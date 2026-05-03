Вышел FusionFix 5.0.0 для GTA IV: исправление проблем при высоком FPS, Ambient Occlusion, MSAA для отражений и другое

Моддер ThirteenAG выпустил крупнейшее обновление 5.0.0 для своего мода FusionFix для культовой Grand Theft Auto 4, который улучшает графику, исправляет ошибки скриптов и добавляет множество новых опций настройки.

Графические улучшения

Добавлена родная Ambient Occlusion, доступная в меню графики как "Ambient Occlusion". Эффект делает сцены и объекты более глубокими и реалистичными

Тени от шин и повреждений автомобилей теперь отражаются от искусственных источников света, как в версии для Xbox 360

"Консольная гамма" теперь применяется ко всему экрану, делая элементы интерфейса более контрастными, как это было задумано изначально

Добавлена настройка "ReflectionMSAAQuality", которая применяет MSAA к отражениям на автомобилях, воде, в интерьерах и зеркалах

Восстановлено более сильное преломление капель дождя, как на Xbox 360

Исправлено отображение Depth of Field и солнечных лучей за полупрозрачными объектами с помощью новой опции "EnablePreAlphaDepth"

Объекты теперь корректно получают тени при экстремальных динамических тенях

Исправления скриптов и геймплея

Добавлена опция "Disable Wardrobe Transition" в меню управления, ускоряющая смену одежды без экранных затемнений

Опция "Instant Stop Taxi" заставляет такси останавливаться мгновенно после пропуска поездки

Полная переработка скриптов с исправлением множества багов, включая проблемы высокого FPS (анимации объектов, спрайты, управление в скриптах, миссии)

Исправлена чувствительность ввода виртуальной клавиатуры на полицейских компьютерах и устранён зависание при выходе с клавиатуры

Починён серьёзный баг, приводивший к вылету при появлении фотографий на стене памяти в клубе The Lost

Восстановлен расчёт уважения друзей в The Ballad of Gay Tony (TBoGT) после совместного времяпрепровождения

Возвращён пропавший радарный маркер Burger Shot на Star Junction в TBoGT

Исправлена задержка перед заказом еды у уличных торговцев

Улучшено управление камерой в скриптах, особенно при использовании мыши

Восстановлены голосовые реплики для мини-игр и активностей друзей (Джим, Терри, Клей в TLAD)

Возвращены некоторые неиспользуемые модели: уникальный дробовик в фургонах с оружием в TLAD и банка eCola для автоматов

Исправлен запуск контента Brycebug после загрузки сохранений

Починено наложение глубины резкости после некоторых сцен и миссий

Исправлены задержки анимации персонажей в миссиях

Устранены проблемы с платными мостами: неправильные анимации для некоторых мотоциклов, задержки NPC после оплаты

Код и физика

Добавлены отдельные ползунки в меню управления для настройки чувствительности прицеливания и оглядывания для мыши и геймпада

Переработана опция "Always Run": теперь можно переключать режимы ходьбы, бега и спринта, а также спринтовать в помещениях

Исправлена зависящая от FPS физика: стабильное управление автомобилями, мотоциклами, лодками, вертолётами, а также эйфория и физика объектов при высоком FPS

Исправлены проблемы вертолётов при высоком FPS: скорость вращения ротора, эффект воздушного потока, частота мигания поворотников, время остановки несущих винтов

Вождение в нетрезвом виде больше не становится сложнее при высоком FPS

Исправлен поиск пути для игрока и NPC при высоком FPS

Исправлена задержка при подъёме по лестницам

Устранены проблемы с элементами интерфейса, зависящими от FPS (мигание копов на карте паузы, текст загрузки)

Снято ограничение частоты обновления радара в 30 Гц

Исправлены "рваные" переходы камеры в кат-сценах, а также знаменитое случайное приближение на высоком FPS

NPC больше не виляют машинами, когда под ними проходит поезд на мосту Algonquin

Исправлено масштабирование линий перекрестия на карте паузы

Улучшены сезонные события: отключены неуместные дождевые эффекты и добавлено затухание объёмного освещения для снега

Переработано поведение камеры в режиме "капот" от первого лица для борьбы с зависимостью от FPS

Восстановлена базовая скорость анимации экрана загрузки

Возвращены оригинальные интервалы денег и времени на экране паузы

Добавлены новые чит-коды для вызова транспорта в TLAD и TBoGT

Добавлен чит-код для удвоения скорости физики

Опция "MinigamesFpsLimit" теперь работает для дартса и мини-игры с выпивкой

Добавлена настройка для ручного управления поворотниками

Ассеты и восстановленный контент

Исправлено неправильное вращение автоматического пистолета в TLAD при стрельбе из транспорта

Исправлена невозможность подать милостыню беднякам из-за отсутствующей анимации

Возвращён недостающий звук перезарядки mp5k (SMG) в приседе в IV и уникальный звук перезарядки десертного орла

Исправлена анимация отдачи для mp5k в TLAD и TBoGT

Исправлено некорректное поведение выхлопных газов для Premier и Romero

Починены сломанные модели головы игрока в TLAD и TBoGT с использованием консольных версий

Восстановлена модель телефона Луиса во вступительной кат-сцене и исправлены светящиеся люстры в квартире Тони

Увеличена плотность объёмного тумана во время сезонных событий

Мод рекомендуется для всех поклонников GTA IV, желающих улучшить состояние PC-версии игры и избавиться от проблем с высоким FPS.