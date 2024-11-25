Технический директор GTA 4 рассказал, почему Нико Белику не доверили управление танками и самолётами

Многие до сих пор считают GTA 4 самой реалистичной частью серии. И вот теперь стало известно, что разработчики из Rockstar действительно помешались на правдоподобности — они специально не дали игрокам управлять самолётами и танками, чтобы не разрушать атмосферу.
Как рассказал бывший технический директор студии Оббе Вермей, команда хотела, чтобы все действия Нико Белика выглядели логично. Танк на улицах Либерти-Сити смотрелся бы странновато, да и сам герой, который служил в пехоте, вряд ли умел им управлять.
Правда, тут Вермей сам себя поймал на забавном противоречии — почему-то вертолётами Нико научился управлять без проблем. Хотя дело может быть проще — разработчики, по словам Вермея, с самого начала не собирались добавлять в игру самолёты.
Банально потому что времени не хватило , потому что все с НУЛЯ делали и прописывали. Это уже пятерку на основе четвертой части еще мясо добавляли на скелет
Размеры Либерти Сити крайне малы, на самолёте там не разгонишься.
Ну могли бы одномоторник сделать - как в Вайсе например
Мне лично 4 часть больше нравиться, именно такая я хотел видеть и 5 часть... // Константин Шерихов
Лучше бы технический директор рассказал бы почему ПК версия игры была выпущена в таком плохом состоянии.И по факту так и не была доделана до конца
Потому что первая игра на движке Rage, и полгода крайне мало для нормального портирования и полировки. Ну и у Rockstar, все порты всратые.
Однако в DLC про того же гея Тони главный герой почему-то свободно катался по городу на бронетранспортёре, расстреливая всё живое и не живое. Это, видимо, атмосферу города не рушило? Смотрелось ни разу не странно?
А вообще в целом GTA4 лучшая и самая гениальная игра в серии. Ничего лучше уже не сделают. GTA5 с её онлайном всё угробила. Вместо развития серия взяла путь в сторону деградации, к сожалению.
4я часть лучшая в серии сразу после третьей, гта такой и должен быть а не гвном попкорновым как пятая часть и судя по трейлеру шестая
ГТА должна быть в первую очередь весёлой а потом всё остальное! Именно за танки и самолёты мы полюбили эту игру в своё время
Не знаю ни одного человека который любил ГТА за самолеты, с их то кривым управлением.