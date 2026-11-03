Для GTA 4 вышло масштабное обновление RTX Remix с трассировкой пути, DLSS 5 и реалистичной погодой

Моддер xoxor4d выпустил обновления 1.7.1 и 1.7.2 для RTX Remix-мода Grand Theft Auto 4. Апдейты существенно переработали графику, улучшили производительность и добавили новые эффекты.
Главным нововведением стала интеграция RTX Remix API, благодаря которой игра получила увеличенную дальность прорисовки и снизила нагрузку на процессор. Также разработчик полностью переработал воду, дождь и систему влажности: появились динамические лужи, реалистичные волны, улучшенные отражения и корректная обработка осадков под крышами и мостами.
Помимо этого, обновили туман, облака, освещение и погодные эффекты, улучшили ночные сцены и добавили поддержку HDR. Мод также получил актуальную модель DLSS 5, новые настройки Neural Rendering и дополнительные графические пресеты.
Версия 1.7.2 сосредоточилась на оптимизации: разработчик снизил нагрузку на видеокарту, исправил вылеты и зависания, а также ускорил загрузку благодаря опциональной поддержке RTXIO.
Скачать обновлённый мод можно на GitHub.
Не наигрались еще в жта 4? Я ее полгода назад качал - чисто побаловался с багом физики на детской площадке да удалил. Сюжет тупой, Дима этот очкарик нелепый. Кажется, в Гой Тони был сюжет лучше.
А еще я прошлым летом жта 5 прошел впервые - что-то в игре есть такое мистическое, благодаря горам и природной местности. По поводу сюжета: ну полная хрень, хрень!
В игре делать нечего, только на тачке всю карту объехать. В горах кстати вообще пусто, в отличии от рдр2 с его случайными событиями и пасхалками.
Композиторы жта 5 хорошо постарались, музыкальный трек из меню паузы иногда прослушиваю и каефую.
и 30 фпс на 5090
А что по производительности? Неплохой повод так то вернуться в игру. Я длс вообще пропустил, а его очень хвалили в своё время. Да и основной сюжет уже ничерта не помню
Шикарная игра,не без недостатков конечно. Чувствую, что скоро уже вернусь в холодный Либерти Сити;)
слово вышло и RTX remix не совместимы. Может вышло что-то в раннем доступе версия 0.1 ждите релиз через 10 лет если повезет