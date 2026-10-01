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Grand Theft Auto 4 28.04.2008
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир
9.1 18 092 оценки

Вышла версия 5.1.0 мода Fusion Fix для Grand Theft Auto 4, добавляющая быстрые сохранения

monk70 monk70

Команда разработчиков, создавшая Fusion Fix, выпустила новую версию своего проекта. Давайте посмотрим, что именно привнесёт обновление 5.1.0.

GTA 4 "FusionFix - шейдер тумана, DX9/Vulkan, расширенный свет, камеры и управление" [5.1.0]

Напомним, что Fusion Fix — это комплексный мод с открытым исходным кодом, призванный устранить множество технических проблем, ошибок и ограничений игры, которые так и не были исправлены в официальных обновлениях. На сегодняшний день это один из лучших модов для GTA 4.

Версия FusionFix v5.1.0 добавляет множество новых опций, исправлений и улучшений. Обновление привносит новую систему гаммы (Console Gamma) и добавляет опцию «PS3 Gamma», позволяющую приблизить цветопередачу игры к той, что была на консолях.

В меню внутриигрового телефона добавлена ​​функция быстрого сохранения, благодаря чему сохранять прогресс можно практически в любом месте. Также исправлены проблемы, связанные с магазинами, поездками на такси, уличными проповедниками, продавцами и игровым временем.

Появились новые настройки камеры и управления. Теперь можно отключить замедление камеры при выполнении трюковых прыжков, а также при перелезании через заборы или угоне автомобилей. Новая опция автоматического подъёма по лестницам упрощает их использование.

Обновление также расширяет возможности системы «рэгдолл» (физики тел): теперь можно перевести персонажа в состояние тряпичной куклы, нажав клавишу R во время прыжка (эта функция доступна и при лазании). Кроме того, появилась возможность заставить припаркованные автомобили включать стоп-сигналы.

Множество исправлений направлено на улучшение игрового процесса при высокой частоте кадров. Это касается эффектов и физики воды, прицеливания, вращения лопастей вертолётов, экранов загрузки и эффектов камеры. Также устранены некоторые проблемы с памятью и работой камеры.

Наконец, FusionFix 5.1.0 улучшает модели транспортных средств, корректирует положение прожекторов, восстанавливает звук радио в таксопарке Романа и включает ряд других мелких исправлений и изменений в коде.

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Комментарии:  4
Ваш комментарий
Driver193

Раньше мод был признан исправить недостатки порта игры на ПК. Сейчас же, разрабы полезли добавлять кучу лишних фич. Ну в принципе, этого стоило ожидать. Скоро прикрутят автобой, как в мобилках. Чего останавливаться, давайте автоматические прохождение игры 😂