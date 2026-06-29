Мод RTX Remix с трассировкой лучей для GTA 4 получает новые высокополигональные 4K-модели

Моддер kapibos выпустил новую версию своего пакета высокополигональных 4K-моделей для Grand Theft Auto 4 RTX Remix. Этот мод добавляет в игру новые высокодетализированные 3D-объекты.

В этой последней версии мода заменено 30 объектов/реквизитов. Все они были переделаны в высокополигональные модели и перетекстурированы в 4K моддером с использованием Blender и Substance 3D Painter.

Чтобы продемонстрировать визуальные улучшения, kapibos поделился сравнительным видео. Оно даст вам довольно хорошее представление о визуальных улучшениях.

Плохая новость в том, что этот пакет текстур не охватывает все игровые объекты. Из-за этого он может показаться немного непоследовательным. В один момент вы увидите высокодетализированный 3D-объект, а при повороте камеры — некрасивый стандартный объект.

Желающие могут скачать мод прямо с нашего сайта. Этот мод предназначен только для RTX Remix Mod GTA 4.