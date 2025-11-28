Для Grand Theft Auto 4 вышел мод, добавляющий трассировку пути RTX Remix

Моддер xoxor4d выпустил первую публичную версию своего мода трассировки пути RTX Remix для Grand Theft Auto 4. Этот мод добавит трассировку путей в реальном времени в эту одну из лучших игр GTA.

Что ещё интересно, мод совместим с Fusion Fix. Для тех, кто не знал, Fusion Fix — это комплексный мод с открытым исходным кодом, призванный исправить широкий спектр технических проблем, ошибок и ограничений в игре, которые остались нерешёнными в официальных обновлениях. Теперь ПК-геймеры могут объединить их и получить максимально реалистичные впечатления от GTA 4.

Вы можете скачать мод RTX Remix по этой ссылке. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по установке. Не волнуйтесь, всё просто.

Если вы заметили серьёзные подтормаживания, запустите игру с помощью входящего в комплект файла _LaunchWithProcessorAffinity_2Cores_GTA4.bat. Это назначит 2 ядра GTA4, а остальные — Remix.

Моддер также рекомендует отрегулировать ползунки «Расстояние» и «Качество» в графических настройках GTA4. Более высокие значения приведут к узким местам в процессоре. Поэтому попробуйте установить значение 50 для дальности прорисовки и 30 для качества, и настраивайте его исходя из этого.

Поскольку это первый публичный релиз, вы можете столкнуться с некоторыми ошибками и сбоями. Кроме того, поскольку речь идёт о трассировке пути, вам понадобится мощная видеокарта.