Сооснователь Rockstar Дэн Хаузер сравнил GTA с романами Диккенса - но признаёт: "Мы не так хороши, как он"

Бывший главный сценарист и сооснователь Rockstar Games Дэн Хаузер вновь заговорил о литературных корнях серии Grand Theft Auto. В интервью The Guardian он рассказал, что однажды услышал неожиданный комплимент от журналиста Paris Match, который назвал GTA «современным аналогом произведений Чарльза Диккенса». И хотя Хаузер был польщён, полностью принять это сравнение он не готов.

По словам автора, игры Rockstar действительно роднят с классикой XIX века масштабность и стремление показать «весь мир внутри одного произведения». Хаузер отмечает, что работы Диккенса, Золя или Толстого создают ощущение живого, цельного общества — именно к этому команда стремилась при создании открытых миров GTA.

«Мы точно не так хороши, как Диккенс, — признаёт Хаузер. — Но сходство в том, что и он, и мы строим полноценный мир через множество историй и деталей».

Интересно, что Хаузер не единственный бывший участник Rockstar, увлечённый классикой: актёр Стивен Огг (Тревор из GTA 5) ранее советовал игрокам читать Достоевского, а вот Шон Фонтено (Франклин) отреагировал куда более резко — «к чёрту эту книгу».