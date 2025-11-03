Сооснователь Rockstar Games объяснил, почему Нико Беллик в GTA 4 выжил, а Джон Марстон в RDR погиб

Дэн Хаузер, сооснователь Rockstar Games и бывший главный сценарист студии, сделал неожиданное признание о разработке культовой Grand Theft Auto IV. В интервью Лексу Фридману он рассказал, что изначально планировал убить протагониста Нико Беллика в конце игры, однако от этой идеи пришлось отказаться.

По словам Хаузера, открытый мир игр Rockstar работает по определенным правилам: после прохождения основного сюжета игрок должен иметь возможность свободно перемещаться по миру, завершать побочные задания и стремиться к 100% завершению. Достичь этого было бы невозможно, если главный герой мертв.

Однако мрачная задумка не пропала даром. Команда вернулась к ней при работе над финалом первой Red Dead Redemption, где главный герой Джон Марстон погибает от рук правительственных сил после того, как расправился со своими бывшими сообщниками. Разработчики нашли элегантное решение нарушить свое "золотое правило": после гибели Джона Марстона игрок получал контроль над его сыном, Джеком. Таким образом, функционал пост-игры был сохранен, но уже в роли другого персонажа. Этот прием позже был успешно использован и в Red Dead Redemption 2.

Это откровение заставляет по-новому взглянуть на будущее Grand Theft Auto VI, ведь дуэт главных героев открывает мрачные возможности для сюжета. Гибель одного из персонажей в финале не вызвала бы технических проблем с пост-игровым контентом - оставшийся в живых мог бы продолжить свободное исследование мира, неся на себе груз вины или потери.