ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 4 28.04.2008
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9.1 17 713 оценок

Мод GTA 4 RTX Remix выглядит потрясающе с новыми PBR-материалами

monk70 monk70

К настоящему времени большинство из вас уже знают об удивительном моде RTX Remix для Grand Theft Auto 4. Этот мод добавляет трассировку лучей в реальном времени. Недавно моддер xoxor4d выпустил новый аддон, который автоматически добавляет PBR-материалы ко всем текстурам.

GTA 4 "Мод на трассировку лучей - RTX Remix Compatibility Mod"

По словам моддера, он использовал специальную версию среды выполнения Remix, которая позволила ему собирать текстуры во время работы игры. Мод совместимости также помог, предоставив дополнительную информацию о каждой текстуре через remixApi. Используя эту информацию, моддер создал группы текстур и сгенерировал USD-файл с необходимыми изменениями. Он также обработал полученные текстуры после этого. Старые карты нормалей DX9 были преобразованы в карты нормалей, работающие с Remix, а карты бликов были преобразованы в карты шероховатости с помощью скриптов Python.

Также стоит отметить, что на прошлой неделе xoxor4d выпустил обновление 1.1.8 для GTA 4 RTX Remix. Эта новая версия включает в себя туман на основе горизонта и добавляет логику для увеличения высоты горизонта в зависимости от тумана камеры. Она также исправляет проблему размытия экрана телефона и уменьшает влияние угла обзора на размер экрана телефона. Это очень важно, так как в предыдущей версии игра могла быть очень неудобной. Но теперь телефон работает так, как и должен.

Вы можете скачать модификацию прямо с нашего сайта. По ссылке выше представлены все необходимые файла, а также полная инструкция по установке.

+ ещё 2 картинки
20
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Giggity

Красивое , но 20 фпс выглядит уже не красиво (на видео с демонстрацией видел)

8
William Dwight

Эх если бы только рокстар сделали полноценный ремастер и имплементировали rtx из гта 5...

1
borsic

Непопулярная часть, детям такое не нужно, а следовательно не будет продаж.

ALEX-220 borsic

у 4 больше фанатов чем ты думаешь

klarnetolog

Пластмассовый асфальт пофиксили?

Vad Pvn

Качаем))

Ahnx

Не блестит так пол в боулинге. И на улице подобный блеск асфальта наблюдается только при гололёде.

Да, и 20 fps в древней игре не есть айс. Для кого они делали этот мод?

Вообще, это тенденция. Моддеры накручивают шейдеры и трассировку лучей, чтобы похвалиться эффектными скринами и роликом на ютубах. Дальше этого дело не идёт, потому как они не знают, как выпустить играбельный продукт. И что у людей в основной массе всё же не 5090, чтобы тянуть эту неоптимизированную хрень.

Заходим сюда и смотрим верхние позиции. Вот на что нужно ориентироваться при разработке модов, а не на топовое железо для мажоров.

SGate

Вот оставили бы оригинал только с DLSS. А то эти лесенки задолбали.