"Серия стала слишком мрачной": технический директор GTA 4 объяснил свой уход из Rockstar в 2009 году

В истории серии Grand Theft Auto четвёртая часть стала поворотным моментом. Игра отошла от привычного сатирического высмеивания американской культуры, взяв курс на более серьёзное повествование. Этот сдвиг в тональности, как выяснилось, стал одной из причин ухода технического директора из студии.
Оббе Вермей, занимавший пост технического директора Rockstar Games во время создания GTA 4, поделился своими мыслями о развитии серии. По его словам, предыдущие части, от GTA 3 до San Andreas, отличались особой атмосферой веселья. Однако с появлением Нико Беллика ситуация изменилась.
В беседе с SanInPlay Вермей признался:
Предыдущие игры серии мне очень нравились. Но когда мы взялись за GTA 4, на мой взгляд, она вышла чересчур серьёзной и мрачной, граничащей с депрессивностью.
Размышляя о причинах своего ухода после завершения работы над GTA 4, Вермей назвал несколько причин. С одной стороны, его супруга, будучи канадкой, хотела вернуться на родину. С другой — он был разочарован тем, что новая игра утратила лёгкость и веселье, присущие её предшественницам.
Также на решение Вермея повлияли и его опасения относительно дальнейшего развития серии. Он поделился своими мыслями о том, каким виделось ему будущее GTA:
Я предполагал, что следующая часть станет ещё более мрачной. К счастью, я ошибся. GTA 5 оказалась гораздо более весёлой, чем GTA 4. В этом прогнозе я явно промахнулся.
Лучшая часть серии.
GTA4 что ли?))) Там только начало хорошее, а дальше: маленький город; меньше геймплея в сравнении с SA; надоедливые напарники с которыми надо куда-то ходить; как всегда тупой сюжет GTA, где непонятна мотивация главного героя, где он работает то с одними, то с другими, где сюжет был про одно, потом про другое, а потом вообще про третье.
Зато 5-я стала клоунадой.
куколдунадой...
Пытаются занизить планку качетсва, чтобы оправдать баги и ошибки проектов нынешнего десятилетия. Игроки и сами способны рассудить проекты прошлых лет.
CJ цементирующий работяг в San Andreаs это недостаточно мрачно?
gta 4 одна из лучших частей и в плане движка который даже боевку предлагал в разы лучше пятой и в плане сюжета хотя наличие сюжета в гта то не канон… дядя видимо в кокстар зашел явно после gta 1 и gta 2 и есесно в них не играл а там были такие миссии от которых леваки ща бы офигели… gta это как раз не vc и sa которые также не канон… лучшеб не уходил мб они каловую пятую часть не выпустили в таком виде… чем больше играешь в нее тем больше понимаешь что и физика хуже в четвертой и идея 3 персов - бред межгалактический и сюжет кал и лучше бы его не было вообще
Плак, плак... девочка. Под Макса Пейна 1 и 2 вообще наверно повесится :)
Ну фиг знает. Третья часть тоже была мрачноватой. // Андрей Криницын
Для таких как он есть Саинтс Роу и гта5 онлайн.
А сюжетки гта -должны быть врослые, хоть и с долей комедии..
Что за ерунда написана? Несмотря на то, что игра стала мрачной и серьёзной,она по прежнему продолжает высмеивать американскую культуру,быт и т.д. Тот же телевизор с этими программами или интернет, который к моему огромному сожалению до сих пор не имеет полноценного русика....
Согласен с ним, игра конечно по своему хороша, но немного не то.
Игра и её механики стали тяжеловестнее, несколько более реалистичны и менее аркадны. Повествование и визуальный дизайн мира стали через чур серьёзными и мрачными.
Vice City всё ещё лучшая в серии.
смотря кто во что начинал, я 95 года, у меня комп в 2004 появился, для меня СА это топ, вайс уже не заходил(
Только хардкор
Скучнейшая и однообразная часть. Ни разу не было желания в нее вернуться за все время, да физика огонь, но по сравнению с возможностями СА это просто дикий кастрат.
Эти слова заставляют меня захотететь перепройти её щас...но я играю в кингдом кам, нельзя прерываться...а то не допройду
"урр, кажется я голоден")