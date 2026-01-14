Мод с трассировкой пути для GTA 4 получил обновление 1.1.7

Моддер xoxor4d выпустил обновление 1.1.7 для мода, который добавляет трассировку пути в Grand Theft Auto 4.

Обновление вводит PBR-материалы для одного типа тротуаров и их угловых вариантов. Также добавлены PBR-материалы для дорожного покрытия, в основном общий асфальт без альбедо, и несколько поврежденных версий.



Кроме того, новый патч исправляет проблему с неразрушаемыми мигалками на полицейских машинах. Теперь световые полосы и сирены пожарных машин имеют реалистичное свечение. Обновление также устраняет некоторые сбои, происходившие во время определенных миссий.



Дополнительно добавлена настройка, позволяющая изменять яркость лунного света. Завершает список изменений исправление проблем с модификаторами, применяемыми к отдельным вызовам отрисовки.