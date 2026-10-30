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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 38 746 оценок

Актер GTA 5 предложил создать игру о великой женщине из истории России

Serious Ash Serious Ash

По его мнению, проект с такой героиней был бы «очень крутым»

Актер Нед Люк, подаривший голос и внешность Майклу де Санте в Grand Theft Auto 5, предложил российским разработчикам обратить внимание на женщин из истории страны как на героинь потенциальных проектов. С такой идеей он выступил на второй Московской международной неделе видеоигр.

Исполнитель признался, что пока недостаточно хорошо знаком с российской историей, чтобы назвать конкретную личность, которая могла бы стать центральным персонажем такой игры. Люк пошутил, что его познания в этой области пока ограничиваются Иваном Драго — персонажем фильма «Рокки IV».

Актер также обратил внимание на то, что в Grand Theft Auto 6 впервые за долгое время появится женщина в роли одной из главных героинь. По его мнению, индустрии стоит активнее развивать подобные образы.

Нед Люк сказал:

Я не знаю, кто в российской истории считается самой великой женщиной-героиней, но кем бы она ни была, про нее определенно нужно сделать видеоигру. Вернуть ее образ и сделать так, чтобы она крушила врагов направо и налево. Думаю, это было бы очень круто.

Нед Люк также добавил, что готов сотрудничать с разработчиками из любой страны, включая Россию. По его словам, для него как для профессионала национальность студии не имеет принципиального значения: главное — интересная работа.

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Комментарии:  35
Ваш комментарий
Крококусь

Екатерина II Великая

19
Velander

фемская повестка уже прошла, а он на инерции продолжает отрабатывать...нах его вообще сюда купили если у него познания о нашей стране построены на пропагандонском "рокки"

16