Вышел патч 1.1.9 для Grand Theft Auto 4 RTX Remix

Моддер xoxor4d выпустил патч 1.1.9 для своего мода RTX Remix Path Tracing Mod для Grand Theft Auto 4. Цель обновления 1.1.9 — исправить несколько ошибок. Поскольку это не крупное обновление, не стоит ожидать каких-либо существенных изменений или улучшений. Более того, улучшения производительности не произошло. Таким образом, игра будет работать практически так же, как и предыдущая версия.

Предыдущее обновление исправило раздражающие проблемы с размытием на телефонах, которые преследовали мод RTX Remix. Патч 1.1.9 идет ещё дальше и исправляет проблему с размытием на всех телефонах/темах. Он также вносит небольшие исправления в соотношение сторон экрана телефонов. Таким образом, теперь вы можете завершить кампанию. Это было огромным достижением, так как использовать телефон для продвижения по основной сюжетной линии было очень неудобно. Но теперь всё полностью играбельно и доставляет удовольствие.

Обновление 1.1.9 также включает в себя несколько изменений из ветки AutoPBR. Для тех, кто не знал, несколько дней назад xoxor4d выпустил AutoPBR. Этот аддон добавил в игру PBR-материалы. Моддер использовал специальную версию среды выполнения Remix, которая позволяла ему собирать текстуры во время работы игры. Мод совместимости также помог, предоставляя дополнительную информацию о каждой текстуре через remixApi. Используя эту информацию, моддер создал группы текстур и сгенерировал USD-файл с необходимыми изменениями. Он также обработал полученные текстуры после этого. Старые карты нормалей DX9 были преобразованы в карты нормалей, работающие с Remix, а карты бликов были преобразованы в карты шероховатости с помощью скриптов Python.

Вы можете скачать обновление 1.1.9 для GTA 4 RTX Remix по ссылке выше.