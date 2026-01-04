ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 4 28.04.2008
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9.1 17 678 оценок

Вышло обновление 1.1.6 для мода с трассировкой лучей в GTA 4

AceTheKing AceTheKing
+ ещё 2 картинки

Моддер xoxor4 выпустил обновление 1.1.6 для своего популярного мода с трассировкой лучей для Grand Theft Auto 4.

GTA 4 "Мод на трассировку лучей - RTX Remix Compatibility Mod"

Ключевые исправления и изменения в обновлении:

  • Визуальные исправления: устранено мерцание светящихся объектов, восстановлена видимость текстур корон (ореолов света), исправлена работа опции "отключить капли дождя" на прозрачных стеклах автомобилей.
  • Настройки графики: добавлена опция ограничения яркости эффекта свечения в ночное время. Включены две новые экспериментальные настройки для проверки столкновений с сильным дождем и расчета влажности поверхностей.
  • Освещение: улучшено освещение вращающихся проблесковых маячков (сирен) на спецтранспорте с помощью создания дополнительных источников света. Увеличена стандартная интенсивность объемного освещения от солнца.
  • Оптимизация и стабильность: исправлены пути к файлам для устранения проблем с установщиком, оптимизирован код системы частиц. Исправлена проблема, из-за которой такси выглядели слишком металлическими.
  • Обновление также включает множество других улучшений для сеток (мешей), стекол и материалов.
