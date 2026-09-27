A20 Pro сравнялся с GTX 1650 в GTA V, показав на 1180% выше производительность на ватт

Эра, в которой мобильные чипы способны запускать полноценные AAA-игры, для Apple началась с A17 Pro. В 2026 году A20 Pro поднял производительность ещё выше благодаря 7-ядерному GPU, новой технологии упаковки и увеличенной испарительной камере в iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. В свежей демонстрации процессор смог показать в GTA V производительность, сопоставимую с GeForce GTX 1650 при похожих графических настройках.

Запуск GTA V на A20 Pro осуществляется через эмуляцию, что делает сравнение мобильного чипа с настольной видеокартой особенно примечательным. Пользователь X под ником Vapor продемонстрировал встроенный бенчмарк игры на iPhone 18 Pro Max: во время поездки по городу смартфон выдавал в среднем 66 FPS, а в других сценах показатель достигал примерно 80 FPS. Разрешение составляло 1080p, использовался DirectX 11.

Качество текстур было установлено на высокий уровень, также использовались FXAA и 16-кратная анизотропная фильтрация. Плотность населения составляла 75%, масштабирование дальности — 50%, были включены резкие тени, тогда как MSAA оставался отключённым. Vapor подчёркивает, что работа над запуском GTA V всё ещё продолжается и некоторые небольшие проблемы пока не устранены.

Одного увеличения количества графических ядер для подобных результатов было бы недостаточно: при длительной нагрузке A20 Pro пришлось бы бороться с ограничениями пассивного охлаждения. Wccftech связывает более высокую стабильную производительность с переходом Apple на упаковку Wafer-Level Multi-Chip Module для 2-нм чипа, при которой DRAM располагается отдельно, а также с увеличенной испарительной камерой iPhone 18 Pro Max.

Ранее сравнение A19 Pro в iPhone 17 Pro Max и A20 Pro в iPhone 18 Pro Max в AAA-играх уже показало преимущество нового чипа. A20 Pro оказался до 50% производительнее предшественника, а показатели 1% low выросли на 77%.

Прогресс заметен и непосредственно в эмуляции GTA V. В прошлый раз, когда игра запускалась на iPhone 17 Pro Max через эмулятор Xbox 360 XeniOS, производительность едва превышала 20 FPS. Теперь iPhone 18 Pro Max способен демонстрировать 66–80 FPS, а Wccftech оценивает преимущество A20 Pro над GTX 1650 по производительности на ватт примерно в 1180%.