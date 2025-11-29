ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 4 28.04.2008
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9.1 17 606 оценок

"Это ремастер?" - геймеры остались в восторге от мода трассировки пути для Grand Theft Auto 4

monk70 monk70

Годами в интернете циркулируют слухи о том, что Rockstar Games работает над ремастером GTA 4. Фанаты надеются на полноценный ремастер, но мы не получили ни малейшего объявления – и нет никаких признаков того, что ситуация изменится в ближайшее время. Однако, прежде чем студия решится на официальные действия, сообщество решило взять дело в свои руки. Результат – GTA 4 RTX Remix – модификация, которая буквально привела игроков в восторг.

Моддер xoxor4d недавно выпустил первую публичную версию своего мода трассировки пути RTX Remix для Grand Theft Auto 4. Он добавляет полноценную трассировку пути в реальном времени, преображая визуальную составляющую практически до неузнаваемости. Для фанатов, планирующих вновь погрузиться в Либерти-Сити, это просто маст-хэв.

Для Grand Theft Auto 4 вышел мод, добавляющий трассировку пути RTX Remix

Мод также работает с популярным Fusion Fix — обширной модификацией, исправляющей множество ошибок, технических проблем и недоработок, которые Rockstar официально так и не выпустила. Объединение обоих модов создаёт лучшую, самую проработанную версию GTA 4, доступную на сегодняшний день на ПК.

Последние сравнения невероятно впечатляют: освещение, отражения, атмосфера города, качество теней и общая глубина изображения выглядят так, будто это что-то из совершенно новой игры. Многие игроки в восторге и спрашивают: «Это ремастер GTA 4?». И неудивительно — такой впечатляющий эффект напоминает работу профессиональных разработчиков, а не фанатский проект.

CRAZY rock GAME

И чего тут такого, тени прибавили и яркость увеличили 🤔, да это эталон, а люди думают что то поменялось сильно

Ahnx

Не бывает в реальности таких отражений. Опять соево-пластмассовая картинка.

Vad Pvn

Не бывает в реальности таких городов! и физика Эфории тоже далека от реальности...

Ahnx Vad Pvn

Дело не в городах, а в том, что картинка слева выглядит гораздо натуральнее.

Vad Pvn Ahnx

А я считаю что с права натуральнее и красивие и человек что создавал мод тоже думаю так считает и тот кто делал ролик ...)))

JackBV

Ну серьёзно, где в оригинале затенение, при RTX светло( в хате Романа) , где в оригинале тускло , в RTX глаз вырви.(на улице ночью) и кисель на дорогах. За что можно такое любить?

ant 36436

Надо материалы и местность вручную настраивать, заодно и оптимизация будет. А это в одно лицо не один год работы...

Роман45554

ооооооо блестяшка

Theo Krause

И 30 фпс на 5090

Costollom

Это официальный ремастер/ремейк можно критиковать за это, а тут мод.)

PuaJl4eJl

Какой к черту ремастер,нпс и другие объекты остались такими же "квадратными")

Иваныч из Тулы

«Это птица, это самолёт, нет, это Супермен!»

kalavashok tribagov

что это на небе? самолёт? супермен? нет, это Птаха!

KILLA06

стим версия не пашет

Vad Pvn

Пашет, я проверял...

KILLA06 Vad Pvn

у меня ничего не происходит

Vad Pvn KILLA06

ну значит что то не так делаешь...

SexualHarassmentPanda

Что мешает рокстарам нанять этого человека , дать ему в помощь людей. И сделать полноценный ремейк?

Роман45554

зачем впереди гта6 и онлайн гта6 на пк а там миллиарды может позже если что

ant 36436

Если кто то хорошо поклеил обои ты его наймёшь целый дом построить?

BAZKIN

Жрет дофига, поди

