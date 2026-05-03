Вышел FusionFix 5.0.0 для GTA IV: исправление проблем при высоком FPS, Ambient Occlusion, MSAA для отражений и другое

AceTheKing AceTheKing

Моддер ThirteenAG выпустил крупнейшее обновление 5.0.0 для своего мода FusionFix для культовой Grand Theft Auto 4, который улучшает графику, исправляет ошибки скриптов и добавляет множество новых опций настройки.

Графические улучшения

  • Добавлена родная Ambient Occlusion, доступная в меню графики как "Ambient Occlusion". Эффект делает сцены и объекты более глубокими и реалистичными
  • Тени от шин и повреждений автомобилей теперь отражаются от искусственных источников света, как в версии для Xbox 360
  • "Консольная гамма" теперь применяется ко всему экрану, делая элементы интерфейса более контрастными, как это было задумано изначально
  • Добавлена настройка "ReflectionMSAAQuality", которая применяет MSAA к отражениям на автомобилях, воде, в интерьерах и зеркалах
  • Восстановлено более сильное преломление капель дождя, как на Xbox 360
  • Исправлено отображение Depth of Field и солнечных лучей за полупрозрачными объектами с помощью новой опции "EnablePreAlphaDepth"
  • Объекты теперь корректно получают тени при экстремальных динамических тенях

Исправления скриптов и геймплея

  • Добавлена опция "Disable Wardrobe Transition" в меню управления, ускоряющая смену одежды без экранных затемнений
  • Опция "Instant Stop Taxi" заставляет такси останавливаться мгновенно после пропуска поездки
  • Полная переработка скриптов с исправлением множества багов, включая проблемы высокого FPS (анимации объектов, спрайты, управление в скриптах, миссии)
  • Исправлена чувствительность ввода виртуальной клавиатуры на полицейских компьютерах и устранён зависание при выходе с клавиатуры
  • Починён серьёзный баг, приводивший к вылету при появлении фотографий на стене памяти в клубе The Lost
  • Восстановлен расчёт уважения друзей в The Ballad of Gay Tony (TBoGT) после совместного времяпрепровождения
  • Возвращён пропавший радарный маркер Burger Shot на Star Junction в TBoGT
  • Исправлена задержка перед заказом еды у уличных торговцев
  • Улучшено управление камерой в скриптах, особенно при использовании мыши
  • Восстановлены голосовые реплики для мини-игр и активностей друзей (Джим, Терри, Клей в TLAD)
  • Возвращены некоторые неиспользуемые модели: уникальный дробовик в фургонах с оружием в TLAD и банка eCola для автоматов
  • Исправлен запуск контента Brycebug после загрузки сохранений
  • Починено наложение глубины резкости после некоторых сцен и миссий
  • Исправлены задержки анимации персонажей в миссиях
  • Устранены проблемы с платными мостами: неправильные анимации для некоторых мотоциклов, задержки NPC после оплаты

Код и физика

  • Добавлены отдельные ползунки в меню управления для настройки чувствительности прицеливания и оглядывания для мыши и геймпада
  • Переработана опция "Always Run": теперь можно переключать режимы ходьбы, бега и спринта, а также спринтовать в помещениях
  • Исправлена зависящая от FPS физика: стабильное управление автомобилями, мотоциклами, лодками, вертолётами, а также эйфория и физика объектов при высоком FPS
  • Исправлены проблемы вертолётов при высоком FPS: скорость вращения ротора, эффект воздушного потока, частота мигания поворотников, время остановки несущих винтов
  • Вождение в нетрезвом виде больше не становится сложнее при высоком FPS
  • Исправлен поиск пути для игрока и NPC при высоком FPS
  • Исправлена задержка при подъёме по лестницам
  • Устранены проблемы с элементами интерфейса, зависящими от FPS (мигание копов на карте паузы, текст загрузки)
  • Снято ограничение частоты обновления радара в 30 Гц
  • Исправлены "рваные" переходы камеры в кат-сценах, а также знаменитое случайное приближение на высоком FPS
  • NPC больше не виляют машинами, когда под ними проходит поезд на мосту Algonquin
  • Исправлено масштабирование линий перекрестия на карте паузы
  • Улучшены сезонные события: отключены неуместные дождевые эффекты и добавлено затухание объёмного освещения для снега
  • Переработано поведение камеры в режиме "капот" от первого лица для борьбы с зависимостью от FPS
  • Восстановлена базовая скорость анимации экрана загрузки
  • Возвращены оригинальные интервалы денег и времени на экране паузы
  • Добавлены новые чит-коды для вызова транспорта в TLAD и TBoGT
  • Добавлен чит-код для удвоения скорости физики
  • Опция "MinigamesFpsLimit" теперь работает для дартса и мини-игры с выпивкой
  • Добавлена настройка для ручного управления поворотниками

Ассеты и восстановленный контент

  • Исправлено неправильное вращение автоматического пистолета в TLAD при стрельбе из транспорта
  • Исправлена невозможность подать милостыню беднякам из-за отсутствующей анимации
  • Возвращён недостающий звук перезарядки mp5k (SMG) в приседе в IV и уникальный звук перезарядки десертного орла
  • Исправлена анимация отдачи для mp5k в TLAD и TBoGT
  • Исправлено некорректное поведение выхлопных газов для Premier и Romero
  • Починены сломанные модели головы игрока в TLAD и TBoGT с использованием консольных версий
  • Восстановлена модель телефона Луиса во вступительной кат-сцене и исправлены светящиеся люстры в квартире Тони
  • Увеличена плотность объёмного тумана во время сезонных событий

Мод рекомендуется для всех поклонников GTA IV, желающих улучшить состояние PC-версии игры и избавиться от проблем с высоким FPS.

Lvinomord

В моде можно оставить "грязные" машины какие какие были в оригинале? Чтобы они не были такие глянцевые и блестящие как будто их лаком покрыли

2
spaMER_ID

Вот вроде и хорошее дело делают, но препроходить из-за этого четверку совсем нет желания. Разве что баллладу перепройти, там хоть миссии интересные.

2
CounterShade

То ли окуклено, то ли ваще...
Качается версия 4.0.5, страницы на гитхабе с версией 5.0.0. не существует.

1
Твой сосед стучит

Осталось исправить оптимизацию от резких падении fps.

1