Энтузиаст перенес Grand Theft Auto 4 на Android с помощью статической рекомпиляции и искусственного интеллекта

Энтузиаст под псевдонимом vaduur опубликовал на GitHub проект LibertyRecompAndroid, представляющий собой неофициальный порт Grand Theft Auto 4 для мобильных устройств под управлением Android. В основе переноса лежит статическая рекомпиляция версии для консоли Xbox 360, создаваемая сообществом в рамках открытого проекта Liberty Recompiled. Игра запускается нативно без использования эмуляторов операционной системы Windows или промежуточных уровней трансляции.

Создатель адаптации открыто признался, что программная часть порта почти полностью сгенерирована нейросетью Claude. Сам энтузиаст занимался лишь тестированием сборок на портативной консоли Retroid Pocket 5 и передачей отчетов об ошибках языковой модели.

Это стопроцентная поделка от искусственного интеллекта. Работа велась вовсе не вручную, все сделано благодаря Claude, а vaduur не берет на себя никаких заслуг или ответственности за нестабильность порта. Проект будет работать скверно, это гарантировано. Потребовалась лишь пара бессонных ночей на тестирование и выявление проблем.

- vaduur, разработчик порта

На протестированном устройстве с процессором Snapdragon 865 игра выдает стабильные 30 кадров в секунду при консольном разрешении 720p и сглаживании FXAA. Для разгрузки вычислительных ядер плотность трафика и пешеходов уменьшена до 40% от параметров компьютерного издания. В игре полноценно работают сюжетное вступление, миссии, управление транспортом, звук, радиостанции и видеоролики Bink. Небольшие просадки производительности до 25-29 кадров случаются только на мостах и при широких панорамах ночного города.

Для запуска требуется графический чип Qualcomm Adreno 6xx или 7xx с поддержкой Vulkan 1.2, а также 8 ГБ оперативной памяти. Отрисовка реализована через открытый драйвер Mesa Turnip. Видеочипы Mali, Immortalis, PowerVR и Samsung Xclipse не поддерживаются вовсе из-за особенностей графического конвейера. Работа на новейших чипах линейки Adreno 8xx и процессоре Snapdragon 8 Elite пока носит сугубо экспериментальный характер и требует ручной подгрузки кастомных драйверов.

Управление рассчитано на геймпады с раскладкой от Xbox, подключаемые по проводу или Bluetooth. Для игры без физического контроллера в проект интегрировали полупрозрачный сенсорный оверлей, который автоматически скрывается при обнаружении внешнего устройства. Лаунчер приложения содержит встроенный установщик, систему выбора драйверов и журнал сбоев. Для инсталляции необходим оригинальный образ диска американской версии для Xbox 360 вместе с официальным обновлением 8.

В недавнем обновлении 0.5.8 разработчик оптимизировал кэш шейдеров, перевел обработку регистров процессора на нативный уровень и устранил вылеты при столкновении машин. В тестовой версии 0.5.8.1 также появился переключатель специальных настроек графики для слабых чипов, позволяющий отключить тени от солнца, снизить дистанцию прорисовки до 50% и уменьшить частоту обновления отражений.

Проект Liberty Recompiled создается силами независимых разработчиков и не имеет отношения к Rockstar Games. Исходные файлы оригинального диска не распространяются вместе с кодом порта из соображений защиты авторских прав холдинга Take-Two Interactive.