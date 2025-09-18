ThirteenAG выпустил масштабное обновление Fusion Fix 4.0 для Grand Theft Auto 4

Известный моддер ThirteenAG сообщил о выпуске крупного обновления Fusion Fix 4.0 для Grand Theft Auto 4. Модификация исправляет многочисленные ошибки PC-версии, которые в своё время так и не были исправлены самой Rockstar Games.
Кроме того, Fusion Fix добавляет ряд полезных функций в игру, которые повышают удобство пользователя. Полный список изменений в версии 4.0 представлен ниже.
Новые игровые опции
- В раздел «Графика» добавлен новый параметр шейдера тумана. Он радиальный, экспоненциальный, основанный на высоте, скрывает края мира, подвержен влиянию солнца и полностью настраивается для любой погоды и времени суток.
- В раздел «Графика» добавлен параметр тональной компрессии, чтобы сделать блики менее резкими.
- В раздел «Графика» добавлен параметр «Расширенный охват солнечного света», который позволяет солнечному свету достигать поверхностей, недоступных ранее. Он также добавляет немного больше теней облакам. Моды _AG с центральной камерой транспортного средства и пешего режима теперь интегрированы в раздел управления как опции.
- Project2DFX теперь интегрирован как опция в раздел отображения в разделе «Дальность освещения».
- Восстановлена возможность переключения языка на вкладке отображения из старых версий.
- В раздел графики добавлена опция для переключения графического API между DirectX 9 и Vulkan (через DXVK). Для этого требуется перезапуск игры.
- В раздел управления добавлен переключатель для регулировки дрожания камеры при движении.
- В раздел управления добавлена опция, позволяющая игроку двигаться, прицеливаясь через снайперские прицелы.
- В раздел управления добавлена опция, позволяющая прицеливаться из снайперской винтовки без использования прицела. Переключение осуществляется нажатием клавиши прыжка во время прицеливания.
- В раздел управления добавлена опция, позволяющая отображать следы пуль при каждом выстреле, как в старых играх.
- В раздел игры добавлена опция, делающая фон карты прозрачным. Также добавлен эффект лёгкого размытия. В раздел управления добавлена опция, позволяющая игроку использовать поворотники в своей машине, как это делают NPC. Аварийные огни также активируются при пролете через лобовое стекло после столкновения.
- Добавлен переключатель для реализованных сезонных событий в разделе игры.
- В раздел звука добавлена опция для включения/выключения коррекции дрожания звука в кат-сцене в случае рассинхронизации звука. Эту функцию также можно включить/выключить в режиме реального времени во время кат-сцены, нажав клавишу «вверх» или крестовину «вверх».
- Добавлены два новых чит-кода: один для восстановления неиспользованных перчаток Нико и другой для восстановления его старой прически. Их можно найти в соответствующих местах, или же можно схитрить, заглянув в исходный код.
Исправления и улучшения
- Эффект «тёмного ореола» глубины резкости вокруг сфокусированных объектов был значительно уменьшен. Формы боке теперь должны быть более заметны, особенно в высоком разрешении.
- Исправлено мерцание частиц. Это иногда возникало при переходе из зоны с включённым направленным освещением в зону с выключенным (например, Star Junction ночью и большинство интерьеров).
- Исправлено соотношение сторон камеры телефона. Теперь оно корректно отображает реальную игру и соответствует любому соотношению сторон монитора. Разрешение камеры также было увеличено.
- Исправлен эффект дрожания камеры, едва заметный при частоте выше 30 кадров в секунду. Теперь он должен выглядеть одинаково при любой частоте кадров.
- Свет теперь более плавный - некоторые источники света имели заметные резкие края, например, на кухне первой квартиры.
- Ночные тени теперь используют соответствующие значения смещения для каждого параметра качества. Это улучшает мелкую детализацию на «Очень высоком» уровне и устраняет эффект «прыщей» теней на «Среднем». Также был восстановлен уровень мягкости консоли.
- Исправлены тёмные линии и швы, которые иногда были видны под отбрасывающими тень источниками света. Это было особенно заметно на очень высоких настройках.
- Исправлено небольшое смещение отражений на воде. Это было особенно заметно на низких настройках. Соотношение сторон также было скорректировано для обеспечения более эффективного качества при том же разрешении, как на PS3.
- Отблеск фар теперь затухает, как и другие объекты. Это исправляет случаи, когда отблески необъяснимо отражались от объектов на очень большом расстоянии. Это заменяет старую настройку «CoronaReflectionMultiplier».
- Отражения на транспортных средствах теперь должны выглядеть значительно менее угловатыми. Это связано с корректировкой кодировки карты нормалей и не влияет на производительность.
- Исправлена ошибка, из-за которой кнопки телефона TLAD проходили сквозь пластиковую крышку. Это также присутствовало на PS3 и выглядело корректно только на X360. Также восстановлено положение кнопок на X360.
- Исправлено появление трассирующих пуль за оружием в TBOGT. Теперь они выглядят одинаково во всех эпизодах. Исправлено положение автоматической снайперской винтовки при прицеливании и смещение автоматического дробовика TLAD вниз при стрельбе, а также уменьшена чрезмерная задержка выстрела из обреза TLAD.
- Добавлено временное решение, предотвращающее прерывистое мерцание уличных фонарей и размытия движения, когда игрок пьян.
- Исправлено резкое мерцание прожекторов вертолёта при наличии нескольких вертолётов.
- Исправлено ускорение ворот, гаражных ворот, лифтов и некоторых других скриптовых анимаций при высокой частоте кадров.
- Добавлены ограничения частоты кадров для некоторых мини-игр, которые могут прерываться при высокой частоте кадров.
