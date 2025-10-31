Появилось видео с демонстрацией мода с трассировкой пути для Grand Theft Auto 4

В начале этого месяца стало известно о моде RTX Remix для Grand Theft Auto 4. Этот проект, который сейчас находится в стадии раннего доступа, добавляет в игру эффекты трассировки пути в реальном времени.

Теперь появилось наглядное видео, где сравнивается оригинальная версия игры с этой обновлённой, path-traced-версией - оно даёт отличное представление о том, какого уровня визуальные улучшения предлагает данный мод. Именно так и должно было бы выглядеть полноценное ремастер-издание GTA 4. Для записи ролика использовалась система на базе Intel Core i7-14700F с 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080.



Энтузиаст также поделился данными о производительности. В разрешении 4K видеокарта NVIDIA RTX 5080 выдаёт от 35 до 45 кадров в секунду при использовании режима производительности DLSS 4. Если же добавить к этому технологию Frame Generation, показатель поднимается до 55-85 FPS. А с применением MFG X3 игра выходит на рубеж в 100 кадров в секунду.



Стоит отметить, что GTA 4 по-прежнему остаётся игрой, где основная нагрузка ложится на процессор. Даже без трассировки пути в игре наблюдаются серьёзные проблемы с загрузкой CPU, что подтвердили и тесты Digital Foundry: на максимальных настройках с RTX Remix именно процессор, а не видеокарта, становится узким местом. Это означает, что для преодоления этого ограничения игрокам придётся активно полагаться на технологию генерации кадров.

Мод на данный момент доступен лишь в ранней версии на Patreon - появится ли он в открытом доступе на данный момент неизвестно.