Моддер показал GTA 4 с трассировкой пути в тестовой сборке RTX Remix

Моддер RTX Remix xoxor4d выпустил первую сборку для совместимости с GTA 4 от Rockstar, которая позволяет взглянуть на игру 2008 года с графикой, основанной на трассировке пути. Пользователь ResetEra gabdeg смог протестировать сборку RTX Remix (которая в настоящее время доступна только подписчикам xoxor4d на Patreon на уровне «Chocolate Strawberry Advocate Tester» — 10 долларов в месяц — или выше) и поделился несколькими скриншотами, которые, по его словам, не передают в полной мере всю красоту GTA 4 благодаря трассировке пути, и это без изменения каких-либо стандартных текстур игры.
xoxor4d ранее уже удалось сделать несколько популярных игр совместимыми с RTX Remix, таких как Call of Duty 4: Modern Warfare, Portal 2 и Left 4 Dead 2. Работа над последней игрой привела к созданию Left 4 Dead 2 RTX NTD — сборки, специально предназначенной для ремейка кампании No Mercy.
В Discord, посвящённом модам совместимости с RTX Remix, xoxor4d предоставил дополнительную информацию для тех, кто заинтересован в запуске игры:
Что касается версии игры, требуется самая последняя версия Complete Edition (1.2.0.59) от Steam или Rockstar Games. Он должен нормально работать в обеих версиях, но я рекомендую использовать RS-версию игры, так как у Steam есть свои проблемы (особенно при запуске игры в оконном режиме — если вы всё равно планируете запускать игру в полноэкранном режиме, используйте Steam). Он совместим с Fusion Fix, но может вызывать определённые проблемы. В будущем я скомпилирую и выпущу версию Fusion Fix, специально адаптированную для мода совместимости с RTX Remix.
По данным xoxor4d, публичный релиз мода совместимости с RTX Remix состоится до конца этого месяца.
1 моддер в интернете может это сделать а маленькая инди компания Рокстар почему то не может -_-
Компания как раз таки может))) только это будет дефенетив эдишн и игру продадут по кругу снова, с единственным улучшением RTX )))
Компания же не будет бесплатно тратить время на хотелки геймеров (сарказм) Нужно выжать по максимуму деняК из людёф...
А зачем?
А как ты думаешь зачем Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition выпускали?
ужас, xbox версия всё ещё лучшая
тень под машиной в тени выглядит приятно но реалистично вопрос.
остановная тема почему нужны эти глобальные эллюминации с трасировкой пути перманетно во всех играх.
еще одна очнь серьезная проблема в играх это использование источков света, которые создают блики в материале. по идее блики режутся картой теней, но она есть не везде, она может проскакивать под геометрией и на анизотропных матеалах и ее невозможно обработать для дефузных тектурных источков света. с тотальной ртх по идее просто можно использовать точный дифузный свет от сцены и светящихся матералов практически избавившись от обычных лампочек. только может как атрактор лучей их использовать чтоб помочь трасировщику.
По моему практически та же 4ка. Но не забывайте то, сколько фпс она сожрет при таких незначительных изменениях)
в идеале показать до/после, потому что я походу такой старик, что смотря эти изображения мне кажется будто оно так и было ))
пишут, что нужна самая последняя версия игры. на нее моды не ставятся. нафиг такое нужно? // Михаил Сунцов