Мод с трассировкой пути для GTA 4 получил обновление 1.1.7

AceTheKing AceTheKing

Моддер xoxor4d выпустил обновление 1.1.7 для мода, который добавляет трассировку пути в Grand Theft Auto 4.

GTA 4 "Мод на трассировку лучей - RTX Remix Compatibility Mod"

Обновление вводит PBR-материалы для одного типа тротуаров и их угловых вариантов. Также добавлены PBR-материалы для дорожного покрытия, в основном общий асфальт без альбедо, и несколько поврежденных версий.

Кроме того, новый патч исправляет проблему с неразрушаемыми мигалками на полицейских машинах. Теперь световые полосы и сирены пожарных машин имеют реалистичное свечение. Обновление также устраняет некоторые сбои, происходившие во время определенных миссий.

Дополнительно добавлена настройка, позволяющая изменять яркость лунного света. Завершает список изменений исправление проблем с модификаторами, применяемыми к отдельным вызовам отрисовки.

Kato Nekato

Идея мода годная, но блин там столько не доделок.
То половина мира пластелинновая, то тачки хромированные какие то, то педы выглядят как манекены, то дождь выглядит порой слишком фейково. Да, на скринах порой все круто, но в движении такое себе.
Надеюсь он доделает его, а не бросит как это было с другими модами.

QueasyRush

сколько же там глюков что их постоянно исправляют? и трассировка пути разве для того и не была создана чтобы вручную всё не исправлять и не настраивать?

AD010

нужен оф ремастер с этим всем, а то и ремейк

Пользователь ВКонтакте AD010

Мы уже получили Дефектив Эдишн к 3D трилогии.спасибо,бл*,но тех же граблей не надо... // Илья Соков

Kato Nekato

Чувак выкатил мод раньше времени. Буквально там нужно море ассетов переделывать и тогда мод будет готов. Но я думаю цель была захайпить, собрать донат и пилить его медленно, а не выкатить сразу готовую версию.

fordmonde572

Не понимаю , зачем он . производительность падает неприлично . при этом разницы за короткий промежуток и не заметил . как владелец 5080 я ждал вау и кайф , а получил - что и должен был . в общем для себя определил как " неиграьельно "

