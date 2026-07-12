14 июля может стать началом конца GTA Online - Rockstar готовится переключиться на GTA 6

14 июля для Grand Theft Auto Online может завершиться целая эпоха. Именно в этот день выйдет обновление Kortz Center Heist, которое, по мнению многих игроков и журналистов, станет последним крупным контентным дополнением для многопользовательского режима GTA 5.

Обновление добавит первое с 2020 года масштабное ограбление. Игрокам предстоит тщательно спланировать налёт на музей и похитить ценные произведения искусства, среди которых будут отсылки к прошлым играм Rockstar.

Хотя сама Rockstar официально не заявляла о прекращении поддержки GTA Online, выход GTA 6 всё ближе, а значит студия, вероятно, начнёт постепенно перераспределять ресурсы в пользу новой игры и её будущего онлайн-режима.

При этом полного завершения поддержки ожидать не стоит. GTA Online, скорее всего, продолжит получать исправления, небольшие обновления и новый транспорт, однако эпоха масштабных дополнений, судя по всему, подходит к концу.

Многие фанаты также считают, что после выхода обновления Kortz Center Heist Rockstar сможет сосредоточиться на маркетинговой кампании GTA 6, включая публикацию нового трейлера, демонстрацию геймплея и первые подробности о сетевом режиме.