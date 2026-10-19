"Чтобы остаться актуальной": Дэн Хаузер объяснил, почему GTA 4 отказалась от веселья San Andreas

Бывший сценарист и креативный директор Grand Theft Auto Дэн Хаузер объяснил, почему четвертая часть получилась настолько мрачнее предыдущих. По его словам, Rockstar Games чувствовала, что повторение старого подхода грозит потерей актуальности.

К эпохе Xbox 360 и PS3 серия была на пике: GTA 3, Vice City и San Andreas вышли с огромным успехом, разошлись миллионными тиражами и стали одними из самых влиятельных игр того времени. San Andreas, в частности, воспринималась как естественная кульминация стиля, заложенного в GTA 3, поэтому продолжение на более мощном железе выглядело захватывающе. Однако GTA 4 оказалась сдержанной историей с более реалистичным миром и куда более тёмным тоном.

Было убеждение, что San Andreas выжала эту „поп-энергию“ до предела. Учитывая, насколько San Andreas была «масштабной» и «успешной» Чтобы GTA оставалась актуальной, ей нужно было переизобрести себя».

Хотя GTA 4 не так популярна, как две игры вокруг неё, Хаузер подчёркивает:

Она ощущалась цельной. Игра, арт-дирекшн, мрачное освещение, характер миссий — всё это было тонально согласовано» С более тёмным подходом мы нашли уровень тональной цельности, которого не было в предыдущих играх», даже если на фоне успеха игр для PS2 это можно было считать риском.