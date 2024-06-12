GTA 4 на ПК получила новое обновление, устраняющее проблему с запуском игры в Steam

Rockstar Games неожиданно выпустила новое обновление для Steam-версии GTA 4, которое уже доступно для скачивания. Как сообщает Twisted Voxel, новый патч устраняет странную проблему в Steam-версии игры, из-за которой GTA 4 могла не запускаться, если не был установлен Rockstar Launcher.

Примечательно, что это уже второй патч, выпущенный в 2024 году для Grand Theft Auto 4, хотя до этого игру не обновляли добрых 4 года: тогда была исправлена проблема с Rockstar Launcher, из-за которой игру нельзя было удалить с ПК. Все самые свежие патчи вы можете найти по следующему адресу.

В свою очередь, пользователи, установившие обновление, подтвердили, что ничего другого в игре не изменилось, как и нет риска столкнуться с проблемой несовместимости модов: это настоящий «тихий патч», который делает игру снова доступной для всех. Получить подробную информацию о всех выпущенных исправлениях можно по следующему адресу.

Продолжая тему релизов на ПК, следует напомнить, что GTA 6 на данный момент запланирована к релизу только на PS5 и Xbox Series X|S. При этом в Take-Two не исключают ее появления на ПК в будущем.