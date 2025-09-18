ThirteenAG выпустил масштабное обновление Fusion Fix 4.0 для Grand Theft Auto 4

Известный моддер ThirteenAG сообщил о выпуске крупного обновления Fusion Fix 4.0 для Grand Theft Auto 4. Модификация исправляет многочисленные ошибки PC-версии, которые в своё время так и не были исправлены самой Rockstar Games.

Кроме того, Fusion Fix добавляет ряд полезных функций в игру, которые повышают удобство пользователя. Полный список изменений в версии 4.0 представлен ниже.

Новые игровые опции

В раздел «Графика» добавлен новый параметр шейдера тумана. Он радиальный, экспоненциальный, основанный на высоте, скрывает края мира, подвержен влиянию солнца и полностью настраивается для любой погоды и времени суток.

В раздел «Графика» добавлен параметр тональной компрессии, чтобы сделать блики менее резкими.

В раздел «Графика» добавлен параметр «Расширенный охват солнечного света», который позволяет солнечному свету достигать поверхностей, недоступных ранее. Он также добавляет немного больше теней облакам. Моды _AG с центральной камерой транспортного средства и пешего режима теперь интегрированы в раздел управления как опции.

Project2DFX теперь интегрирован как опция в раздел отображения в разделе «Дальность освещения».

Восстановлена ​​возможность переключения языка на вкладке отображения из старых версий.

В раздел графики добавлена ​​опция для переключения графического API между DirectX 9 и Vulkan (через DXVK). Для этого требуется перезапуск игры.

В раздел управления добавлен переключатель для регулировки дрожания камеры при движении.

В раздел управления добавлена ​​опция, позволяющая игроку двигаться, прицеливаясь через снайперские прицелы.

В раздел управления добавлена ​​опция, позволяющая прицеливаться из снайперской винтовки без использования прицела. Переключение осуществляется нажатием клавиши прыжка во время прицеливания.

В раздел управления добавлена ​​опция, позволяющая отображать следы пуль при каждом выстреле, как в старых играх.

В раздел игры добавлена ​​опция, делающая фон карты прозрачным. Также добавлен эффект лёгкого размытия. В раздел управления добавлена ​​опция, позволяющая игроку использовать поворотники в своей машине, как это делают NPC. Аварийные огни также активируются при пролете через лобовое стекло после столкновения.

Добавлен переключатель для реализованных сезонных событий в разделе игры.

В раздел звука добавлена ​​опция для включения/выключения коррекции дрожания звука в кат-сцене в случае рассинхронизации звука. Эту функцию также можно включить/выключить в режиме реального времени во время кат-сцены, нажав клавишу «вверх» или крестовину «вверх».

Добавлены два новых чит-кода: один для восстановления неиспользованных перчаток Нико и другой для восстановления его старой прически. Их можно найти в соответствующих местах, или же можно схитрить, заглянув в исходный код.

Исправления и улучшения

Эффект «тёмного ореола» глубины резкости вокруг сфокусированных объектов был значительно уменьшен. Формы боке теперь должны быть более заметны, особенно в высоком разрешении.

Исправлено мерцание частиц. Это иногда возникало при переходе из зоны с включённым направленным освещением в зону с выключенным (например, Star Junction ночью и большинство интерьеров).

Исправлено соотношение сторон камеры телефона. Теперь оно корректно отображает реальную игру и соответствует любому соотношению сторон монитора. Разрешение камеры также было увеличено.

Исправлен эффект дрожания камеры, едва заметный при частоте выше 30 кадров в секунду. Теперь он должен выглядеть одинаково при любой частоте кадров.

Свет теперь более плавный - некоторые источники света имели заметные резкие края, например, на кухне первой квартиры.

Ночные тени теперь используют соответствующие значения смещения для каждого параметра качества. Это улучшает мелкую детализацию на «Очень высоком» уровне и устраняет эффект «прыщей» теней на «Среднем». Также был восстановлен уровень мягкости консоли.

Исправлены тёмные линии и швы, которые иногда были видны под отбрасывающими тень источниками света. Это было особенно заметно на очень высоких настройках.

Исправлено небольшое смещение отражений на воде. Это было особенно заметно на низких настройках. Соотношение сторон также было скорректировано для обеспечения более эффективного качества при том же разрешении, как на PS3.

Отблеск фар теперь затухает, как и другие объекты. Это исправляет случаи, когда отблески необъяснимо отражались от объектов на очень большом расстоянии. Это заменяет старую настройку «CoronaReflectionMultiplier».

Отражения на транспортных средствах теперь должны выглядеть значительно менее угловатыми. Это связано с корректировкой кодировки карты нормалей и не влияет на производительность.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой кнопки телефона TLAD проходили сквозь пластиковую крышку. Это также присутствовало на PS3 и выглядело корректно только на X360. Также восстановлено положение кнопок на X360.

Исправлено появление трассирующих пуль за оружием в TBOGT. Теперь они выглядят одинаково во всех эпизодах. Исправлено положение автоматической снайперской винтовки при прицеливании и смещение автоматического дробовика TLAD вниз при стрельбе, а также уменьшена чрезмерная задержка выстрела из обреза TLAD.

Добавлено временное решение, предотвращающее прерывистое мерцание уличных фонарей и размытия движения, когда игрок пьян.

Исправлено резкое мерцание прожекторов вертолёта при наличии нескольких вертолётов.

Исправлено ускорение ворот, гаражных ворот, лифтов и некоторых других скриптовых анимаций при высокой частоте кадров.

Добавлены ограничения частоты кадров для некоторых мини-игр, которые могут прерываться при высокой частоте кадров.

Некоторые детали транспортных средств, которые раньше не отбрасывали тени, теперь отбрасывают, например, знаки такси и блоки двигателей.

Нажатие кнопки уменьшения масштаба мини-карты теперь уменьшает её на несколько секунд, а не мгновенно увеличивает.

Луна теперь видна ночью при солнечной погоде во всех эпизодах.

Добавлена ​​опция в INI-файл, предотвращающая резкие цветовые сдвиги из-за порога блума. Эта опция включена по умолчанию при включенной тональной компрессии.

Восстановлен функционал параметра "rain.defaultlight" в visualsettings.dat из консолей. Раньше этот параметр не выполнял никаких функций, но теперь он делает дождь более заметным ночью при определённой погоде.

Восстановлен счётчик серий дождей на консоли. Хотя их стало меньше, они стали гораздо более заметными и, возможно, стали выглядеть привлекательнее.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой игра обнаруживала нехватку видеопамяти на определённых конфигурациях системы. Это устраняет необходимость использования аргумента запуска "availablevidmem" и файла commandline.txt в целом.

Устранены ненужные задержки при постановке и снятии игры с паузы. Переходы между вкладками также были ускорены для соответствия консолям.

Обновленные функции