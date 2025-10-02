ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 4 28.04.2008
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9.1 17 409 оценок

CD Projekt предлагает проголосовать за возвращение Grand Theft Auto 4 в GOG

monk70 monk70

CD Projekt призывает игроков проголосовать за возвращение Grand Theft Auto 4 в GOG. Классическая игра от Rockstar Games подверглась критике за свою ПК-версию и пока не вышла на современных консолях, но польская компания утверждает, что присоединение к списку игр, которые хотят видеть в магазине, может способствовать её возвращению.

На данный момент почти 18 000 пользователей проголосовали за появление GTA 4 в GOG. На странице игры в списке уже есть комментарии игроков, в которых они отмечают проблемы ПК-версии, такие как несовместимость с 32-битными системами, отсутствие многопользовательского режима и плохую оптимизацию.

Среди предложенных решений CD Projekt может быть выпуск игры без DRM-защиты, что избавит от необходимости использования лаунчера Rockstar, и включение её в программу GOG Preservation Program — инициативу по адаптации классических игр для современных ПК. В рамках программы уже были приняты такие игры, как оригинальная Gothic и многие другие старые и классические игры.

Если вы хотите поиграть в боулинг с кузеном Романом в GOG (а мы точно хотим), голосуйте, делитесь своими историями и помогите нам осуществить задуманное!

Однако большое количество голосов не гарантирует релиз. Шутер Will Rock, который годами оставался в списке мечтаний, но так и не был выпущен, служит примером. Тем не менее, давление фанатов может привлечь внимание Take-Two Interactive, которая получит часть продаж, если GOG возьмёт на себя сохранение игры.

William Dwight

Рокстар никогда не позволят. Они даже оригинальную трилогию убрали из продажи чтобы впаривать голимые ремастеры. Единственный шанс поиграть нормально в четверку на консолях, это если сами Рокстар выпустят некст ген патч по аналогии с Рдр1.

2
Кей Овальд

Кто бы говорил за открытость игр. Уж не эти мудаки-блокировщики.

2
yariko ookami

К слову, в ГТА 4 еще и радиостанции были порезаны. Сомневаюсь, что ГТА4 выйтет в ГОГ, да еще и с полной версией радио. Теперь все надежды только на зеленый магазин.

1
ant 36436 yariko ookami

Они во всех ГТА начиная с 3-ки по порезаны (в ГТА5 тоже). Рокстары покупают лицензию песен на 10 лет, прошло время вырезают.

Кому надо всё лечится модами всё таки Валадивосток без Цоя и Глюкозы уже не то...

ZAUSA
Если вы хотите поиграть в боулинг с кузеном Романом

Нет, и с другими персонажами тоже, и не только в боулинг. Как вспомню этот симулятор свиданий...

1
kotasha

Эти курвы не могут отвязать кривой социал клаб от стим версии какой там ещё гог.

1
yariko ookami

Зато эти курвы смогли порезать радиостанции с истекшей лицензией на трэки. А свой соцклуб им, да, ой как сложно вырезать. Верим.

1
Lvinomord

Лучше бы Прожекторы объяснили зачем они в гог сделали 2 версии Ведьмака 3 и обе их пропатчили до последней версии.Обновили бы CE,а другую версию оставили бы на 1.32 Так теперь ещё нельзя откатить все это дело обратно до 1.32 лол
А что касается 4 ГТА,то роки пусть сначала доделают свою игру до конца.

1
PersonalBarnabas

Ну тут не только 4-ку, но и трилогию тоже обязательно надо. Оригинальную!

1
Юрий Пенкин

всмысле возвращение? она когда то была в гог?