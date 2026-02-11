Мод с трассировкой путей для Grand Theft Auto 4 получил крупное обновление 1.2.1

Моддер xoxor4d выпустил крупное обновление 1.2.1 для своего мода RTX Remix с трассировкой путей для игры Grand Theft Auto 4.

Основные улучшения включают полное исправление фонов на экране телефона персонажа. Теперь можно использовать любые обои без размытия или дефектов, что значительно улучшает общее визуальное восприятие.

Также была доработана система освещения: исправлен расчет и мягкость лучей прожекторов, чтобы они точно соответствовали оригинальной игре. Кроме того, моддер восстановил лунный свет, который отсутствовал в одной из частей игровой карты, и увеличил общую интенсивность глобального освещения для более точного соответствия оригинальной атмосфере.

Добавлена новая логика, которая автоматически уменьшает солнечный свет и усиливает рассеянное освещение от неба во время непогоды - дождя, грозы или облачности. Это создает более реалистичный и мрачный вид в такие моменты.