Энтузиаст с помощью искусственного интеллекта запустил полноценную версию Minecraft внутри GTA 4

Модификация под названием Minecraft Passthrough IV объединила 2 культовые песочницы в один гибридный проект. Разработчик под ником Akatoshthe2nd опубликовал инструмент, позволяющий запускать реальный клиент Minecraft Java Edition прямо внутри Grand Theft Auto IV: The Complete Edition. Речь идет не об обычной замене трехмерных моделей или текстур, а о синхронной работе 2 независимых игровых процессов на одном компьютере.

Техническая реализация опирается на сквозной рендеринг и синхронизацию координат. Камера Grand Theft Auto IV управляет положением обзора в кубической песочнице, а трехмерный рельеф улиц превращается в твердую плоскость коллизий. Картинка из Minecraft проходит постоянную проверку глубины относительно объектов движка RAGE, благодаря чему городские автомобили перекрывают модель главного героя, а сквозь прозрачные стекла машин силуэт остается видимым.

Оригинальная Minecraft Java Edition работает параллельно с GTA IV и отрисовывается прямо внутри нее. Камера GTA управляет камерой Minecraft, рельеф GTA становится поверхностью коллизии в Minecraft, а изображение Minecraft проходит проверку глубины относительно GTA, поэтому машина скрывает Стива, а ее окна показывают его. То, что происходит в Minecraft, происходит и в Либерти-Сити.

- Akatoshthe2nd, разработчик модификации

Интеграция геймплея охватывает базовые механики выживания и взаимодействия с окружающим миром. Персонаж способен возводить блочные постройки прямо на проезжей части Либерти-Сити, создавая физические препятствия для трафика и прохожих. Алмазный меч отбрасывает патрульные машины при ударе, динамит разрушает окружение, а выпущенные из арбалета фейерверки провоцируют взрывы из криминального экшена. Стив также может летать над городскими небоскребами на элитрах, мгновенно телепортироваться жемчугом Края или открыть портал в Нижний мир, окрашивающий небо в багровые тона и вызывающий лавовые пожары.

В проекте предусмотрен общий индикатор здоровья для режима выживания, из-за чего любой урон отнимает очки жизни сразу в 2 играх. Преступные действия героя моментально привлекают внимание полиции и повышают уровень розыска без свидетелей. При этом модификация сохраняет ряд заметных технических недоработок. Снаряды и физика полета игнорируют стены зданий из-за ограничений скриптов 4 части, патрульные полицейские не реагируют на монстров из кубического мира, а взрывы из боевика не наносят прямого урона персонажу во избежание двойного просчета повреждений.

Релиз вызвал неоднозначную реакцию в сообществе из-за методов создания кода. Автор открыто указал, что проект был написан языковой моделью Claude Opus 5.5 через инструмент Claude Code под контролем человека. Пока одни пользователи впечатлены техническим прорывом и рассуждают о будущем кроссоверов между различными тайтлами, другие игроки раскритиковали засилье искусственного интеллекта и назвали генерацию кода угрозой для классического моддинга.

3 октября проект получил обновление до версии 0.2.2 с поддержкой Windows 10. Модификация требует одновременного запуска Grand Theft Auto IV версии 1.2.0.59 и Minecraft Java Edition версии 26.3 с загрузчиком Fabric Loader. Создатель предупредил, что обе игры должны работать на одном компьютере, а запуск экшена от Rockstar Games необходимо производить исключительно в оконном режиме во избежание вылетов.