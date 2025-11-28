ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 4 28.04.2008
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9.1 17 601 оценка

Для Grand Theft Auto 4 вышел мод, добавляющий трассировку пути RTX Remix

monk70 monk70

Моддер xoxor4d выпустил первую публичную версию своего мода трассировки пути RTX Remix для Grand Theft Auto 4. Этот мод добавит трассировку путей в реальном времени в эту одну из лучших игр GTA.

Что ещё интересно, мод совместим с Fusion Fix. Для тех, кто не знал, Fusion Fix — это комплексный мод с открытым исходным кодом, призванный исправить широкий спектр технических проблем, ошибок и ограничений в игре, которые остались нерешёнными в официальных обновлениях. Теперь ПК-геймеры могут объединить их и получить максимально реалистичные впечатления от GTA 4.

Вы можете скачать мод RTX Remix по этой ссылке. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по установке. Не волнуйтесь, всё просто.

Если вы заметили серьёзные подтормаживания, запустите игру с помощью входящего в комплект файла _LaunchWithProcessorAffinity_2Cores_GTA4.bat. Это назначит 2 ядра GTA4, а остальные — Remix.

Моддер также рекомендует отрегулировать ползунки «Расстояние» и «Качество» в графических настройках GTA4. Более высокие значения приведут к узким местам в процессоре. Поэтому попробуйте установить значение 50 для дальности прорисовки и 30 для качества, и настраивайте его исходя из этого.

Поскольку это первый публичный релиз, вы можете столкнуться с некоторыми ошибками и сбоями. Кроме того, поскольку речь идёт о трассировке пути, вам понадобится мощная видеокарта.

