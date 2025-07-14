Спустя 10 лет состоялся выход графического мода iCEnhancer 4.0 для GTA 4

После десяти лет разработки моддер Хейсам Кейлани наконец выпустил новую версию своего графического мода для GTA 4, iCEnhancer 4.0.
iCEnhancer — мод, ставший очень популярным в начале 2010-х. Последняя основная версия вышла в 2014 году и улучшила такие вещи, как небо, облака и цвета деревьев. В 2015 году моддер начал работать над совершенно новой версией.
Моддер заявил, что iCEnhancer 4 — первая версия его мода, использующая физически корректное освещение. Он также добавляет новые эффекты, такие как улучшенный туман, вода и многое другое.
Обратите внимание, что iCEnhancer 4.0 работает только с версиями игры 1.0.3.0 и 1.0.4.0. Это связано с тем, что эти версии лучше всего работают с ENB. Поэтому перед установкой мода убедитесь, что вы используете одну из них.
Посмотрел ролик - ну хрен знает, вроде норм, а вроде и оригинал не хуже)
мне кажется, ты давно в оригинал не играл просто)
Пару дней назад. Единственное что я ставил, это файлы из Grand Theft Auto IV: Classic Edition из руководства стима. Просто вернул оригинальную графику с консолей.
И где ролик не пойму?)))
Уже есть.
пора уже делать ртх мод по типу портал, халфлайф ртх
не прокатит, ибо возмутятся ваши собратья типа зеленные снова оборзели и нас красных притесняют. И снова будут крики, как было в своё время с Quake 2 RTX, а где для АМД лучи. Пришлось зеленным VK_KHR_ray_tracing_pipeline обеспечивать для совместимости с красными картами. И делать отдельный рендеринг KHR для них. в дополнение к RTX работающему через VK_NV_ray_tracing.