Соучредитель Rockstar опасался закрытия студии из-за мода Hot Coffee - из-за него GTA 4 стала такой мрачной

В разгар работы над Grand Theft Auto IV, которая в итоге стала блокбастером, соучредитель Rockstar Games Дэн Хаузер всерьез опасался, что студию могут закрыть. Причиной этих опасений стал не сам проект, а последствия скандала вокруг скрытой мини-игры в GTA: San Andreas, известной как "Hot Coffee".
Скандал c Hot Coffee разразился в 2005 году, когда моддеры обнаружили в коде PC-версии GTA: San Andreas заблокированную порнографическую мини-игру. Несмотря на то, что контент был недоступен в обычном геймплее, его обнаружение привело к расследованию ESRB. Рейтинг игры был повышен с 17+ до 18+, что фактически означало исчезновение игры с полок большинства крупных розничных сетей. Разразился международный скандал, а издатель Rockstar, Take-Two Interactive, даже получил официальное предупреждение от Федеральной торговой комиссии США.
Когда наша компания переживала всю эту драму с Hot Coffee, мы постоянно думали, что нас могут закрыть прямо посреди разработки [GTA 4], - поделился воспоминаниями Хаузер.
Хаузер не уточнил, исходила ли прямая угроза закрытия от руководства Take-Two, но его слова красноречиво свидетельствуют о том, что студия боялась быть признанной слишком рискованным активом из-за постоянного внимания регуляторов.
По словам Хаузера, по сравнению с разработкой предыдущих игр серии, период создания GTA IV был для Rockstar временем большой нестабильности. Личные проблемы, с которыми он столкнулся в тот период, усугубляли ситуацию. Это состояние напрямую повлияло на сценарий игры. Grand Theft Auto IV в итоге стала самой мрачной и пессимистичной частью франшизы, рассказывающей историю иммигранта Нико Беллика, ищущего в Либерти-Сити искупление, но сталкивающегося лишь с предательством и жестокостью.
Идея о том, что Rockstar могли закрыть из-за мода, сегодня кажется невероятной. Однако в середине 2000-х компания еще не была тем непотопляемым титаном индустрии, которым стала после выхода GTA V. Страхи Хаузера отражают более уязвимый период в жизни студии.
Всё ещё трудно не удивляться абсурдности оценки действий вымышленных персонажей. Убийства, избиения, кражи, поджоги и взрывы не так страшны для нмх как матерщина и занятие сексом(самым обыкновенным). Что за логика поломанная? Фиг с ним, что это вообще не существующие сущности делают, как можно предпочитать изображение избиения - изображению секса? Неужели забивать кого-то на смерть гораздо приемлемее чем доставлять друг другу удовольствие?
Идиотия какая-то...
В 4 отлично получилось мрачная осенняя атмосфера. Почти такое же настроение я почувствовал в рдр2 Очень обидно, что ПК версия оказалась такой кривой.Даже модеры не могут нормально её починить до сих пор.Лучше бы он за это переживал.И вместо 2 совершенно ненужных длс, он бы отполировал игру до конца.Как с технической стороны,так и с геймплейной,но понятно нам деньги больше нужны.
Народ 18 лет на ПК играет, а у тебя всё кривое.
И чего вдруг сюжетные длс не нужные? 🤔Единственно что лишние в игре это Социалклаб.
Fusionfix последний поставь и не парься
Да Хочу его попробовать в ближайшее время
Хуже от этого игра точно не стала. Сюжет об простых людях и их пороках, а не тупое кино о том как поднять бабла