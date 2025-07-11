На странице поддержки Rockstar указана GTA 4 для новых платформ на фоне слухов о ремастере

GTA 4 остаётся одной из немногих игр Rockstar Games, недоступных на новейших консолях. Игровой гигант недавно выпустил ремастер Red Dead Redemption, стремясь сделать игру более доступной широкой аудитории, и с тех пор фанаты просили сделать то же самое для GTA 4.

Хотя сообщения указывают на то, что в настоящее время ведётся работа над портом игры на текущее поколение, сама Rockstar Games пока мало что сообщила. К счастью, на сайте поддержки студии, возможно, произошла утечка информации о существовании новой консольной версии GTA 4.

Это интересно, поскольку игра официально доступна на PS3, Xbox 360 и ПК. Учитывая недавние слухи об этой конкретной игре, это упоминание может быть непреднамеренной утечкой от Rockstar Games.

Студия, возможно, готовится к официальному анонсу игры, поскольку порт Red Dead Redemption был анонсирован примерно в то же время два года назад. Если верить сайту, GTA 4, вероятно, получит новые версии для PS4, PS5, Xbox Series S|X и Nintendo Switch 2.

Будет ли игра прямым портом или полноценным ремастером с поддержкой 60 кадров в секунду и более высокого разрешения, пока неизвестно, но анонс, безусловно, заинтересует фанатов.

На том же сайте также намекнули на версии Red Dead Redemption 2 для PS5 и Xbox Series S|X, так что упоминание о платформе GTA 4 может быть не совпадением.