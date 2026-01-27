Мод GTA 4 RTX Remix выглядит потрясающе с новыми PBR-материалами

К настоящему времени большинство из вас уже знают об удивительном моде RTX Remix для Grand Theft Auto 4. Этот мод добавляет трассировку лучей в реальном времени. Недавно моддер xoxor4d выпустил новый аддон, который автоматически добавляет PBR-материалы ко всем текстурам.

По словам моддера, он использовал специальную версию среды выполнения Remix, которая позволила ему собирать текстуры во время работы игры. Мод совместимости также помог, предоставив дополнительную информацию о каждой текстуре через remixApi. Используя эту информацию, моддер создал группы текстур и сгенерировал USD-файл с необходимыми изменениями. Он также обработал полученные текстуры после этого. Старые карты нормалей DX9 были преобразованы в карты нормалей, работающие с Remix, а карты бликов были преобразованы в карты шероховатости с помощью скриптов Python.

Также стоит отметить, что на прошлой неделе xoxor4d выпустил обновление 1.1.8 для GTA 4 RTX Remix. Эта новая версия включает в себя туман на основе горизонта и добавляет логику для увеличения высоты горизонта в зависимости от тумана камеры. Она также исправляет проблему размытия экрана телефона и уменьшает влияние угла обзора на размер экрана телефона. Это очень важно, так как в предыдущей версии игра могла быть очень неудобной. Но теперь телефон работает так, как и должен.

Вы можете скачать модификацию прямо с нашего сайта. По ссылке выше представлены все необходимые файла, а также полная инструкция по установке.