Digital Foundry оценили мод с трассировкой пути для Grand Theft Auto 4: моддеру пришлось проделать колоссальную работу

Недавно появилось подробное графическое сравнение оригинальной PC-версии Grand Theft Auto 4 и мода от xoxor4d, который добавляет в игру трассировку пути.

Команда экспертов Digital Foundry не осталась в стороне и решила тоже оценить трассировку пути в игре. Digital Foundry связались с создателем мода и узнали у него особенности разработки модификации.

По словам xoxor4d, добавить поддержку трассировку пути для игры оказалось крайне сложной задачей: дело в том, что RTX Remix изначально рассчитан на проекты с DirectX 7, тогда как GTA 4 работает на DirectX 9.0c, что вызывает массу технических конфликтов.

Чтобы обойти это ограничение, моддеру пришлось создать собственную промежуточную DLL-библиотеку, которая переводит графические команды игры в формат, понятный RTX Remix. Благодаря этому внедрение трассировки пути стало возможным.

Моддеру пришлось проделать серьёзную работу по реверс-инжинирингу игры, поскольку RAGE от Rockstar Games не предназначен для подобных модификаций, а официальных инструментов нет. Моддеру пришлось вручную разбираться с множеством систем, включая отображение погодных эффектов вроде тумана.

Несмотря на сложности при создании мода, Digital Foundry отметили, что результаты работы xoxor4d уже впечатляют. Тем не менее работа над ним продолжается: например, многие источники света в игре ещё не адаптированы под новую технологию, из-за чего в помещениях видны некорректные тени, а так же имеются проблемы с излишним блеском волос у персонажей и чересчур сильными отражениями водной поверхности. В будущем автор планирует улучшить качество моделей и текстур.

Пока неизвестно, когда мод выйдет в открытый доступ, но многие пользователи уже называют проект одним из самых амбициозных графических апгрейдов для GTA 4.