Переиздание Grand Theft Auto 4 будет похоже на RDR - это будет оригинальная игра с небольшими улучшениями

Недавно надежный инсайдер и датамайнер Tez2 рассказал о том, что Rockstar Games готовит переиздания Grand Theft Auto 4 и Max Payne 3:
Инсайдер решил уточнить что именно стоит ожидать фанатам от переизданий. По словам Tez2, Rockstar готовит простой порт оригинальной игры - игрокам не стоит рассчитывать на сильное улучшение графики или переработку игры. Скорее всего, переиздание Grand Theft Auto 4 будет похоже на недавний порт Red Dead Redemption, в котором были улучшены лишь разрешение и FPS.
Впрочем даже простой порт GTA 4 наверняка устроит большинство консольных и PC-игроков - PC-версия до сих пор находится в ужасном техническом состоянии, а на современных консолях игра и вовсе отсутствует.
Тогда спрашивается, на..зачем оно надо?
Как и в случае с портом RDR - чтобы сделать игру доступной на современных консолях (а через год выпустят новое издание и на PC) и продать по второму кругу при минимальных затратах.
Сейчас мода пошла на ремастеры/ремейки, так что это нормально стало // Алексей Малышев
Чтобы состричь с баранов больше, отличный же способ несколько раз за одно и то же баблишка срубить? // Енот Важный
Не окупится же.
Ремастеры и ремейки как раз и нужны старым играм.
И цена 50$🫠
Минус, если не ремастер, толку если небольшие улучшения, она уже устарела, как минимум в плане графики, могли бы уже ремастер сделать, как и выпустить на телефоны, но видимо жадны, модеры и то з душою делают. Они даже забыли Vive Stories Ремастер с портом на пк и телефоны выпустить..
На данный момент физика в gta 4 наиболее реалистичная из всей серии, в пятой части её жестко порезали.
Если будет немного улучшенный порт ПК версии тогда отлично, главное чтобы не был порт с Xbox 360 & PS3 где мыло мыльное.
Дунька ты, мля, на xbox series сейчас самая лучшая версия гта4 по обратке от 360-го. 60фпс, полностью без статтеров, все графические эффекты на месте в отличии от пакоцаной пкашной версии.https://vk.com/video-23820660_456239039
А косяки с трилогией исправили? // Андрей Витальевич
Ну это не разрабы Роки, а Гроув Стрит Хоум студия
Фтопку тогда....
с небольшими улучшениями. Это они имеют ввиду с обрезанными трэками на радиостанциях, у которых истекли лицензии? Спасибо, опять придется ждать, когда мододелы все исправят!
ну если на консолях сделают 4к, а не 720p как сейчас это уже будет победа, 60 фпс уже есть на боксе по обратке с фпс бустом, поэтому тут не удивить, ну и хотелось бы конечно ру сабы с пк версии на консолях так же, но как вспомню что надо будет налаживать отношения со всеми знакомыми в игре на ачивку и играть в боулинг и ходить по ресторанам так взрогну, ещё 200 голубей искать по гайду, но их возможно будет лучше видно в 4к издалека, тогда мне и гта 6 будет не нужна до выхода некст гена, смысл её щас будет на нынешнем поколении в 540p 25 фпс играть
проходил недавно на пк все супер было, ни багов ни чего все летало, просто сам геймплей уже устарел
Будет тоже самое что и с переизданием stalker что выйдет 20 мая 4К 60 кадров на консолях пару тройку фиксов и всё ,на рс патч выпустят и модов с 10ок и то не факт, и всё на этом. Макс 3 та же песня на рс игра и так выглядит шикарно, просто будет порт с рс на консоли плюс минус текстуры подтянут и всë. Скринте
Надеюсь, в случае с PC-версией эти незначительные улучшения добавят просто патчем.
так один фиг сперва на приставках через год на пк!
Мне просто охото 4ку на пс5.
В плане на современных консолях отсутствует? Я только вчера закончил прохождение на series x. Мыльная да, но зато стабильные 60 fps
в плане графику думаю нечего и не измениться
Ну хоть какие-то улучшения и отличия от оригинальной версии полюбому должны будут быть! Выше разрешение текстур, и тому подобное. В общем пусть выпускают а мы заценим)
Главное чтобы саундтрек вернули.