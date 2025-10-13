Моддер показал GTA 4 с трассировкой пути в тестовой сборке RTX Remix

Моддер RTX Remix xoxor4d выпустил первую сборку для совместимости с GTA 4 от Rockstar, которая позволяет взглянуть на игру 2008 года с графикой, основанной на трассировке пути. Пользователь ResetEra gabdeg смог протестировать сборку RTX Remix (которая в настоящее время доступна только подписчикам xoxor4d на Patreon на уровне «Chocolate Strawberry Advocate Tester» — 10 долларов в месяц — или выше) и поделился несколькими скриншотами, которые, по его словам, не передают в полной мере всю красоту GTA 4 благодаря трассировке пути, и это без изменения каких-либо стандартных текстур игры.

xoxor4d ранее уже удалось сделать несколько популярных игр совместимыми с RTX Remix, таких как Call of Duty 4: Modern Warfare, Portal 2 и Left 4 Dead 2. Работа над последней игрой привела к созданию Left 4 Dead 2 RTX NTD — сборки, специально предназначенной для ремейка кампании No Mercy.

В Discord, посвящённом модам совместимости с RTX Remix, xoxor4d предоставил дополнительную информацию для тех, кто заинтересован в запуске игры:

Что касается версии игры, требуется самая последняя версия Complete Edition (1.2.0.59) от Steam или Rockstar Games. Он должен нормально работать в обеих версиях, но я рекомендую использовать RS-версию игры, так как у Steam есть свои проблемы (особенно при запуске игры в оконном режиме — если вы всё равно планируете запускать игру в полноэкранном режиме, используйте Steam). Он совместим с Fusion Fix, но может вызывать определённые проблемы. В будущем я скомпилирую и выпущу версию Fusion Fix, специально адаптированную для мода совместимости с RTX Remix.

По данным xoxor4d, публичный релиз мода совместимости с RTX Remix состоится до конца этого месяца.