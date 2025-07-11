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Grand Theft Auto 4 28.04.2008
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9.1 17 020 оценок

На странице поддержки Rockstar указана GTA 4 для новых платформ на фоне слухов о ремастере

monk70 monk70

GTA 4 остаётся одной из немногих игр Rockstar Games, недоступных на новейших консолях. Игровой гигант недавно выпустил ремастер Red Dead Redemption, стремясь сделать игру более доступной широкой аудитории, и с тех пор фанаты просили сделать то же самое для GTA 4.

Хотя сообщения указывают на то, что в настоящее время ведётся работа над портом игры на текущее поколение, сама Rockstar Games пока мало что сообщила. К счастью, на сайте поддержки студии, возможно, произошла утечка информации о существовании новой консольной версии GTA 4.

Это интересно, поскольку игра официально доступна на PS3, Xbox 360 и ПК. Учитывая недавние слухи об этой конкретной игре, это упоминание может быть непреднамеренной утечкой от Rockstar Games.

Студия, возможно, готовится к официальному анонсу игры, поскольку порт Red Dead Redemption был анонсирован примерно в то же время два года назад. Если верить сайту, GTA 4, вероятно, получит новые версии для PS4, PS5, Xbox Series S|X и Nintendo Switch 2.

Будет ли игра прямым портом или полноценным ремастером с поддержкой 60 кадров в секунду и более высокого разрешения, пока неизвестно, но анонс, безусловно, заинтересует фанатов.

На том же сайте также намекнули на версии Red Dead Redemption 2 для PS5 и Xbox Series S|X, так что упоминание о платформе GTA 4 может быть не совпадением.

10
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
EarthyRenatus

Полноценный ремастер уже существует — это Gillian's GTA IV Modding guide.

Это не просто графические правки: в сборке вручную восстановлены все вырезанные консольные эффекты — отражения, дождь, цветокор, фоны меню и многое другое. Вернули даже то, чего не было на ПК изначально.

Добавлены десятки геймплейных улучшений: более умный трафик, атмосферные скрипты, новые анимации, улучшенный AI пешеходов и полицейских. Всё это — в рамках оригинального духа игры, без вырвиглазных ENB и бессмысленных «улучшайзеров».

Официальный ремастер, если и выйдет, предложит разве что слегка подтянутые текстуры и стабильный FPS.

3
mad7ess

GTA 4 нужно только сглаживание... А лучше DLSS. Лесенок кошмар сколько в игре

R01Adil

Ремейки нужны на игры :

L.A. Noire

Gta 4

Max Payne

Rdr

2
kotasha
Max Payne

Так уже делают в 2026 году выйдет.

Obi-Wan_Kenobi

И Bully

yariko ookami

Ремастер для лучшей части Грандиозного Тыринья Автомашин 4. Хорошо, что хорошие игры не забывают.

2
Misha Mi

Полноценный бы ремастер вышел бы))

1
JustA_NiceGuy

С переделанным онлайном и можно эту тоже доить пару лет)

1
Lvinomord

Если даже и перевыпустят ГТА 4,то прямо чувствую, что вся корявость и технические проблемы игры сохранятся в своём первозданном виде.(

1
SexualHarassmentPanda

Дошёл до миссии где через сайт знакомств нужно познакомится с челом а потом встретится с ним в кафе В ОПРЕДЕЛЁННЫЙ день и в определённое время что само по себе уже тупо в игре подобного характера. То есть надо просто сесть на лавку и смотреть на часы. Звучит увлекательно да ? И видимо я протупил со временем потому что по приезду в нужное место иконка миссии просто исчезла... и дальше нахрена игра уже не проходится. 10/10

1
kotasha

А по итогу выпустят что та уровне ленивого ремастера как было с RDR наверно ещё xbox могут послать так как игра в обратной совместимости есть.

1
William Dwight

надеюсь так и будет. Лично я хочу оригинальную не поломанную версию

JustVladimirStudio

Деньги отбить за 6ку если калл, 2млрд $ чтобы вернуть затраченные деньги им нужно продать по 100$ 20 000000 копий, плюс моржа стим и сони и Майкрософт, так что скорее всего за сотку вы получите лаунчер и пару миссий, а всё остальное онлайн и длс. Конами, дог, 2к, юбики, рокстар пали. Сейчас только копкум держится.

1
Даздрасен Дыклоп
Red Dead Redemption 2 для PS5 и Xbox Series S|X

Одобряю, пусть платят за настройки графики)

Neko-Aheron

Я вот очень хотел бы пройти gta 4, но увы на win 11 оно работает, как рыба говорит

Pretecs

Ну хз хз, тоже винда 11, прошел полностью, игра на ней работает отлично. И вопрос, что собственно у Вас не так?

1
Neko-Aheron Pretecs

ужасные статтеры и вылеты на msi titan 18 hx ai

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