Сооснователь Rockstar Games рассказал о решении судьбы персонажей Нико Беллика из GTA 4 и Джона Марстона из RDR

Дэн Хаузер, сооснователь Rockstar Games и бывший главный сценарист студии, сделал неожиданное признание о разработке культовой Grand Theft Auto IV. В интервью Лексу Фридману он рассказал, что изначально планировал убить протагониста Нико Беллика в конце игры, однако от этой идеи пришлось отказаться.
По словам Хаузера, открытый мир игр Rockstar работает по определенным правилам: после прохождения основного сюжета игрок должен иметь возможность свободно перемещаться по миру, завершать побочные задания и стремиться к 100% завершению. Достичь этого было бы невозможно, если главный герой мертв.
Однако мрачная задумка не пропала даром. Команда вернулась к ней при работе над финалом первой Red Dead Redemption, где главный герой Джон Марстон погибает от рук правительственных сил после того, как расправился со своими бывшими сообщниками. Разработчики нашли элегантное решение нарушить свое "золотое правило": после гибели Джона Марстона игрок получал контроль над его сыном, Джеком. Таким образом, функционал пост-игры был сохранен, но уже в роли другого персонажа. Этот прием позже был успешно использован и в Red Dead Redemption 2.
Это откровение заставляет по-новому взглянуть на будущее Grand Theft Auto VI, ведь дуэт главных героев открывает мрачные возможности для сюжета. Гибель одного из персонажей в финале не вызвала бы технических проблем с пост-игровым контентом - оставшийся в живых мог бы продолжить свободное исследование мира, неся на себе груз вины или потери.
Аналитика по GTA 6 вообще мощь, с 2 героями 1 может умереть, никто не догадывался.
Главное, что не умер на боулинге
Вся эта тема с фриплеем за дохлого ГГ после титров легко лечится надписью "пару дней назад".
Что бы с кем из ГГ не случилось в одной Grand Theft Auto, в следующих им либо нет места, либо судьба их будет незавидной. Только Клод отделался легко, да и то лишь из за того что Сан Андреас был приквелом для Тройки.
Нверное потому что медицина на диком западе была лютым г@вном.
Спасибо за спойлеры, земля вам стекловатой
Балин чтоб тебе икалось, не мог что ли как-нибудь под спойлер спрятать гений? Я себе на лакомку РДР оставлял, а тут такой спойлер.
Игра вышла 15 лет назад, это ты прикалываешься так? Спойлер работает если выходит что-то горячее, максимум квартал(в районе 3х месяцев), потом ну ЭТО твои уже проблемы, например- нахрена ты полез сюда читать статью как минимум -_- . А так может тебе еще сказать чем закончилось Молчание ягнят? ^_^
"Нахрена ты полез сюда читать статью как минимум"....спойлер прямо в заголовке, его только слепой не увидит (прежде чем зайти в пост, ты же читаешь что на нем написано...). Да и как бы в игры играют не только старые пердуны, которые застали релиз 15-ти летней давности....держу в курсе, приток игроков не останавливается никогда. У меня претензия к тому что спойлер находится в заголовке. =)
Не знаю, как там рдр, но в рдр 2, эта концепция г)вно, куча испытаний и достижений сильно завязана на конец игры.
Скорее всего пытались "с3,14здить" концепцию "пост эндгейм контента" у японцев, но как всегда получилось, через одно место.
Автор молодец, проспойлерил в названии сразу две игры
А смысл какой? В Cyberpunk 2077 просто сделала что все потом что ты исследуешь после игры, эти события следуют до финала
Тупо сравнивать игрушечный мир гта с реальным миром мучений рдр.