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Grand Theft Auto 4 28.04.2008
Экшен, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9.1 15 695 оценок

Технический директор GTA 4 рассказал, почему Нико Белику не доверили управление танками и самолётами

Lunersun
Новости

Многие до сих пор считают GTA 4 самой реалистичной частью серии. И вот теперь стало известно, что разработчики из Rockstar действительно помешались на правдоподобности — они специально не дали игрокам управлять самолётами и танками, чтобы не разрушать атмосферу.

Как рассказал бывший технический директор студии Оббе Вермей, команда хотела, чтобы все действия Нико Белика выглядели логично. Танк на улицах Либерти-Сити смотрелся бы странновато, да и сам герой, который служил в пехоте, вряд ли умел им управлять.

Правда, тут Вермей сам себя поймал на забавном противоречии — почему-то вертолётами Нико научился управлять без проблем. Хотя дело может быть проще — разработчики, по словам Вермея, с самого начала не собирались добавлять в игру самолёты.

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10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
StrelitziaReg

Банально потому что времени не хватило , потому что все с НУЛЯ делали и прописывали. Это уже пятерку на основе четвертой части еще мясо добавляли на скелет

6
InboxM

Размеры Либерти Сити крайне малы, на самолёте там не разгонишься.

0
Lvinomord InboxM

Ну могли бы одномоторник сделать - как в Вайсе например

0
Пользователь ВКонтакте

Мне лично 4 часть больше нравиться, именно такая я хотел видеть и 5 часть... // Константин Шерихов

3
Lvinomord

Лучше бы технический директор рассказал бы почему ПК версия игры была выпущена в таком плохом состоянии.И по факту так и не была доделана до конца

0
InboxM

Потому что первая игра на движке Rage, и полгода крайне мало для нормального портирования и полировки. Ну и у Rockstar, все порты всратые.

0
Janekste
Танк на улицах Либерти-Сити смотрелся бы странновато

Однако в DLC про того же гея Тони главный герой почему-то свободно катался по городу на бронетранспортёре, расстреливая всё живое и не живое. Это, видимо, атмосферу города не рушило? Смотрелось ни разу не странно?

А вообще в целом GTA4 лучшая и самая гениальная игра в серии. Ничего лучше уже не сделают. GTA5 с её онлайном всё угробила. Вместо развития серия взяла путь в сторону деградации, к сожалению.

0
Wolfenstein

4я часть лучшая в серии сразу после третьей, гта такой и должен быть а не гвном попкорновым как пятая часть и судя по трейлеру шестая

-5
Сергей Оленичев

ГТА должна быть в первую очередь весёлой а потом всё остальное! Именно за танки и самолёты мы полюбили эту игру в своё время

0
Night Driving Avenger Сергей Оленичев

Не знаю ни одного человека который любил ГТА за самолеты, с их то кривым управлением.

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