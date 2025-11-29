"Это ремастер?" - геймеры остались в восторге от мода трассировки пути для Grand Theft Auto 4

Годами в интернете циркулируют слухи о том, что Rockstar Games работает над ремастером GTA 4. Фанаты надеются на полноценный ремастер, но мы не получили ни малейшего объявления – и нет никаких признаков того, что ситуация изменится в ближайшее время. Однако, прежде чем студия решится на официальные действия, сообщество решило взять дело в свои руки. Результат – GTA 4 RTX Remix – модификация, которая буквально привела игроков в восторг.

Моддер xoxor4d недавно выпустил первую публичную версию своего мода трассировки пути RTX Remix для Grand Theft Auto 4. Он добавляет полноценную трассировку пути в реальном времени, преображая визуальную составляющую практически до неузнаваемости. Для фанатов, планирующих вновь погрузиться в Либерти-Сити, это просто маст-хэв.

Мод также работает с популярным Fusion Fix — обширной модификацией, исправляющей множество ошибок, технических проблем и недоработок, которые Rockstar официально так и не выпустила. Объединение обоих модов создаёт лучшую, самую проработанную версию GTA 4, доступную на сегодняшний день на ПК.

Последние сравнения невероятно впечатляют: освещение, отражения, атмосфера города, качество теней и общая глубина изображения выглядят так, будто это что-то из совершенно новой игры. Многие игроки в восторге и спрашивают: «Это ремастер GTA 4?». И неудивительно — такой впечатляющий эффект напоминает работу профессиональных разработчиков, а не фанатский проект.