Спустя 10 лет состоялся выход графического мода iCEnhancer 4.0 для GTA 4

После десяти лет разработки моддер Хейсам Кейлани наконец выпустил новую версию своего графического мода для GTA 4, iCEnhancer 4.0.

iCEnhancer — мод, ставший очень популярным в начале 2010-х. Последняя основная версия вышла в 2014 году и улучшила такие вещи, как небо, облака и цвета деревьев. В 2015 году моддер начал работать над совершенно новой версией.

Моддер заявил, что iCEnhancer 4 — первая версия его мода, использующая физически корректное освещение. Он также добавляет новые эффекты, такие как улучшенный туман, вода и многое другое.

Обратите внимание, что iCEnhancer 4.0 работает только с версиями игры 1.0.3.0 и 1.0.4.0. Это связано с тем, что эти версии лучше всего работают с ENB. Поэтому перед установкой мода убедитесь, что вы используете одну из них.