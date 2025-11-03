Соучредитель Rockstar опасался закрытия студии из-за мода Hot Coffee - из-за него GTA 4 стала такой мрачной

В разгар работы над Grand Theft Auto IV, которая в итоге стала блокбастером, соучредитель Rockstar Games Дэн Хаузер всерьез опасался, что студию могут закрыть. Причиной этих опасений стал не сам проект, а последствия скандала вокруг скрытой мини-игры в GTA: San Andreas, известной как "Hot Coffee".

Скандал c Hot Coffee разразился в 2005 году, когда моддеры обнаружили в коде PC-версии GTA: San Andreas заблокированную порнографическую мини-игру. Несмотря на то, что контент был недоступен в обычном геймплее, его обнаружение привело к расследованию ESRB. Рейтинг игры был повышен с 17+ до 18+, что фактически означало исчезновение игры с полок большинства крупных розничных сетей. Разразился международный скандал, а издатель Rockstar, Take-Two Interactive, даже получил официальное предупреждение от Федеральной торговой комиссии США.

Когда наша компания переживала всю эту драму с Hot Coffee, мы постоянно думали, что нас могут закрыть прямо посреди разработки [GTA 4], - поделился воспоминаниями Хаузер.

Хаузер не уточнил, исходила ли прямая угроза закрытия от руководства Take-Two, но его слова красноречиво свидетельствуют о том, что студия боялась быть признанной слишком рискованным активом из-за постоянного внимания регуляторов.

По словам Хаузера, по сравнению с разработкой предыдущих игр серии, период создания GTA IV был для Rockstar временем большой нестабильности. Личные проблемы, с которыми он столкнулся в тот период, усугубляли ситуацию. Это состояние напрямую повлияло на сценарий игры. Grand Theft Auto IV в итоге стала самой мрачной и пессимистичной частью франшизы, рассказывающей историю иммигранта Нико Беллика, ищущего в Либерти-Сити искупление, но сталкивающегося лишь с предательством и жестокостью.

Идея о том, что Rockstar могли закрыть из-за мода, сегодня кажется невероятной. Однако в середине 2000-х компания еще не была тем непотопляемым титаном индустрии, которым стала после выхода GTA V. Страхи Хаузера отражают более уязвимый период в жизни студии.