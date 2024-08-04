"Серия стала слишком мрачной": технический директор GTA 4 объяснил свой уход из Rockstar в 2009 году

В истории серии Grand Theft Auto четвёртая часть стала поворотным моментом. Игра отошла от привычного сатирического высмеивания американской культуры, взяв курс на более серьёзное повествование. Этот сдвиг в тональности, как выяснилось, стал одной из причин ухода технического директора из студии.

Оббе Вермей, занимавший пост технического директора Rockstar Games во время создания GTA 4, поделился своими мыслями о развитии серии. По его словам, предыдущие части, от GTA 3 до San Andreas, отличались особой атмосферой веселья. Однако с появлением Нико Беллика ситуация изменилась.

В беседе с SanInPlay Вермей признался:

Предыдущие игры серии мне очень нравились. Но когда мы взялись за GTA 4, на мой взгляд, она вышла чересчур серьёзной и мрачной, граничащей с депрессивностью.

Размышляя о причинах своего ухода после завершения работы над GTA 4, Вермей назвал несколько причин. С одной стороны, его супруга, будучи канадкой, хотела вернуться на родину. С другой — он был разочарован тем, что новая игра утратила лёгкость и веселье, присущие её предшественницам.

Также на решение Вермея повлияли и его опасения относительно дальнейшего развития серии. Он поделился своими мыслями о том, каким виделось ему будущее GTA:

Я предполагал, что следующая часть станет ещё более мрачной. К счастью, я ошибся. GTA 5 оказалась гораздо более весёлой, чем GTA 4. В этом прогнозе я явно промахнулся.