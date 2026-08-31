Обновление 1.5.1 для мода GTA 4 RTX Remix Path Tracing добавляет поддержку DLSS 5 и DLSS 4.5 Ray Reconstruction

Моддер xoxor4d выпустил обновление 1.5.1 для мода GTA 4 RTX Remix Path Tracing, которое добавляет поддержку DLSS 5. Это обновление также включает в себя некоторые другие изменения.

Более того, он обновляет среду выполнения Remix до самой последней версии, которая теперь официально поддерживает DLSS RR 4.5. Теперь вы можете получить гораздо лучшее изображение с помощью DLSS Ray Reconstruction.

Моддер также исправил проблему, из-за которой солнце/луна могли зависать. Кроме того, он добавил несколько исправлений в модуль remix_vars. Плюс ко всему, мы получаем более медленные/плавные восход и закат, а также немного скорректированное время для системы неба Numos.

Вы можете скачать последнюю версию мода RTX Remix Path Tracing для GTA 4 по ссылке выше.