радио. Теперь все надежды только на зеленый магазин.
Они во всех ГТА начиная с 3-ки по порезаны (в ГТА5 тоже). Рокстары покупают лицензию песен на 10 лет, прошло время вырезают.
Кому надо всё лечится модами всё таки Валадивосток без Цоя и Глюкозы уже не то...
Нет, и с другими персонажами тоже, и не только в боулинг. Как вспомню этот симулятор свиданий...
Эти курвы не могут отвязать кривой социал клаб от стим версии какой там ещё гог.
Зато эти курвы смогли порезать радиостанции с истекшей лицензией на трэки. А свой соцклуб им, да, ой как сложно вырезать. Верим.
Лучше бы Прожекторы объяснили зачем они в гог сделали 2 версии Ведьмака 3 и обе их пропатчили до последней версии.Обновили бы CE,а другую версию оставили бы на 1.32 Так теперь ещё нельзя откатить все это дело обратно до 1.32 лол
А что касается 4 ГТА,то роки пусть сначала доделают свою игру до конца.
Ну тут не только 4-ку, но и трилогию тоже обязательно надо. Оригинальную!
всмысле возвращение? она когда то была в гог?