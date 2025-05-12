По словам инсайдера, студия Rockstar Games готовит ремастеры Grand Theft Auto 4 и Max Payne 3

Согласно информации от известного датамайнера Tez2, Rockstar Games работает над переизданиями Grand Theft Auto IV и Max Payne 3 для консолей текущего поколения. По словам инсайдера, разработка версии GTA 4 для современных консолей ведётся уже около года.

Также Tez2 утверждает, что после порта GTA 4 планируется и переиздание Max Payne 3. Это логично, учитывая, что уже анонсированы ремейки первых двух частей культового боевика. Таким образом, фанаты могут получить переиздание всей трилогии.

Обе игры получат обновления, но подробностей пока нет. Вероятно, все это последует по сценарию ремастера Red Dead Redemption - сначала переиздания выйдут на консолях, а затем последует релиз на ПК.