Вышло обновление 1.1.6 для мода с трассировкой лучей в GTA 4

Моддер xoxor4 выпустил обновление 1.1.6 для своего популярного мода с трассировкой лучей для Grand Theft Auto 4.
Ключевые исправления и изменения в обновлении:
- Визуальные исправления: устранено мерцание светящихся объектов, восстановлена видимость текстур корон (ореолов света), исправлена работа опции "отключить капли дождя" на прозрачных стеклах автомобилей.
- Настройки графики: добавлена опция ограничения яркости эффекта свечения в ночное время. Включены две новые экспериментальные настройки для проверки столкновений с сильным дождем и расчета влажности поверхностей.
- Освещение: улучшено освещение вращающихся проблесковых маячков (сирен) на спецтранспорте с помощью создания дополнительных источников света. Увеличена стандартная интенсивность объемного освещения от солнца.
- Оптимизация и стабильность: исправлены пути к файлам для устранения проблем с установщиком, оптимизирован код системы частиц. Исправлена проблема, из-за которой такси выглядели слишком металлическими.
- Обновление также включает множество других улучшений для сеток (мешей), стекол и материалов.
НАДЕЮСЬ СДЕЛАЮТ ЧТОБ ОНА НЕ ОЧЕНЬ МНОГО))