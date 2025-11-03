Сооснователь Rockstar Games объяснил, почему Нико Беллик в GTA 4 выжил, а Джон Марстон в RDR погиб

Дэн Хаузер, сооснователь Rockstar Games и бывший главный сценарист студии, сделал неожиданное признание о разработке культовой Grand Theft Auto IV. В интервью Лексу Фридману он рассказал, что изначально планировал убить протагониста Нико Беллика в конце игры, однако от этой идеи пришлось отказаться.
По словам Хаузера, открытый мир игр Rockstar работает по определенным правилам: после прохождения основного сюжета игрок должен иметь возможность свободно перемещаться по миру, завершать побочные задания и стремиться к 100% завершению. Достичь этого было бы невозможно, если главный герой мертв.
Однако мрачная задумка не пропала даром. Команда вернулась к ней при работе над финалом первой Red Dead Redemption, где главный герой Джон Марстон погибает от рук правительственных сил после того, как расправился со своими бывшими сообщниками. Разработчики нашли элегантное решение нарушить свое "золотое правило": после гибели Джона Марстона игрок получал контроль над его сыном, Джеком. Таким образом, функционал пост-игры был сохранен, но уже в роли другого персонажа. Этот прием позже был успешно использован и в Red Dead Redemption 2.
Это откровение заставляет по-новому взглянуть на будущее Grand Theft Auto VI, ведь дуэт главных героев открывает мрачные возможности для сюжета. Гибель одного из персонажей в финале не вызвала бы технических проблем с пост-игровым контентом - оставшийся в живых мог бы продолжить свободное исследование мира, неся на себе груз вины или потери.
Аналитика по GTA 6 вообще мощь, с 2 героями 1 может умереть, никто не догадывался.
Главное, что не умер на боулинге
Да ладна, ничего что не в одной гта никто не умирал, ед это гта 5 но там можно всех спасти в отличии от RDR, где итог один что не делай но главный герой склеит ласты.
Ну а кто умер лол ? У меня все живы, в рдр у тебя нет выбора итог один пристрелят как бешеную собаку.
А пару раз убивал Тревора он же и есть бешеная собака
Ну в 4 очень скудная песочница. Можно было подобрать прикольные доп миссии/ задания в рамках сюжета и персонажа...... После сочной песочницы Сан Андреас это конечно очень слабенько
И что много новостей о ГТА 4 в последнее время. Может действительно выпустят переиздание....
Так игра игру делали по фильму в тылу врага очень похожая концепция, даже Машкова приглашали он отказался как простак, таких еще нужно поискать.
Не знаю, как там рдр, но в рдр 2, эта концепция г)вно, куча испытаний и достижений сильно завязана на конец игры.
Скорее всего пытались "с3,14здить" концепцию "пост эндгейм контента" у японцев, но как всегда получилось, через одно место.
Ну, так, можно предположить, что в ГТА 6 Рокстар пойдут по пути 5 части и сделают три концовки. Первая концовка - условно хорошая, где оба героя остаются в живых, а во-второй и третьей один из них погибнет.
Вся эта тема с фриплеем за дохлого ГГ после титров легко лечится надписью "пару дней назад".
Что бы с кем из ГГ не случилось в одной Grand Theft Auto, в следующих им либо нет места, либо судьба их будет незавидной. Только Клод отделался легко, да и то лишь из за того что Сан Андреас был приквелом для Тройки.