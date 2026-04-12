Инсайдер, близкий к создателям GTA 4, заявил, что слухи о ремастере ложны и разработка не ведётся

Пришла действительно разочаровывающая новость для тех, кто надеялся вернуться в мрачный Либерти-Сити на современных консолях. Похоже, что официального ремастера GTA 4 пока не предвидится.

Самые надёжные источники в мире инсайдов опровергают слухи о скором выходе обновлённой версии.

Авторитетный инсайдер NateTheHate в ответ на прямой вопрос фанатов заявил, что не располагает никакой информацией о существовании проекта по ремастеру GTA 4. Это заявление он сделал на своей странице в X в начале апреля 2026 года. Учитывая его репутацию, к этому стоит отнестись серьёзно.

GTA 4 — одна из самых недооценённых частей серии. Она представила совершенно новый подход к повествованию и физике, но, в отличие от GTA 5, не получила широкого признания и современных переизданий. Сейчас многие фанаты хотели бы в неё поиграть, но оригинальная версия для PC, PS3 и Xbox 360 технически устарела, а портировать её на современные консоли без серьёзной работы над кодом довольно сложно.

Ожидания сообщества были не на пустом месте. Поводов для слухов было несколько. Некоторые бывшие сотрудники Rockstar в интервью упоминали, что работа над «сложным портом» была бы сопоставима по бюджету с созданием новой игры, что лишь подогревало интерес и домыслы.

В прошлом году на странице поддержки Rockstar игра была указана для платформ текущего поколения, что многие восприняли как явный признак подготовки ремастера. Также ходили слухи, что именно из-за подготовки официального переиздания был удалён популярный фанатский мод "Liberty City Preservation Project", однако эти домыслы так и не подтвердились.

Скорее всего, все силы Rockstar Games в настоящее время брошены на разработку и полировку GTA 6. Если проект ремастера GTA 4 когда-либо и существовал, то сейчас он либо заморожен, либо отменён. Поклонникам культовой классики остаётся надеяться на новые порты или вновь обращаться к старательным фанатам-моддерам, которые продолжают улучшать игру своими силами, создавая такие проекты, как Fusion Fix.

Поэтому, к сожалению, возвращение Нико Беллика на консолях PS5 и Xbox Series в ближайшее время, скорее всего, не произойдёт.