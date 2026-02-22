ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 4 28.04.2008
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9.1 17 760 оценок

Вышел набор объёмных HD-текстур для мода RTX Remix в GTA 4, улучшающий качество поверхностей и материалов

AceTheKing AceTheKing

Моддер DarkoRTX выпустил новый набор текстур высокого разрешения для мода RTX Remix, добавляющего трассировку пути в Grand Theft Auto 4. Мод значительно повышает детализацию поверхностей и улучшает качество материалов в игре.

В состав набора вошли текстуры в разрешении 2K и 4K. Многие текстуры дополнены картами глубины (PBR) и шероховатости, благодаря чему они более естественно взаимодействуют с освещением RTX Remix.

На данный момент мод полностью преображает район Апартаментов в Южном Бохане.

Комментарии:
inkomniak

Очень реалестично

5
Tommy451
4
Great-heartedElio

Интересно, доберётся ли он до замены деревьев. Модели в оригинале эпически всратые.

Kalpachok

Ох как не хватает тесселяции на поверхностях