Переиздание Grand Theft Auto 4 будет похоже на RDR - это будет оригинальная игра с небольшими улучшениями

Недавно надежный инсайдер и датамайнер Tez2 рассказал о том, что Rockstar Games готовит переиздания Grand Theft Auto 4 и Max Payne 3:

Инсайдер решил уточнить что именно стоит ожидать фанатам от переизданий. По словам Tez2, Rockstar готовит простой порт оригинальной игры - игрокам не стоит рассчитывать на сильное улучшение графики или переработку игры. Скорее всего, переиздание Grand Theft Auto 4 будет похоже на недавний порт Red Dead Redemption, в котором были улучшены лишь разрешение и FPS.

Впрочем даже простой порт GTA 4 наверняка устроит большинство консольных и PC-игроков - PC-версия до сих пор находится в ужасном техническом состоянии, а на современных консолях игра и вовсе отсутствует.