- Некоторые детали транспортных средств, которые раньше не отбрасывали тени, теперь отбрасывают, например, знаки такси и блоки двигателей.
- Нажатие кнопки уменьшения масштаба мини-карты теперь уменьшает её на несколько секунд, а не мгновенно увеличивает.
- Луна теперь видна ночью при солнечной погоде во всех эпизодах.
- Добавлена опция в INI-файл, предотвращающая резкие цветовые сдвиги из-за порога блума. Эта опция включена по умолчанию при включенной тональной компрессии.
- Восстановлен функционал параметра "rain.defaultlight" в visualsettings.dat из консолей. Раньше этот параметр не выполнял никаких функций, но теперь он делает дождь более заметным ночью при определённой погоде.
- Восстановлен счётчик серий дождей на консоли. Хотя их стало меньше, они стали гораздо более заметными и, возможно, стали выглядеть привлекательнее.
- Исправлена ошибка, из-за которой игра обнаруживала нехватку видеопамяти на определённых конфигурациях системы. Это устраняет необходимость использования аргумента запуска "availablevidmem" и файла commandline.txt в целом.
- Устранены ненужные задержки при постановке и снятии игры с паузы. Переходы между вкладками также были ускорены для соответствия консолям.
Обновленные функции
- Настройка «Гамма консоли» теперь использует реальную гамму с X360 версии и включена по умолчанию.
- Настройка «Размытие движения» теперь предлагает пять различных уровней интенсивности (Очень высокий — в оригинальной версии).
- Тени с контактным упрочнением (CHSS) теперь имеют разные уровни мягкости в зависимости от погоды и времени суток.
- Исправлены различные незначительные ошибки, связанные с солнечными лучами, а также улучшены их качество и производительность.
- Сглаживание теперь должно выглядеть лучше и работать значительно лучше, особенно SMAA.
- Улучшена форма свечения в очень высоких разрешениях. Она больше похожа на то, как она выглядела изначально на консолях.
- Добавлено более эффективное исправление ошибки масштабирования катсцены. Теперь она не зависит от частоты кадров или ограничений поля зрения. Это также исправило несколько других ошибок, связанных с частотой кадров.
- Улучшена настройка освещения деревьев «ПК+». Теперь она должна представлять собой более оптимальную промежуточную точку между «ПК» и «Консолью» и настоятельно рекомендуется для моделей деревьев ПК. Добавлен промежуточный параметр альфа-канала дерева «PC+». Он имеет то же значение, что и все остальные объекты, и отлично работает с моделями деревьев на консоли.
- Добавлен новый атлас уровня детализации деревьев, основанный на деревьях ПК. Старый атлас, предоставленный FusionFix, был перенесён в раздел «Визуальные элементы консоли».
- Включено отбрасывание теней для нескольких дополнительных объектов при использовании ExtraDynamicShadows, например, для пожарных лестниц.
- Исправлены различные проблемы, связанные со старым ini-настроем «VehicleNightShadows». Теперь он включён по умолчанию. Однако некоторые ограничения всё ещё действуют.
- Настройка «FixAutoExposure» перенесена в меню под названием «Автоматическая экспозиция». Она управляет интенсивностью эффекта автоматической экспозиции (адаптации глаз) и существенно меняет внешний вид игры, особенно заметно в TBOGT.
- В разделе «Игра» параметр «Тени фонарных столбов» заменён на «Дополнительные ночные тени», который также влияет на фары. Обратите внимание, что эти оригинальные «функции», доступные только на ПК, крайне неисправны и не рекомендуются к использованию.
- Добавлено лучшее решение, позволяющее процедурным объектам (в основном траве) затухать при высоких настройках дальности прорисовки. Однако в некоторых местах при слишком большом количестве таких объектов всё ещё может наблюдаться эффект «появления».
- Настройка «FpsLimit» в ini-файле теперь может принимать отрицательные значения. Они вычитаются из текущей частоты обновления (например, -2 при 60 Гц даёт ограничение в 58 кадров в секунду). Это может быть полезно для мониторов с VRR для уменьшения задержки ввода при включённой вертикальной синхронизации.
- Переработаны сезонные временные циклы, и исправлены некоторые проблемы с ними в грозовую погоду.
- Исправлена редкая ошибка текстур, возникавшая с некоторыми пользовательскими моделями при включённом FixRainDrops.
- Исправлена редкая ошибка, приводившая к искажению изображения в графическом меню.
- Исправлены некоторые незначительные проблемы, связанные с реализацией логарифмической глубины. Также должно улучшиться качество изображения в определённых условиях. Исправлено отсутствие звуков шагов при беге с винтовкой в TBOGT из-за неправильной конвертации анимации.
- Удалена отредактированная модель транспортного средства, которая вызывала постоянные сбои в последовательности бенчмарка TLAD.
- Внесены другие мелкие изменения и улучшения.
17 лет чинят GTA 4.
как мне жаль пкшников которые 17 лет мучались и играли в худшую версию, на пс3 тоже тормозила жёстко, а я как царь играл на xbox 360 на старте летом 2008 и горя не знал, и сейчас в любой момент могу скачать по обратке в 60 фпс
И до сих пор не починили миссии где пробел надо нажимать, там при локе фпс на 30 только проходится, миссия когда сзади на крышу грузовика залезть, и в конце на вертолет
Почему в гта 4 физика лучше чем в гта 5?
Так гта5 для смелых, ловких, умелых и молодых
Очень важное исправление. В игре оказывается может быть огромное количество травы и прочего мусора. Но она не появляется из-за очень низкого заданого параметра подгрузки таких объектов. И на текущий момент его не изменить.
Особенно дело усугубляется высокая дальность прорисовки.