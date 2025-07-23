"Хочешь пойти поиграть в боулинг? - голос Нико Беллика из GTA 4 внезапно вернулся спустя 17 лет молчания"

Майкл Холлик, актер озвучки главного героя GTA IV, внезапно напомнил о себе в социальных сетях, что вызвало целую волну спекуляций в фанатском сообщества. Спустя почти два десятилетия — он зарегистрировался на платформе Cameo и вновь заговорил голосом Нико Беллика. В приветственном видео Холлик с характерным восточноевропейским акцентом обратился к фанатам, с иронией заметив, что долго избегал соцсетей, но "фанаты оказались слишком настойчивыми".

Это возвращение мгновенно вызвало бурю обсуждений среди поклонников игры. Многие восприняли это как намёк на ремастер GTA IV, слухи о котором уже несколько месяцев циркулируют в сети. В частности, ранее об этом сообщал авторитетный инсайдер Tez2, а на официальном сайте Rockstar обновлённый список платформ внезапно включил PS4 и Xbox Series для GTA IV.

Тем не менее, даже несмотря на возросшие ожидания, с большой долей вероятности участие Холлика не связано с возможным переизданием. Актер и студия закончили на не очень приятной ноте, когда Холлик публично высказал свое недовольство из-за низкого гонорара. Если ремастер и находится в разработке, разработчикам ничего не мешает использовать оригинальные записи озвучки 2008 года без привлечения актёра.

На данный момент Холлик, по всей видимости, просто решил воспользоваться возможностью заработать на культовом образе, который до сих пор живёт в сердцах миллионов игроков. Судя по первым отзывам, актёр с энтузиазмом возвращается к роли и готов вновь "позвать кузена в боулинг".