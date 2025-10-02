CD Projekt предлагает проголосовать за возвращение Grand Theft Auto 4 в GOG

CD Projekt призывает игроков проголосовать за возвращение Grand Theft Auto 4 в GOG. Классическая игра от Rockstar Games подверглась критике за свою ПК-версию и пока не вышла на современных консолях, но польская компания утверждает, что присоединение к списку игр, которые хотят видеть в магазине, может способствовать её возвращению.

На данный момент почти 18 000 пользователей проголосовали за появление GTA 4 в GOG. На странице игры в списке уже есть комментарии игроков, в которых они отмечают проблемы ПК-версии, такие как несовместимость с 32-битными системами, отсутствие многопользовательского режима и плохую оптимизацию.

Среди предложенных решений CD Projekt может быть выпуск игры без DRM-защиты, что избавит от необходимости использования лаунчера Rockstar, и включение её в программу GOG Preservation Program — инициативу по адаптации классических игр для современных ПК. В рамках программы уже были приняты такие игры, как оригинальная Gothic и многие другие старые и классические игры.

Если вы хотите поиграть в боулинг с кузеном Романом в GOG (а мы точно хотим), голосуйте, делитесь своими историями и помогите нам осуществить задуманное!

Однако большое количество голосов не гарантирует релиз. Шутер Will Rock, который годами оставался в списке мечтаний, но так и не был выпущен, служит примером. Тем не менее, давление фанатов может привлечь внимание Take-Two Interactive, которая получит часть продаж, если GOG возьмёт на себя сохранение игры.