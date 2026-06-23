Вышла версия 1.3.2 мода RTX Path Tracing для Grand Theft Auto 4 - исправляет тени и улучшает производительность

Моддер xoxor4d выпустил новую версию своего мода RTX Remix Path Tracing для Grand Theft Auto 4. Версия 1.3.2 реализует новую систему анти-отсечения, которая отображает секторы карты за пределами области видимости игрока с самым низким уровнем детализации (LOD). По словам моддера, это исправит большинство проблем с дальними тенями, которые то появлялись, то исчезали.

Кроме того, он скорректировал другие настройки анти-отсечения для повышения производительности. Более того, он добавил новую систему, которая заставляет объекты с высоким уровнем детализации (LOD), находящиеся очень близко к игроку, выходить за пределы области видимости. Это предотвратит выключение источников света, когда они больше не видны, поскольку некоторые из них прикреплены только к объектам с высоким уровнем детализации.

Ещё одна интересная особенность обновления 1.3.2 — новые 3D-объекты, добавленные моддером. Точнее, xoxor4d начал заменять альфа-тестированные/смешанные сетчатые заборы на полностью смоделированные заборы по всей карте. Как он отметил, это должно улучшить производительность, поскольку теперь будет меньше строительства с использованием OMM.

Версия 1.3.2 также включает улучшенную визуализацию капель дождя. Моддер также удалил дорогостоящую настройку коллизии дождя, поскольку она больше не поддерживается. Таким образом, игра должна работать быстрее в дождь.

Обновление 1.3.2 также исправляет некоторые проблемы с z-конфликтами освещения транспортных средств. Оно также исправляет слишком яркое освещение внутри боулинга и подземные светильники в Центральном парке с помощью настроек освещения. Кроме того, оно добавляет настройки погоды и часов во вкладку «Утилиты».

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