Технический директор Grand Theft Auto 4 рассказал о сложностях разработки игры и намекнул на перенос даты релиза GTA 6

Сегодня, 29 апреля, исполнилось 17 лет с момента выхода Grand Theft Auto IV — одной из самых амбициозных и противоречивых игр Rockstar. В честь этой даты бывший технический директор студии Rockstar North Оббе Вермей (Obbe Vermeij), занимавший свой пост с 1995 по 2009 год, поделился в соцсетях воспоминаниями о непростом процессе разработки этой игры.

По его словам, переход к «новому поколению» консолей потребовал от команды значительных жертв. Чтобы сосредоточиться на техническом качестве, из игры вырезали множество функций, которые были в San Andreas: прокачку физических характеристик, скрытность, возможность нырять, джетпаки, танки, велосипеды, самолёты, модификации автомобилей, а также всю систему из нескольких городов. Основное внимание было сосредоточено на сюжете, а не на разнообразии миссий — что стало заметным поворотом в подходе Rockstar к построению геймплея.

Разработка велась с прицелом на Xbox 360, поскольку архитектура PlayStation 3 оказалась слишком сложной. Параллельно команда Rockstar San Diego создала новый движок RAGE, который заменил устаревший RenderWare и стал технической основой для будущих игр студии.

Также именно в GTA IV впервые появился сетевой режим на 32 игрока — позднее он трансформировался в GTA Online. Однако Вермей покинул студию спустя девять месяцев после релиза. По его словам, рост команды и ужесточение тона игры сделали процесс разработки для него менее вдохновляющим.

Я думал, что серия станет ещё мрачнее и серьёзнее. GTA V доказала, что я ошибался.

— отметил он.

Если бы это было мое решение, я бы не выпускал никаких дополнительных трейлеров. Вокруг VI более чем достаточно шумихи, а элемент неожиданности сделает релиз ещё более масштабным событием.

— добавил разработчик.

Размышляя о задержке релиза GTA 4 (изначально игру планировали выпустить в октябре 2007 года), разработчик предположил, что и с GTA 6 решение о переносе, скорее всего, будет принято ближе к дедлайну. Хотя Вермей подчёркивает, что не располагает инсайдерской информацией, он советует следить за финансовым отчётом Take-Two, который выйдет уже скоро.