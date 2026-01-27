Мод GTA 4 RTX Remix выглядит потрясающе с новыми PBR-материалами

К настоящему времени большинство из вас уже знают об удивительном моде RTX Remix для Grand Theft Auto 4. Этот мод добавляет трассировку лучей в реальном времени. Недавно моддер xoxor4d выпустил новый аддон, который автоматически добавляет PBR-материалы ко всем текстурам.
По словам моддера, он использовал специальную версию среды выполнения Remix, которая позволила ему собирать текстуры во время работы игры. Мод совместимости также помог, предоставив дополнительную информацию о каждой текстуре через remixApi. Используя эту информацию, моддер создал группы текстур и сгенерировал USD-файл с необходимыми изменениями. Он также обработал полученные текстуры после этого. Старые карты нормалей DX9 были преобразованы в карты нормалей, работающие с Remix, а карты бликов были преобразованы в карты шероховатости с помощью скриптов Python.
Также стоит отметить, что на прошлой неделе xoxor4d выпустил обновление 1.1.8 для GTA 4 RTX Remix. Эта новая версия включает в себя туман на основе горизонта и добавляет логику для увеличения высоты горизонта в зависимости от тумана камеры. Она также исправляет проблему размытия экрана телефона и уменьшает влияние угла обзора на размер экрана телефона. Это очень важно, так как в предыдущей версии игра могла быть очень неудобной. Но теперь телефон работает так, как и должен.
Вы можете скачать модификацию прямо с нашего сайта. По ссылке выше представлены все необходимые файла, а также полная инструкция по установке.
Красивое , но 20 фпс выглядит уже не красиво (на видео с демонстрацией видел)
Эх если бы только рокстар сделали полноценный ремастер и имплементировали rtx из гта 5...
Непопулярная часть, детям такое не нужно, а следовательно не будет продаж.
у 4 больше фанатов чем ты думаешь
Пластмассовый асфальт пофиксили?
Качаем))
Не блестит так пол в боулинге. И на улице подобный блеск асфальта наблюдается только при гололёде.
Да, и 20 fps в древней игре не есть айс. Для кого они делали этот мод?
Вообще, это тенденция. Моддеры накручивают шейдеры и трассировку лучей, чтобы похвалиться эффектными скринами и роликом на ютубах. Дальше этого дело не идёт, потому как они не знают, как выпустить играбельный продукт. И что у людей в основной массе всё же не 5090, чтобы тянуть эту неоптимизированную хрень.
Заходим сюда и смотрим верхние позиции. Вот на что нужно ориентироваться при разработке модов, а не на топовое железо для мажоров.
Вот оставили бы оригинал только с DLSS. А то эти лесенки задолбали.