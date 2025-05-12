ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grand Theft Auto 4 28.04.2008
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9.1 16 703 оценки

По словам инсайдера, студия Rockstar Games готовит ремастеры Grand Theft Auto 4 и Max Payne 3

butcher69 butcher69

Согласно информации от известного датамайнера Tez2, Rockstar Games работает над переизданиями Grand Theft Auto IV и Max Payne 3 для консолей текущего поколения. По словам инсайдера, разработка версии GTA 4 для современных консолей ведётся уже около года.

Также Tez2 утверждает, что после порта GTA 4 планируется и переиздание Max Payne 3. Это логично, учитывая, что уже анонсированы ремейки первых двух частей культового боевика. Таким образом, фанаты могут получить переиздание всей трилогии.

Обе игры получат обновления, но подробностей пока нет. Вероятно, все это последует по сценарию ремастера Red Dead Redemption - сначала переиздания выйдут на консолях, а затем последует релиз на ПК.

25
41
Комментарии: 41
Ваш комментарий
Lvinomord

Насчёт 4 это просто отличная новость, Буду очень ждать! Главное, чтобы не отдали проект людям без рук,ног,мозгов и жоп... Хочется, чтобы хорошо игру подтянули и доделали её уже наконец!
Зы Вот бы ещё к Нико завезли так же все плюшки из длс - тачки, стволы и т.д..Ну и самому допиливать тоже полюбому придётся - тот же мод на Владивосток Фм обязательно!

11
AlexFoRestor

Отдадут людям с жопой вместо головы, как они уже делали. Видели мы их ремастеры...

7
Lvinomord AlexFoRestor

И мне ещё за ценник стрёмно...ох чувствую они ценник заломят(

1
Tom[Cat]

Для максика ремейк нужен а не перевыпуск

9
Случайный Игрок

Максику 3 уже ничего не поможет, ибо гoвнище лютое. Кроме движка в игре нечем похвастаться.

17
AlexFoRestor Случайный Игрок

Есть, и много чего

4
Roflanders Случайный Игрок

Еще один сектант, у которого нуар заканчивается на угрюмом, заснеженном Нью-Йорке и еще на чем-то необъяснимом, но таким, чего нет в тройке.

5
Геральт Батькович Случайный Игрок

Лучшая часть серии.

5
Случайный Игрок

Grand Theft Auto 4 и Max Payne 3

Про гта 4 хорошая новость.

Про лысого алкаша, в принципе не интересно.

Ждём официальной информации

9
Mr16Human
Про лысого алкаша, в принципе не интересно.

Ну зачем ты так про своих отчимов?

1
William Dwight

Просто кайф! Главное чтобы сделали как в РДР1, без понтов и отсебятины, сохранив дух оригинала

6
AlexFoRestor

Они в этом ремастере вообще не поменяли, а продают как полноценный новый тайтл - такое себе.

Just_a_guy

За RDR1 на ПК спасибо им, конечно, но это просто порт, даже текстуры не улучшили.

CounterShade Just_a_guy

Тут палка о двух концах. Лично я получил именно то, что хотел - аккуратный порт первого РДР безо всякой отсебятины в виде текстур и прочего. За что и спасибо.

1
kazak119

4 серия очень класная, ее точно нужно в ремастер

6
Yurkiykot

4-я ЧАСТЬ серии (ГТА). Откуда вы такие берётесь? Поколение ЕГЭ, видимо.

Akalaka

Спасибо. Но Trilogy: The Defective Edition хватило.

4
NegativePolygon

ИХ ДЕЛАЛИ GROVE STREET GAMES, я уже устал от таких дурацких комментариев

1
doverAthletic

Так это нейросеть делала, рокстары поняли что опозорились, и теперь будет нормальный ремастер , а не скам лохов

Zick211 NegativePolygon

Только вот с последней пачте другая студая занялся. А этот Гроув стрит убрали)

UnwaveringGlenn

Если GTA 4 будут делать не Rockstar Games, а люди которые делали Ремастеры на GTA Definite Edition то GTA 4 получиться полным Амном и это будет ГГ для самой Rockstar Games.

2
Lvinomord

Если ничего не путаю то Трилогию делала команда Грув Стрит и им вроде как уже дали приличного пинка под зад - даже из титров их вычеркнули...Их точно не будет.

5
Johnick MK Lvinomord

верно они самые

Пользователь ВКонтакте

Гта4 и сейчас неплохо смотрится. Надеюсь будет не дифективная версия. // Владимир Мурадян

2
Stas776

Смотрится относительно неплохо, вот только работает плохо. Её нормально оптимизировать на современные процессы и добавить длсс, будет кайф

Пользователь ВКонтакте

Четвёрочки вот явно не хватает на консолях современных 👍 // Виталий Васильев

1
kotasha

Если игры делают на UE5 то эта финита.

1
Just_a_guy

В идеале хотелось бы, чтобы обновили все текстуры и модели, улучшили освещение, и всё это — на свежей версии Rage.

1
Dantes Inferno

сомневаюсь что дотянут хотя бы до уровня удаленного мода.либо купят права и выпустят его же

1
Stas776

Вроде никакие моды на гта 4 не удаляли

Lvinomord

Тоже переживаю, что они не будут сильно заморачиваться ( Наклеют пару пластырей,залепят жвачкой, сверху синей изолентой и за 4к выкатят.

1
Рикочико

Может не надо?

1
KookyPentheus

Это значит выйдет примерно ко времени выхода гта 6

BoT_TaK_BoT

а вот в эти ремастеры я бы побегал. особенно гта4

Беккер5443

А по двум играм 1 и 2 ремейки по Макс пейну говорят должны выпустить.

CounterShade

Гта 4 ладно, ни холодно ни жарко.

А вот Макс 3 интересно. Люблю эту игру, но НЕНАВИЖУ пк-версию за запредельно убогую реализацию мауслука. Зачем, ну зачем они привязали скорость мыши к кадровой частоте? Что за бред? Если ремастер и в самом деле выйдет, то я надеюсь, что этот момент исправят.

kotasha

Эта тебе не игра от 1 лица, любители которые играют в 120 фпс и выше.

Punisher1

Странно что Макса ещё в 2013 на новое поколение непереиздали

Lekrefo

Если ремастеры такие же как прежних частей гта, то кхм...

Dj NordSound

Идиоты лучше бы нормальные зделали дерьмо трилогию там надо было персонажей перерисовать и самые игры перенести на движок рдр2 а не то что высрали дерьмо

Dark1994

МП 3 любимая. часть, раз в пару лет перепрохожу.