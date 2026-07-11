Мод RTX Remix для GTA 4 получил масштабное обновление 1.4.0 с улучшенной оптимизацией и системой освещения Numos

Моддер xoxor4d выпустил обновление 1.4.0 для своего впечатляющего мода RTX Remix с трассировкой путей для Grand Theft Auto 4, которое привносит в игру множество значительных улучшений.

Главным нововведением стала полная интеграция системы Numos - Atmospheric Sky, которую можно активировать через меню F4, и которая добавляет физическую атмосферу, объёмные облака и новую погодную систему, способную кардинально изменить визуальный стиль игры, хотя это изменение остаётся опциональным для тех, кто предпочитает оригинальный вид. Кроме того, в патче использована последняя версия Remix Runtime, что должно снизить нагрузку на CPU и обеспечить более высокую производительность, хотя полное решение проблем с оптимизацией CPU пока не достигнуто.

Обновление также серьёзно улучшает систему освещения: увеличена дальность прорисовки придорожных фонарей, усилена объёмность освещения, а светящиеся поверхности теперь по умолчанию используют вершинные цвета, что позволяет зданиям и другим излучающим объектам отображать корректную яркость и оттенок. Время включения и выключения ночного освещения теперь синхронизировано с внутриигровой системой, а также внесён ряд других улучшений света.

В 1.4.0 исправлены проблемы с дождевыми каплями, которые ранее оставались на полупрозрачных поверхностях после прекращения осадков, устранено двойное отображение солнца и луны, а также исправлено мерцание излучающих ламп, а повышение точности вращения удалённых источников света обеспечивает более плавное движение теней от солнца.

Помимо перечисленного, мод предлагает множество дополнительных улучшений, включая исправление невидимости игрока и мира при первом появлении, обновлённый DLSS и генерацию кадров.