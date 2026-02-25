Техдиректор GTA 4 не ожидал, что вертолёты смогут "раздвигать" воду на мелководье

Спустя почти два десятилетия после релиза Grand Theft Auto IV продолжает удивлять не только игроков, но и собственных разработчиков. Бывший технический директор Rockstar Оббе Вермей признался, что не ожидал некоторых побочных эффектов от реализованной в игре физики воды.

Поводом стал ролик, в котором вертолёт приземляется на мелководье. Потоки воздуха от вращающихся лопастей буквально раздвигают воду, создавая сухое пятно под шасси. Когда винты останавливаются, вода возвращается на место, а при повторном взлёте снова расходится в стороны.

Вермей отметил, что изначально задумывал этот эффект скорее как визуальную деталь для усиления реализма, но не продумывал, как система поведёт себя на мелкой воде. По его словам, он «не учитывал такие побочные эффекты», что делает демонстрацию ещё более впечатляющей — физическая модель оказалась глубже, чем предполагалось.

Разработчик работал над серией с времён Grand Theft Auto III и участвовал в создании проектов вплоть до дополнений к четвёртой части. В последние годы он регулярно делится закулисными историями о разработке, включая и критические замечания. Ранее Вермей признавался, что при запуске не был в полном восторге от GTA 4, считая, что ради атмосферы и реалистичности команде пришлось пожертвовать разнообразием миссий.

Тем не менее именно технические достижения — продвинутая физика, освещение и внимание к деталям — сделали GTA 4 одной из самых технологичных игр своего времени. И, как показывает практика, некоторые её возможности продолжают открываться даже спустя годы после релиза.