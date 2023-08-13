Поклонник GTA 4 показал, как можно достигнуть плавных 60 FPS без заиканий

Grand Theft Auto 4 печально известна своей ужасной производительностью на ПК. Даже сегодня игра плохо работает в своей дефолтной/ванильной версии. Однако на сегодняшний день существует способ, позволяющий получить плавные 60 кадров в секунду без раздражающих заиканий. Если вы один из тех, кто хочет вернуться в GTA 4 и хочет получить плавный игровой опыт, вам следует запустить игру с помощью DXVK.
Ютубер TJGM опубликовал следующее сравнительное видео между стандартным режимом игры DX9 Mode и DXVK. Как видно, DXVK позволяет запускать GTA 4 с плавными 60 фпс и без каких-либо заиканий.
Это хорошо видно в тесте NoClip Test. В этом особо требовательном сценарии на DX9 игра становится неиграбельной. Однако, перейдя на DXVK, ПК-геймеры могут получить полностью играбельную, приятную и без заиканий игру.
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Такие видосы говорят о том что оптимизон максимально каловый был в игре, возможно худжий за всю историю игр, раз до сих пор думают как её в плавные 60 фпс запустить
У меня на GTX 1070 и 4790K с 16 Гб ОЗУ не было 60 FPS стабильно, ибо игра не может юзать GPU на 100% и если не ошибаюсь, то работает с ядрами криво
30 фпс нормальна работала на разогнанном пека. с гта 5 такая же история если вернутся в прошлое то можно обнаружить что ее особ не на чем запускать на ультрачах и ждаже ртх 2060s ее не тянет 30фпс.
со старыми играми всякого дх8-9 ваще могут начаться проблемы с новым железом и ос. хотя в старых играх и присутствовали просадки новое железо их не особо может перепрыгнуть. тут вспоминается например глаз дракона, где есть моб с огнеметом укладывающим фпс своими текстурами и бенчмарки по типу д-марк 2001 просаживаются до жалких 300 фпс вместо того чтоб 999фпс всегда было что даже боле зашкварно чем во времена заката 775 сокета.
Только финальную миссию один хер не пройдёшь с 60
Игра на ультра у меня шла даже на Core i5-3570K и GTX 670 более одиннадцати лет назад, я уже о текущем тазу, которому пять лет, молчу. Что уже о современных ПК говорить?
одно дело идти, другое дело идти стабильно и не важно на каком железе. попробуй запусти игру на 4090 и самом последнем интел или амуде проце. в лучшем случае ты увидишь 100-120 кадров, с просадками до 60-80. А должно быть по идее стабильные 200-300 с максимально плавным фреймтаймом.
Раз ты такой уверенный, то давай забьемся на пятьсот рублей, (можно и на 1т).
Если у меня на 3060ти и 12600к в 2к на Макс настройках будет прыгать фпс меньше 60, то ты проиграл, видос предоставлю.
Вот пять лет назад тестировал GTA V в 4K. В 2020 году перепрошёл четвёртую на той же конфигурации в 4K. Чему там тормозить?
На деке 60 фпс
У меня на 2ГБ видяхе она никогда не лагала. А недавно обзавелся 3060-ой. На ней вообще всё шикарно.
Одна из последних вменяемых гта и один из худших портов на пк.Ну как так то(