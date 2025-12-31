ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 4 28.04.2008
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9.1 17 666 оценок

Вышло обновление 1.1.5 для Grand Theft Auto 4 RTX Remix

monk70 monk70

Моддер xoxor4d выпустил обновление 1.1.5 для своего мода, добавляющего трассировку лучей RTX Remix в реальном времени в Grand Theft Auto 4.

Обновление 1.1.5 — довольно небольшой патч. Его самые большие изменения включают исправления для моделей, стекла и текстур древесины Бергена. Он также улучшает металлические поверхности такси и обновляет эффекты частиц дождя. Кроме того, обновление позволяет отключать проецируемые световые короны и отображать определённые текстуры. Это можно сделать, отредактировав файл «rtx.conf».

Скачать последнюю версию мода можно здесь.

