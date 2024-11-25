Технический директор GTA 4 рассказал, почему Нико Белику не доверили управление танками и самолётами

Многие до сих пор считают GTA 4 самой реалистичной частью серии. И вот теперь стало известно, что разработчики из Rockstar действительно помешались на правдоподобности — они специально не дали игрокам управлять самолётами и танками, чтобы не разрушать атмосферу.

Как рассказал бывший технический директор студии Оббе Вермей, команда хотела, чтобы все действия Нико Белика выглядели логично. Танк на улицах Либерти-Сити смотрелся бы странновато, да и сам герой, который служил в пехоте, вряд ли умел им управлять.

Правда, тут Вермей сам себя поймал на забавном противоречии — почему-то вертолётами Нико научился управлять без проблем. Хотя дело может быть проще — разработчики, по словам Вермея, с самого начала не собирались добавлять в игру самолёты.