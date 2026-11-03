Для GTA 4 вышло масштабное обновление RTX Remix с трассировкой пути, DLSS 5 и реалистичной погодой

Моддер xoxor4d выпустил обновления 1.7.1 и 1.7.2 для RTX Remix-мода Grand Theft Auto 4. Апдейты существенно переработали графику, улучшили производительность и добавили новые эффекты.

Главным нововведением стала интеграция RTX Remix API, благодаря которой игра получила увеличенную дальность прорисовки и снизила нагрузку на процессор. Также разработчик полностью переработал воду, дождь и систему влажности: появились динамические лужи, реалистичные волны, улучшенные отражения и корректная обработка осадков под крышами и мостами.

Помимо этого, обновили туман, облака, освещение и погодные эффекты, улучшили ночные сцены и добавили поддержку HDR. Мод также получил актуальную модель DLSS 5, новые настройки Neural Rendering и дополнительные графические пресеты.

Версия 1.7.2 сосредоточилась на оптимизации: разработчик снизил нагрузку на видеокарту, исправил вылеты и зависания, а также ускорил загрузку благодаря опциональной поддержке RTXIO.

Скачать обновлённый мод можно на GitHub.