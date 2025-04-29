Технический директор Grand Theft Auto 4 рассказал о сложностях разработки игры и намекнул на перенос даты релиза GTA 6

Сегодня, 29 апреля, исполнилось 17 лет с момента выхода Grand Theft Auto IV — одной из самых амбициозных и противоречивых игр Rockstar. В честь этой даты бывший технический директор студии Rockstar North Оббе Вермей (Obbe Vermeij), занимавший свой пост с 1995 по 2009 год, поделился в соцсетях воспоминаниями о непростом процессе разработки этой игры.
По его словам, переход к «новому поколению» консолей потребовал от команды значительных жертв. Чтобы сосредоточиться на техническом качестве, из игры вырезали множество функций, которые были в San Andreas: прокачку физических характеристик, скрытность, возможность нырять, джетпаки, танки, велосипеды, самолёты, модификации автомобилей, а также всю систему из нескольких городов. Основное внимание было сосредоточено на сюжете, а не на разнообразии миссий — что стало заметным поворотом в подходе Rockstar к построению геймплея.
Разработка велась с прицелом на Xbox 360, поскольку архитектура PlayStation 3 оказалась слишком сложной. Параллельно команда Rockstar San Diego создала новый движок RAGE, который заменил устаревший RenderWare и стал технической основой для будущих игр студии.
Также именно в GTA IV впервые появился сетевой режим на 32 игрока — позднее он трансформировался в GTA Online. Однако Вермей покинул студию спустя девять месяцев после релиза. По его словам, рост команды и ужесточение тона игры сделали процесс разработки для него менее вдохновляющим.
Я думал, что серия станет ещё мрачнее и серьёзнее. GTA V доказала, что я ошибался.
— отметил он.
Если бы это было мое решение, я бы не выпускал никаких дополнительных трейлеров. Вокруг VI более чем достаточно шумихи, а элемент неожиданности сделает релиз ещё более масштабным событием.
— добавил разработчик.
Размышляя о задержке релиза GTA 4 (изначально игру планировали выпустить в октябре 2007 года), разработчик предположил, что и с GTA 6 решение о переносе, скорее всего, будет принято ближе к дедлайну. Хотя Вермей подчёркивает, что не располагает инсайдерской информацией, он советует следить за финансовым отчётом Take-Two, который выйдет уже скоро.
Grand Theft Auto IV - 29 апреля 2008 год
Grand Theft Auto V - 17 сентября 2013
Grand Theft Auto VI - а х@й его знает, наверное 2026
лучше бы на пс3 вообще не выпускали, там просадки и лаги жуткие, прогрузки, ведь игру нельзя было с диска полностью установить на жёсткий диск, как на 360
прогрев пощёл
За несколько лет переписали движок и запилили игру, которая до сих пор даёт просраться по физону многие игры.
А сейчас деды ушли, остались зумеры и сидим ждём 13 лет копию гта 5
они этот движок купили перед релизом red dead revolver, вместе с самой игрой
Гта 6 не выйдет в 25г.
Это плохо или хорошо?
плохо, игра стала ориентирована на школьников которым подавай шутки про пердёж сиски писки и т.д
Да.Я вот так жестко обжегся с 5 частью.Ждал одну игру,а получил другую. Если бы знал,что так будет ,то просто не покупал бы её.Очень смутное подозрение,что 6 пойдет по этому же пути,но в этот раз я уже не ошибусь.
Всё ещё надеюсь, что Роки сделают на 4 хороший, достойный ремастер.Надежда умирает последней....Очень хочется вернуться в обновленный LS проехаться с Романом до боулинга, посмотреть с Мишель представления в "Перестройке", полетать с Брюси на вертолете, пострелять с Джейкобом людей Дмитрия и послушать как Кики рассказывает про жертву судебной системы, который совершил несколько жестоких убийств...
Там - это не тут!
КозаНостра - не братва!
Рублёвка - не Голивуд!
Нью-Йорк - не Москва!
Джин - не водка, а
Мальборо - не беломор!
Все будет чётко,
Надо лишь остаться целому!
Новость ради новости, из пашьца высосано
прямо как обычные журналюги стали, читать даже неприятно уже этот ваш playground уже стало
там все уже говорили из главы компании, что переноса не будет и все по плану у них, все по срокам
Физика машин и стрельба - лучшие в серии GTA.
забыл интеллект, разрушаемость и поведение npc