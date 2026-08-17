В GTA 4 хотели дать каждому NPC собственную жизнь, но Rockstar отказалась от идеи из-за горы багов

Разработка GTA 4 могла пойти ещё дальше в сторону реализма. Бывший технический руководитель Rockstar Оббе Вермей рассказал, что продюсер Лесли Бензис хотел сделать жителей Либерти-Сити полноценными персонажами со своими домами, распорядком дня и ежедневными поездками на работу.

По словам Вермейя, команда действительно некоторое время работала над этой системой. Предполагалось, что у каждого NPC будет собственное расписание: утром персонаж покидает дом, отправляется на работу, а затем занимается своими делами. Таким образом, население города должно было существовать практически независимо от игрока.

Однако реализация идеи быстро превратилась в серьёзную проблему. «Было так много багов», — вспоминает бывший разработчик. При большом количестве NPC, каждому из которых требовалось просчитывать собственную жизнь, система становилась слишком сложной и нестабильной для GTA 4.

Но технические ограничения оказались не единственной причиной, по которой от задумки в итоге отказались. Вермей считает, что подобная детализация вообще не давала игроку чего-то действительно важного.

По его мнению, игроки вполне спокойно воспринимают искусственность поведения NPC. Жителям виртуального города не обязательно иметь полноценную жизнь за пределами экрана, если их поведение достаточно убедительно в тех ситуациях, которые видит сам игрок. Поэтому разработчик считает, что реализм далеко не всегда должен быть главной целью при создании игры.

«Не было большой необходимости в том, чтобы у каждого был собственный распорядок и своя жизнь», — объяснил Вермей.

История особенно интересна на фоне современных игр с огромными открытыми мирами. Rockstar ещё во время разработки GTA 4 пыталась приблизить виртуальный город к самостоятельной системе, но пришла к выводу, что такая глубина требует слишком много ресурсов и при этом не обязательно делает игру лучше.

В итоге Либерти-Сити сохранил более условную модель поведения жителей, зато Rockstar смогла сосредоточиться на других элементах GTA 4. Возможно, именно этот опыт повлиял на подход студии к последующим играм серии, где ощущение живого города создаётся прежде всего за счёт большого количества разнообразных ситуаций, а не полноценной симуляции жизни каждого прохожего.