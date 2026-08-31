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Grand Theft Auto 4 28.04.2008
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
9.1 18 043 оценки

Обновление 1.5.1 для мода GTA 4 RTX Remix Path Tracing добавляет поддержку DLSS 5 и DLSS 4.5 Ray Reconstruction

monk70 monk70

Моддер xoxor4d выпустил обновление 1.5.1 для мода GTA 4 RTX Remix Path Tracing, которое добавляет поддержку DLSS 5. Это обновление также включает в себя некоторые другие изменения.

GTA 4 "Мод на трассировку лучей - RTX Remix Compatibility Mod"

Более того, он обновляет среду выполнения Remix до самой последней версии, которая теперь официально поддерживает DLSS RR 4.5. Теперь вы можете получить гораздо лучшее изображение с помощью DLSS Ray Reconstruction.

Моддер также исправил проблему, из-за которой солнце/луна могли зависать. Кроме того, он добавил несколько исправлений в модуль remix_vars. Плюс ко всему, мы получаем более медленные/плавные восход и закат, а также немного скорректированное время для системы неба Numos.

Вы можете скачать последнюю версию мода RTX Remix Path Tracing для GTA 4 по ссылке выше.

ПК 162
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11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
ALEX-220

А прикольная штука)

6
TedBaggins

Какой же всё-таки гг из 4 части стремный, прям ультимативное быдло. Не смог в свое время из-за отвращения пройти игру до конца.

5
yariko ookami

Фонарь на здании квадратный, а в отражении на капоте круглый. Да в этом моде еще все очень сыро !

3
Excited Perion
Excited Perion

Это настолько ужасно выглядит на самом деле. Если первоначально на герое и окружение - более менее, то рожи прохожих натягиваются. У них носы слезают на ухо. Ещё микро пролаги. Вы ещё Хало не видели и Марио - это просто сны при 38.

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