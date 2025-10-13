ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 4 28.04.2008
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9.1 17 474 оценки

Моддер показал GTA 4 с трассировкой пути в тестовой сборке RTX Remix

monk70 monk70

Моддер RTX Remix xoxor4d выпустил первую сборку для совместимости с GTA 4 от Rockstar, которая позволяет взглянуть на игру 2008 года с графикой, основанной на трассировке пути. Пользователь ResetEra gabdeg смог протестировать сборку RTX Remix (которая в настоящее время доступна только подписчикам xoxor4d на Patreon на уровне «Chocolate Strawberry Advocate Tester» — 10 долларов в месяц — или выше) и поделился несколькими скриншотами, которые, по его словам, не передают в полной мере всю красоту GTA 4 благодаря трассировке пути, и это без изменения каких-либо стандартных текстур игры.

+ ещё 2 картинки

xoxor4d ранее уже удалось сделать несколько популярных игр совместимыми с RTX Remix, таких как Call of Duty 4: Modern Warfare, Portal 2 и Left 4 Dead 2. Работа над последней игрой привела к созданию Left 4 Dead 2 RTX NTD — сборки, специально предназначенной для ремейка кампании No Mercy.

В Discord, посвящённом модам совместимости с RTX Remix, xoxor4d предоставил дополнительную информацию для тех, кто заинтересован в запуске игры:

Что касается версии игры, требуется самая последняя версия Complete Edition (1.2.0.59) от Steam или Rockstar Games. Он должен нормально работать в обеих версиях, но я рекомендую использовать RS-версию игры, так как у Steam есть свои проблемы (особенно при запуске игры в оконном режиме — если вы всё равно планируете запускать игру в полноэкранном режиме, используйте Steam). Он совместим с Fusion Fix, но может вызывать определённые проблемы. В будущем я скомпилирую и выпущу версию Fusion Fix, специально адаптированную для мода совместимости с RTX Remix.

По данным xoxor4d, публичный релиз мода совместимости с RTX Remix состоится до конца этого месяца.

14
10
Комментарии:  10
SexualHarassmentPanda

1 моддер в интернете может это сделать а маленькая инди компания Рокстар почему то не может -_-

7
Alex_Aleksandrov

Компания как раз таки может))) только это будет дефенетив эдишн и игру продадут по кругу снова, с единственным улучшением RTX )))

Компания же не будет бесплатно тратить время на хотелки геймеров (сарказм) Нужно выжать по максимуму деняК из людёф...

1
5uperNova

А зачем?

1
SexualHarassmentPanda 5uperNova

А как ты думаешь зачем Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition выпускали?

1
Юрий Пенкин

ужас, xbox версия всё ещё лучшая

7
MunchkiN 616

тень под машиной в тени выглядит приятно но реалистично вопрос.
остановная тема почему нужны эти глобальные эллюминации с трасировкой пути перманетно во всех играх.

еще одна очнь серьезная проблема в играх это использование источков света, которые создают блики в материале. по идее блики режутся картой теней, но она есть не везде, она может проскакивать под геометрией и на анизотропных матеалах и ее невозможно обработать для дефузных тектурных источков света. с тотальной ртх по идее просто можно использовать точный дифузный свет от сцены и светящихся матералов практически избавившись от обычных лампочек. только может как атрактор лучей их использовать чтоб помочь трасировщику.

2
ImpulsiveIsidoros

По моему практически та же 4ка. Но не забывайте то, сколько фпс она сожрет при таких незначительных изменениях)

2
foolery

в идеале показать до/после, потому что я походу такой старик, что смотря эти изображения мне кажется будто оно так и было ))

1
Пользователь ВКонтакте

пишут, что нужна самая последняя версия игры. на нее моды не ставятся. нафиг такое нужно? // Михаил Сунцов