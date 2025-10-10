Надёжный инсайдер сообщил, что ничего не слышал о ремастере Grand Theft Auto 4

Слухи о возможном ремастере Grand Theft Auto 4 снова начали циркулировать среди фанатов, но надёжный инсайдер Nate The Hate заявил, что ничего об этом не слышал. Это заявление вновь разожгло споры о достоверности слуха, который периодически всплывал с 2021 года.

В то время пользователь RalphsValve заявил в Twitter/X, что проект находится в разработке, а дата выхода намечена на 2023 год. Это предсказание в конечном итоге не сбылось. Недавно Tez2, известный утечками точной информации о Rockstar в прошлом, заявил, что инсайдер заверил его, что ремастер находится в разработке.

По его словам, именно это стало причиной удаления проекта Liberty City Preservation Project, созданного фанатами. Несмотря на слухи, пока нет никаких конкретных признаков того, что Rockstar работает над переизданием Grand Theft Auto 4, которая всё ещё «застряла» на PS3 и Xbox 360, а также в проблемной версии для ПК.

Интерес к игре вновь возрос после выхода мода Fusion Fix 4.0, который обновляет GTA 4 до современных стандартов, исправляет ошибки и улучшает освещение. Усилия фанатов демонстрируют потенциал для возрождения игры, особенно с учётом графических достижений текущего поколения.

Если Rockstar решит выпустить ремастер, она, вероятно, избежит повторения проблем GTA: The Trilogy – The Definitive Edition, которая подверглась резкой критике. Поклонники ожидают скрупулезной работы, достойной важности GTA 4 в истории игр.