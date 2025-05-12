По словам инсайдера, студия Rockstar Games готовит ремастеры Grand Theft Auto 4 и Max Payne 3

Согласно информации от известного датамайнера Tez2, Rockstar Games работает над переизданиями Grand Theft Auto IV и Max Payne 3 для консолей текущего поколения. По словам инсайдера, разработка версии GTA 4 для современных консолей ведётся уже около года.
Также Tez2 утверждает, что после порта GTA 4 планируется и переиздание Max Payne 3. Это логично, учитывая, что уже анонсированы ремейки первых двух частей культового боевика. Таким образом, фанаты могут получить переиздание всей трилогии.
Обе игры получат обновления, но подробностей пока нет. Вероятно, все это последует по сценарию ремастера Red Dead Redemption - сначала переиздания выйдут на консолях, а затем последует релиз на ПК.
Насчёт 4 это просто отличная новость, Буду очень ждать! Главное, чтобы не отдали проект людям без рук,ног,мозгов и жоп... Хочется, чтобы хорошо игру подтянули и доделали её уже наконец!
Зы Вот бы ещё к Нико завезли так же все плюшки из длс - тачки, стволы и т.д..Ну и самому допиливать тоже полюбому придётся - тот же мод на Владивосток Фм обязательно!
Отдадут людям с жопой вместо головы, как они уже делали. Видели мы их ремастеры...
И мне ещё за ценник стрёмно...ох чувствую они ценник заломят(
Для максика ремейк нужен а не перевыпуск
Максику 3 уже ничего не поможет, ибо гoвнище лютое. Кроме движка в игре нечем похвастаться.
Есть, и много чего
Еще один сектант, у которого нуар заканчивается на угрюмом, заснеженном Нью-Йорке и еще на чем-то необъяснимом, но таким, чего нет в тройке.
Лучшая часть серии.
Grand Theft Auto 4 и Max Payne 3
Про гта 4 хорошая новость.
Про лысого алкаша, в принципе не интересно.
Ждём официальной информации
Ну зачем ты так про своих отчимов?
Просто кайф! Главное чтобы сделали как в РДР1, без понтов и отсебятины, сохранив дух оригинала
Они в этом ремастере вообще не поменяли, а продают как полноценный новый тайтл - такое себе.
За RDR1 на ПК спасибо им, конечно, но это просто порт, даже текстуры не улучшили.
Тут палка о двух концах. Лично я получил именно то, что хотел - аккуратный порт первого РДР безо всякой отсебятины в виде текстур и прочего. За что и спасибо.
4 серия очень класная, ее точно нужно в ремастер
4-я ЧАСТЬ серии (ГТА). Откуда вы такие берётесь? Поколение ЕГЭ, видимо.
Спасибо. Но Trilogy: The Defective Edition хватило.
ИХ ДЕЛАЛИ GROVE STREET GAMES, я уже устал от таких дурацких комментариев
Так это нейросеть делала, рокстары поняли что опозорились, и теперь будет нормальный ремастер , а не скам лохов
Только вот с последней пачте другая студая занялся. А этот Гроув стрит убрали)
Если GTA 4 будут делать не Rockstar Games, а люди которые делали Ремастеры на GTA Definite Edition то GTA 4 получиться полным Амном и это будет ГГ для самой Rockstar Games.
Если ничего не путаю то Трилогию делала команда Грув Стрит и им вроде как уже дали приличного пинка под зад - даже из титров их вычеркнули...Их точно не будет.
верно они самые
Гта4 и сейчас неплохо смотрится. Надеюсь будет не дифективная версия. // Владимир Мурадян
Смотрится относительно неплохо, вот только работает плохо. Её нормально оптимизировать на современные процессы и добавить длсс, будет кайф
Четвёрочки вот явно не хватает на консолях современных 👍 // Виталий Васильев
Если игры делают на UE5 то эта финита.
В идеале хотелось бы, чтобы обновили все текстуры и модели, улучшили освещение, и всё это — на свежей версии Rage.
сомневаюсь что дотянут хотя бы до уровня удаленного мода.либо купят права и выпустят его же
Вроде никакие моды на гта 4 не удаляли
Тоже переживаю, что они не будут сильно заморачиваться ( Наклеют пару пластырей,залепят жвачкой, сверху синей изолентой и за 4к выкатят.
Может не надо?
Это значит выйдет примерно ко времени выхода гта 6
а вот в эти ремастеры я бы побегал. особенно гта4
А по двум играм 1 и 2 ремейки по Макс пейну говорят должны выпустить.
Гта 4 ладно, ни холодно ни жарко.
А вот Макс 3 интересно. Люблю эту игру, но НЕНАВИЖУ пк-версию за запредельно убогую реализацию мауслука. Зачем, ну зачем они привязали скорость мыши к кадровой частоте? Что за бред? Если ремастер и в самом деле выйдет, то я надеюсь, что этот момент исправят.
Эта тебе не игра от 1 лица, любители которые играют в 120 фпс и выше.
Странно что Макса ещё в 2013 на новое поколение непереиздали
Если ремастеры такие же как прежних частей гта, то кхм...
Идиоты лучше бы нормальные зделали дерьмо трилогию там надо было персонажей перерисовать и самые игры перенести на движок рдр2 а не то что высрали дерьмо
МП 3 любимая. часть, раз в пару лет перепрохожу.