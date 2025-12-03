ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 4 28.04.2008
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9.1 17 616 оценок

Сооснователь Rockstar Дэн Хаузер сравнил GTA с романами Диккенса - но признаёт: "Мы не так хороши, как он"

IKarasik IKarasik

Бывший главный сценарист и сооснователь Rockstar Games Дэн Хаузер вновь заговорил о литературных корнях серии Grand Theft Auto. В интервью The Guardian он рассказал, что однажды услышал неожиданный комплимент от журналиста Paris Match, который назвал GTA «современным аналогом произведений Чарльза Диккенса». И хотя Хаузер был польщён, полностью принять это сравнение он не готов.

По словам автора, игры Rockstar действительно роднят с классикой XIX века масштабность и стремление показать «весь мир внутри одного произведения». Хаузер отмечает, что работы Диккенса, Золя или Толстого создают ощущение живого, цельного общества — именно к этому команда стремилась при создании открытых миров GTA.

«Мы точно не так хороши, как Диккенс, — признаёт Хаузер. — Но сходство в том, что и он, и мы строим полноценный мир через множество историй и деталей».

Интересно, что Хаузер не единственный бывший участник Rockstar, увлечённый классикой: актёр Стивен Огг (Тревор из GTA 5) ранее советовал игрокам читать Достоевского, а вот Шон Фонтено (Франклин) отреагировал куда более резко — «к чёрту эту книгу».

12
4
Комментарии:  4
ModestDL

"Дэн Хаузер разрешил фанатам и журналистам поцеловать себя в задницу, но попросил их не увлекаться".

4
Egik81

Противно подобное слушать. Лобызания и прочие подобные эпитеты только и годятся для оценки подобных событий.

2
Lvinomord

Судя по его настойчивости,он хочет обратно к брату в команду;)

2
RetroGooner
Стивен Огг (Тревор из GTA 5) ранее советовал игрокам читать Достоевского

ясно почему Трэвор такой добрый - фанат школьной программы