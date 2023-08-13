Поклонник GTA 4 показал, как можно достигнуть плавных 60 FPS без заиканий ©

Grand Theft Auto 4 печально известна своей ужасной производительностью на ПК. Даже сегодня игра плохо работает в своей дефолтной/ванильной версии. Однако на сегодняшний день существует способ, позволяющий получить плавные 60 кадров в секунду без раздражающих заиканий. Если вы один из тех, кто хочет вернуться в GTA 4 и хочет получить плавный игровой опыт, вам следует запустить игру с помощью DXVK.



Ютубер TJGM опубликовал следующее сравнительное видео между стандартным режимом игры DX9 Mode и DXVK. Как видно, DXVK позволяет запускать GTA 4 с плавными 60 фпс и без каких-либо заиканий.



Это хорошо видно в тесте NoClip Test. В этом особо требовательном сценарии на DX9 игра становится неиграбельной. Однако, перейдя на DXVK, ПК-геймеры могут получить полностью играбельную, приятную и без заиканий игру.

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