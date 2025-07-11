На странице поддержки Rockstar указана GTA 4 для новых платформ на фоне слухов о ремастере

GTA 4 остаётся одной из немногих игр Rockstar Games, недоступных на новейших консолях. Игровой гигант недавно выпустил ремастер Red Dead Redemption, стремясь сделать игру более доступной широкой аудитории, и с тех пор фанаты просили сделать то же самое для GTA 4.
Хотя сообщения указывают на то, что в настоящее время ведётся работа над портом игры на текущее поколение, сама Rockstar Games пока мало что сообщила. К счастью, на сайте поддержки студии, возможно, произошла утечка информации о существовании новой консольной версии GTA 4.
Это интересно, поскольку игра официально доступна на PS3, Xbox 360 и ПК. Учитывая недавние слухи об этой конкретной игре, это упоминание может быть непреднамеренной утечкой от Rockstar Games.
Студия, возможно, готовится к официальному анонсу игры, поскольку порт Red Dead Redemption был анонсирован примерно в то же время два года назад. Если верить сайту, GTA 4, вероятно, получит новые версии для PS4, PS5, Xbox Series S|X и Nintendo Switch 2.
Будет ли игра прямым портом или полноценным ремастером с поддержкой 60 кадров в секунду и более высокого разрешения, пока неизвестно, но анонс, безусловно, заинтересует фанатов.
На том же сайте также намекнули на версии Red Dead Redemption 2 для PS5 и Xbox Series S|X, так что упоминание о платформе GTA 4 может быть не совпадением.
Полноценный ремастер уже существует — это Gillian's GTA IV Modding guide.
Это не просто графические правки: в сборке вручную восстановлены все вырезанные консольные эффекты — отражения, дождь, цветокор, фоны меню и многое другое. Вернули даже то, чего не было на ПК изначально.
Добавлены десятки геймплейных улучшений: более умный трафик, атмосферные скрипты, новые анимации, улучшенный AI пешеходов и полицейских. Всё это — в рамках оригинального духа игры, без вырвиглазных ENB и бессмысленных «улучшайзеров».
Официальный ремастер, если и выйдет, предложит разве что слегка подтянутые текстуры и стабильный FPS.
GTA 4 нужно только сглаживание... А лучше DLSS. Лесенок кошмар сколько в игре
Ремейки нужны на игры :
L.A. Noire
Gta 4
Max Payne
Rdr
Так уже делают в 2026 году выйдет.
И Bully
Ремастер для лучшей части Грандиозного Тыринья Автомашин 4. Хорошо, что хорошие игры не забывают.
Полноценный бы ремастер вышел бы))
С переделанным онлайном и можно эту тоже доить пару лет)
Если даже и перевыпустят ГТА 4,то прямо чувствую, что вся корявость и технические проблемы игры сохранятся в своём первозданном виде.(
Дошёл до миссии где через сайт знакомств нужно познакомится с челом а потом встретится с ним в кафе В ОПРЕДЕЛЁННЫЙ день и в определённое время что само по себе уже тупо в игре подобного характера. То есть надо просто сесть на лавку и смотреть на часы. Звучит увлекательно да ? И видимо я протупил со временем потому что по приезду в нужное место иконка миссии просто исчезла... и дальше нахрена игра уже не проходится. 10/10
А по итогу выпустят что та уровне ленивого ремастера как было с RDR наверно ещё xbox могут послать так как игра в обратной совместимости есть.
надеюсь так и будет. Лично я хочу оригинальную не поломанную версию
Деньги отбить за 6ку если калл, 2млрд $ чтобы вернуть затраченные деньги им нужно продать по 100$ 20 000000 копий, плюс моржа стим и сони и Майкрософт, так что скорее всего за сотку вы получите лаунчер и пару миссий, а всё остальное онлайн и длс. Конами, дог, 2к, юбики, рокстар пали. Сейчас только копкум держится.
Одобряю, пусть платят за настройки графики)
Я вот очень хотел бы пройти gta 4, но увы на win 11 оно работает, как рыба говорит
Ну хз хз, тоже винда 11, прошел полностью, игра на ней работает отлично. И вопрос, что собственно у Вас не так?
ужасные статтеры и вылеты на msi titan 18 hx ai