Вышел набор объёмных HD-текстур для мода RTX Remix в GTA 4, улучшающий качество поверхностей и материалов

Моддер DarkoRTX выпустил новый набор текстур высокого разрешения для мода RTX Remix, добавляющего трассировку пути в Grand Theft Auto 4. Мод значительно повышает детализацию поверхностей и улучшает качество материалов в игре.

В состав набора вошли текстуры в разрешении 2K и 4K. Многие текстуры дополнены картами глубины (PBR) и шероховатости, благодаря чему они более естественно взаимодействуют с освещением RTX Remix.

На данный момент мод полностью преображает район Апартаментов в Южном Бохане.