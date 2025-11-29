"Это ремастер?" - геймеры остались в восторге от мода трассировки пути для Grand Theft Auto 4

Годами в интернете циркулируют слухи о том, что Rockstar Games работает над ремастером GTA 4. Фанаты надеются на полноценный ремастер, но мы не получили ни малейшего объявления – и нет никаких признаков того, что ситуация изменится в ближайшее время. Однако, прежде чем студия решится на официальные действия, сообщество решило взять дело в свои руки. Результат – GTA 4 RTX Remix – модификация, которая буквально привела игроков в восторг.
Моддер xoxor4d недавно выпустил первую публичную версию своего мода трассировки пути RTX Remix для Grand Theft Auto 4. Он добавляет полноценную трассировку пути в реальном времени, преображая визуальную составляющую практически до неузнаваемости. Для фанатов, планирующих вновь погрузиться в Либерти-Сити, это просто маст-хэв.
Мод также работает с популярным Fusion Fix — обширной модификацией, исправляющей множество ошибок, технических проблем и недоработок, которые Rockstar официально так и не выпустила. Объединение обоих модов создаёт лучшую, самую проработанную версию GTA 4, доступную на сегодняшний день на ПК.
Последние сравнения невероятно впечатляют: освещение, отражения, атмосфера города, качество теней и общая глубина изображения выглядят так, будто это что-то из совершенно новой игры. Многие игроки в восторге и спрашивают: «Это ремастер GTA 4?». И неудивительно — такой впечатляющий эффект напоминает работу профессиональных разработчиков, а не фанатский проект.
И чего тут такого, тени прибавили и яркость увеличили 🤔, да это эталон, а люди думают что то поменялось сильно
Не бывает в реальности таких отражений. Опять соево-пластмассовая картинка.
Не бывает в реальности таких городов! и физика Эфории тоже далека от реальности...
Дело не в городах, а в том, что картинка слева выглядит гораздо натуральнее.
А я считаю что с права натуральнее и красивие и человек что создавал мод тоже думаю так считает и тот кто делал ролик ...)))
Ну серьёзно, где в оригинале затенение, при RTX светло( в хате Романа) , где в оригинале тускло , в RTX глаз вырви.(на улице ночью) и кисель на дорогах. За что можно такое любить?
Надо материалы и местность вручную настраивать, заодно и оптимизация будет. А это в одно лицо не один год работы...
ооооооо блестяшка
И 30 фпс на 5090
Это официальный ремастер/ремейк можно критиковать за это, а тут мод.)
Какой к черту ремастер,нпс и другие объекты остались такими же "квадратными")
«Это птица, это самолёт, нет, это Супермен!»
что это на небе? самолёт? супермен? нет, это Птаха!
стим версия не пашет
Пашет, я проверял...
у меня ничего не происходит
ну значит что то не так делаешь...
Что мешает рокстарам нанять этого человека , дать ему в помощь людей. И сделать полноценный ремейк?
зачем впереди гта6 и онлайн гта6 на пк а там миллиарды может позже если что
Если кто то хорошо поклеил обои ты его наймёшь целый дом построить?
Жрет дофига, поди