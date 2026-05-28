Выпущено обновление 1.3.0 для Grand Theft Auto 4 RTX Remix с многочисленными правками и улучшениями

Прошло три месяца с момента последнего обновления мода RTX Remix Path Tracing для Grand Theft Auto 4. И недавно моддер xoxor4d наконец-то выпустил новую версию.

Обновление 1.3.0 включает исправление проблемы с невидимой головой, которая могла возникнуть с модом, и обновляет ресурсы среды выполнения Remix. Оно также включает текстуры стекла SSS и Beam TV. Кроме того, оно обеспечивает лучшую совместимость с Fusion Fix. Таким образом, игроки могут использовать оба этих мода, чтобы получить наилучший опыт ремастеринга.

Обновление 1.3.0 также исправляет некоторые общие модификации освещения и ошибки такси. Кроме того, это увеличивает максимальную дальность прорисовки для визуализации освещения API до 3000 единиц и добавляет больше хешей для отключения отсечения задних граней. Также добавлена ​​опция принудительного использования цвета вершин для транспортных средств.

Стоит также отметить, что типы материалов GTA_EMISSIVESTRONG и GTA_EMISSIVESTRONG_ALPHA были добавлены для рендеринга с глобальной UV-анимацией. GTA_HAIR_SORTED_ALPHA также был добавлен для работы с опцией альфа-тестирования волос NPC. С другой стороны, в шейдеры GTA_VEHICLE_MESH был добавлен слой грязи. Кроме того, это обновление исправляет UV-координаты слоя грязи, генерируемого при использовании транспортных средств с раскрасками.