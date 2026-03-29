В девките Rockstar North спустя 17 лет обнаружены уникальные файлы GTA IV

На этой неделе сообщество Grand Theft Auto было взбудоражено исторической находкой. Новые файлы GTA IV были обнаружены в девките (комплекте для разработки) Xbox 360, принадлежавшем студии Rockstar North.



Об этом сообщил пользователь форума GTA Forums, проживающий в Эдинбурге — городе, где находится штаб-квартира Rockstar North. Ему удалось заполучить консоль разработчиков, на которой сохранилась сборка игры 2007 года, созданная за несколько месяцев до официального релиза.

Содержимое этого диска обещает раскрыть множество любопытных подробностей для фанатов и массу деталей о бета-версии GTA IV. Одним из самых ярких открытий стало первое изображение парома, который был вырезан в процессе разработки. Ранее фанаты лишь слышали о нем, но никогда не видели, как он выглядел в игре.



Для поклонников франшизы это исторический день. Эти файлы оставались скрытыми внутри оригинального оборудования в течение 17 лет. Теперь ожидается, что по мере того как моддеры будут анализировать данные, станет известно еще больше секретов о создании одного из самых знаковых проектов Rockstar.