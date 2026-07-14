"Лучшая история в серии": исполнитель роли Майкла в GTA V назвал своей любимой частью Grand Theft Auto IV

Актёр Нед Люк, исполнивший роль Майкла Де Санты в Grand Theft Auto V, рассказал, какую часть серии Grand Theft Auto считает лучшей с точки зрения сюжета. Во время интервью Insider Gaming он заявил, что первое место для него занимает Grand Theft Auto IV.

По словам Люка, именно история Нико Беллика произвела на него самое сильное впечатление благодаря своей глубине и эмоциональности. При этом он отметил, что каждая игра серии по-своему уникальна, однако именно четвёртая часть остаётся его личным фаворитом.

Я считаю, что лучшая история была в Grand Theft Auto IV. История Нико Беллика была просто невероятной,

— сказал Нед Люк.

Мне нравятся все игры серии, но если говорить именно о сюжете, то я выбираю GTA IV,

— добавил Нед Люк.

Актёр также признался, что с большим интересом ждёт Grand Theft Auto VI и надеется, что новая часть сможет превзойти предыдущие игры серии не только масштабом, но и качеством повествования.

В настоящее время Grand Theft Auto VI остаётся одной из самых ожидаемых игр в мире. Релиз запланирован на 26 мая 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Rockstar Games пока не объявляла дату выхода версии для ПК.